Tiger Shark logotipas

Tiger Shark kaina(TIGERSHARK)

1 TIGERSHARK į USD – tiesioginė kaina:

$0.002682
$0.002682$0.002682
+0.26%1D
USD
Tiger Shark (TIGERSHARK) kainos grafikas realiu laiku
Tiger Shark (TIGERSHARK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002646
$ 0.002646$ 0.002646
24 val. žemiausia
$ 0.002704
$ 0.002704$ 0.002704
24 val. aukščiausia

$ 0.002646
$ 0.002646$ 0.002646

$ 0.002704
$ 0.002704$ 0.002704

$ 0.048005259041662994
$ 0.048005259041662994$ 0.048005259041662994

$ 0.002336046284428384
$ 0.002336046284428384$ 0.002336046284428384

-0.27%

+0.26%

+6.86%

+6.86%

Tiger Shark (TIGERSHARK) realiojo laiko kaina yra $ 0.002677. Per pastarąsias 24 valandas TIGERSHARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002646 iki aukščiausios $ 0.002704 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIGERSHARK kaina yra $ 0.048005259041662994, o žemiausia – $ 0.002336046284428384.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIGERSHARK per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tiger Shark (TIGERSHARK) rinkos informacija

No.1729

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

$ 53.74K
$ 53.74K$ 53.74K

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,734
999,999,734 999,999,734

999,999,650.449486
999,999,650.449486 999,999,650.449486

99.99%

SOL

Dabartinė Tiger Shark rinkos kapitalizacija yra $ 2.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.74K. TIGERSHARK apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999650.449486. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.68M

Tiger Shark (TIGERSHARK) kainos istorija USD

Stebėkite Tiger Shark kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000696+0.26%
30 dienų$ -0.000782-22.61%
60 dienų$ -0.003527-56.86%
90 dienų$ -0.027373-91.10%
Tiger Shark kainos pokytis šiandien

Šiandien TIGERSHARK užfiksuotas $ +0.00000696 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tiger Shark 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000782 (-22.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tiger Shark 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TIGERSHARK rodiklis pasikeitė $ -0.003527 (-56.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tiger Shark 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.027373 (-91.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tiger Shark (TIGERSHARK) pokyčius?

Peržiūrėkite Tiger Shark kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tiger Shark (TIGERSHARK)

$TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges.

Tiger Shark galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tiger Shark investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TIGERSHARKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tiger Shark mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tiger Shark, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tiger Shark

Kiek Tiger Shark(TIGERSHARK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TIGERSHARK kaina USD valiuta yra 0.002677USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TIGERSHARK į USD kaina?
Dabartinė TIGERSHARK kaina USD valiuta yra $ 0.002677. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tiger Shark rinkos kapitalizacija?
TIGERSHARK rinkos kapitalizacija yra $ 2.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TIGERSHARK apyvartoje?
TIGERSHARK apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TIGERSHARK kaina?
TIGERSHARK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.048005259041662994USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TIGERSHARK kaina?
TIGERSHARK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002336046284428384USD.
Kokia yra TIGERSHARK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TIGERSHARK yra $ 53.74KUSD.
Ar TIGERSHARK kaina šiais metais kils?
TIGERSHARK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TIGERSHARK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Tiger Shark (TIGERSHARK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

