Tiger Shark (TIGERSHARK) realiojo laiko kaina yra $ 0.002677. Per pastarąsias 24 valandas TIGERSHARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002646 iki aukščiausios $ 0.002704 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIGERSHARK kaina yra $ 0.048005259041662994, o žemiausia – $ 0.002336046284428384.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIGERSHARK per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tiger Shark (TIGERSHARK) rinkos informacija
Dabartinė Tiger Shark rinkos kapitalizacija yra $ 2.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.74K. TIGERSHARK apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999650.449486. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.68M
Tiger Shark (TIGERSHARK) kainos istorija USD
Stebėkite Tiger Shark kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000696
+0.26%
30 dienų
$ -0.000782
-22.61%
60 dienų
$ -0.003527
-56.86%
90 dienų
$ -0.027373
-91.10%
Tiger Shark kainos pokytis šiandien
Šiandien TIGERSHARK užfiksuotas $ +0.00000696 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tiger Shark 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000782 (-22.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tiger Shark 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TIGERSHARK rodiklis pasikeitė $ -0.003527 (-56.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tiger Shark 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.027373 (-91.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tiger Shark (TIGERSHARK) pokyčius?
$TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges.
Tiger Shark galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tiger Shark investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tiger Shark, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tiger Shark kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tiger Shark (TIGERSHARK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tiger Shark (TIGERSHARK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tiger Shark prognozes.
Supratimas apie Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TIGERSHARKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tiger Shark (TIGERSHARK)
Ieškote, kaip nusipirkti Tiger Shark? Viskas paprasta ir patogu! Tiger Shark lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.