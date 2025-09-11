THORWallet DEX (TGT1) realiojo laiko kaina yra $ 0.017949. Per pastarąsias 24 valandas TGT1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.017517 iki aukščiausios $ 0.018104 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TGT1 kaina yra $ 0.1383201583059602, o žemiausia – $ 0.002850257066152566.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TGT1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
THORWallet DEX (TGT1) rinkos informacija
No.5513
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 85.85K
$ 85.85K$ 85.85K
$ 17.95B
$ 17.95B$ 17.95B
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53
0.00%
ETH
Dabartinė THORWallet DEX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.85K. TGT1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 904458459.53. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.95B
THORWallet DEX (TGT1) kainos istorija USD
Stebėkite THORWallet DEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00013362
+0.75%
30 dienų
$ +0.000912
+5.35%
60 dienų
$ -0.003575
-16.61%
90 dienų
$ -0.008971
-33.33%
THORWallet DEX kainos pokytis šiandien
Šiandien TGT1 užfiksuotas $ +0.00013362 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
THORWallet DEX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000912 (+5.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
THORWallet DEX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TGT1 rodiklis pasikeitė $ -0.003575 (-16.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
THORWallet DEX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.008971 (-33.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THORWallet DEX (TGT1) pokyčius?
THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.
THORWallet DEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų THORWallet DEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TGT1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie THORWallet DEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THORWallet DEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
THORWallet DEX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos THORWallet DEX (TGT1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THORWallet DEX (TGT1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THORWallet DEX prognozes.
Supratimas apie THORWallet DEX (TGT1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TGT1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti THORWallet DEX (TGT1)
Ieškote, kaip nusipirkti THORWallet DEX? Viskas paprasta ir patogu! THORWallet DEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.