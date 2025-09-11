Daugiau apie TGT1

THORWallet DEX

THORWallet DEX kaina(TGT1)

1 TGT1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.017949
$0.017949$0.017949
+0.75%1D
USD
THORWallet DEX (TGT1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:14:17(UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.017517
$ 0.017517$ 0.017517
24 val. žemiausia
$ 0.018104
$ 0.018104$ 0.018104
24 val. aukščiausia

$ 0.017517
$ 0.017517$ 0.017517

$ 0.018104
$ 0.018104$ 0.018104

$ 0.1383201583059602
$ 0.1383201583059602$ 0.1383201583059602

$ 0.002850257066152566
$ 0.002850257066152566$ 0.002850257066152566

+0.49%

+0.75%

-2.34%

-2.34%

THORWallet DEX (TGT1) realiojo laiko kaina yra $ 0.017949. Per pastarąsias 24 valandas TGT1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.017517 iki aukščiausios $ 0.018104 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TGT1 kaina yra $ 0.1383201583059602, o žemiausia – $ 0.002850257066152566.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TGT1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

THORWallet DEX (TGT1) rinkos informacija

No.5513

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.85K
$ 85.85K$ 85.85K

$ 17.95B
$ 17.95B$ 17.95B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53

0.00%

ETH

Dabartinė THORWallet DEX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.85K. TGT1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 904458459.53. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.95B

THORWallet DEX (TGT1) kainos istorija USD

Stebėkite THORWallet DEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00013362+0.75%
30 dienų$ +0.000912+5.35%
60 dienų$ -0.003575-16.61%
90 dienų$ -0.008971-33.33%
THORWallet DEX kainos pokytis šiandien

Šiandien TGT1 užfiksuotas $ +0.00013362 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

THORWallet DEX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000912 (+5.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

THORWallet DEX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TGT1 rodiklis pasikeitė $ -0.003575 (-16.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

THORWallet DEX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.008971 (-33.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir THORWallet DEX (TGT1) pokyčius?

Peržiūrėkite THORWallet DEX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų THORWallet DEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TGT1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie THORWallet DEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti THORWallet DEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

THORWallet DEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos THORWallet DEX (TGT1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų THORWallet DEX (TGT1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes THORWallet DEX prognozes.

Peržiūrėkite THORWallet DEX kainos prognozę dabar!

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomika

Supratimas apie THORWallet DEX (TGT1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TGT1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti THORWallet DEX (TGT1)

Ieškote, kaip nusipirkti THORWallet DEX? Viskas paprasta ir patogu! THORWallet DEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TGT1 į vietos valiutas

1 THORWallet DEX(TGT1) į VND
472.327935
1 THORWallet DEX(TGT1) į AUD
A$0.02710299
1 THORWallet DEX(TGT1) į GBP
0.01310277
1 THORWallet DEX(TGT1) į EUR
0.01525665
1 THORWallet DEX(TGT1) į USD
$0.017949
1 THORWallet DEX(TGT1) į MYR
RM0.07574478
1 THORWallet DEX(TGT1) į TRY
0.74093472
1 THORWallet DEX(TGT1) į JPY
¥2.638503
1 THORWallet DEX(TGT1) į ARS
ARS$25.5683505
1 THORWallet DEX(TGT1) į RUB
1.5166905
1 THORWallet DEX(TGT1) į INR
1.58202486
1 THORWallet DEX(TGT1) į IDR
Rp294.24585456
1 THORWallet DEX(TGT1) į KRW
24.96382818
1 THORWallet DEX(TGT1) į PHP
1.02560586
1 THORWallet DEX(TGT1) į EGP
￡E.0.86424435
1 THORWallet DEX(TGT1) į BRL
R$0.0969246
1 THORWallet DEX(TGT1) į CAD
C$0.02476962
1 THORWallet DEX(TGT1) į BDT
2.1861882
1 THORWallet DEX(TGT1) į NGN
27.07229721
1 THORWallet DEX(TGT1) į COP
$70.38808044
1 THORWallet DEX(TGT1) į ZAR
R.0.31392801
1 THORWallet DEX(TGT1) į UAH
0.74093472
1 THORWallet DEX(TGT1) į VES
Bs2.800044
1 THORWallet DEX(TGT1) į CLP
$17.248989
1 THORWallet DEX(TGT1) į PKR
Rs5.09769549
1 THORWallet DEX(TGT1) į KZT
9.67594692
1 THORWallet DEX(TGT1) į THB
฿0.57023973
1 THORWallet DEX(TGT1) į TWD
NT$0.54475215
1 THORWallet DEX(TGT1) į AED
د.إ0.06587283
1 THORWallet DEX(TGT1) į CHF
Fr0.01417971
1 THORWallet DEX(TGT1) į HKD
HK$0.13964322
1 THORWallet DEX(TGT1) į AMD
֏6.85849239
1 THORWallet DEX(TGT1) į MAD
.د.م0.16207947
1 THORWallet DEX(TGT1) į MXN
$0.33367191
1 THORWallet DEX(TGT1) į SAR
ريال0.06730875
1 THORWallet DEX(TGT1) į PLN
0.06533436
1 THORWallet DEX(TGT1) į RON
лв0.07789866
1 THORWallet DEX(TGT1) į SEK
kr0.16782315
1 THORWallet DEX(TGT1) į BGN
лв0.02997483
1 THORWallet DEX(TGT1) į HUF
Ft6.03319737
1 THORWallet DEX(TGT1) į CZK
0.37441614
1 THORWallet DEX(TGT1) į KWD
د.ك0.005474445
1 THORWallet DEX(TGT1) į ILS
0.05959068
1 THORWallet DEX(TGT1) į AOA
Kz16.42171959
1 THORWallet DEX(TGT1) į BHD
.د.ب0.006766773
1 THORWallet DEX(TGT1) į BMD
$0.017949
1 THORWallet DEX(TGT1) į DKK
kr0.11451462
1 THORWallet DEX(TGT1) į HNL
L0.47044329
1 THORWallet DEX(TGT1) į MUR
0.8166795
1 THORWallet DEX(TGT1) į NAD
$0.31554342
1 THORWallet DEX(TGT1) į NOK
kr0.17823357
1 THORWallet DEX(TGT1) į NZD
$0.03015432
1 THORWallet DEX(TGT1) į PAB
B/.0.017949
1 THORWallet DEX(TGT1) į PGK
K0.07610376
1 THORWallet DEX(TGT1) į QAR
ر.ق0.06533436
1 THORWallet DEX(TGT1) į RSD
дин.1.79777184

THORWallet DEX išteklius

Išsamesnei THORWallet DEX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali THORWallet DEX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie THORWallet DEX

Kiek THORWallet DEX(TGT1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TGT1 kaina USD valiuta yra 0.017949USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TGT1 į USD kaina?
Dabartinė TGT1 kaina USD valiuta yra $ 0.017949. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra THORWallet DEX rinkos kapitalizacija?
TGT1 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TGT1 apyvartoje?
TGT1 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TGT1 kaina?
TGT1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1383201583059602USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TGT1 kaina?
TGT1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002850257066152566USD.
Kokia yra TGT1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TGT1 yra $ 85.85KUSD.
Ar TGT1 kaina šiais metais kils?
TGT1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TGT1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
THORWallet DEX (TGT1) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

