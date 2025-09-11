Daugiau apie TGT

TOKYO GAMES TOKEN logotipas

TOKYO GAMES TOKEN kaina(TGT)

1 TGT į USD – tiesioginė kaina:

$0.003541
-0.25%1D
USD
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:29(UTC+8)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003475
24 val. žemiausia
$ 0.003869
24 val. aukščiausia

$ 0.003475
$ 0.003869
$ 0.21934455720639162
$ 0.003002904887094426
-0.15%

-0.25%

+12.87%

+12.87%

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.003541. Per pastarąsias 24 valandas TGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003475 iki aukščiausios $ 0.003869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TGT kaina yra $ 0.21934455720639162, o žemiausia – $ 0.003002904887094426.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TGT per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) rinkos informacija

No.2409

$ 569.47K
$ 57.14K
$ 3.54M
160.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.08%

IMMUTABLE

Dabartinė TOKYO GAMES TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 569.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.14K. TGT apyvartoje yra 160.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.54M

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kainos istorija USD

Stebėkite TOKYO GAMES TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000887-0.25%
30 dienų$ -0.001004-22.10%
60 dienų$ -0.009794-73.45%
90 dienų$ -0.034829-90.78%
TOKYO GAMES TOKEN kainos pokytis šiandien

Šiandien TGT užfiksuotas $ -0.00000887 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TOKYO GAMES TOKEN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001004 (-22.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TOKYO GAMES TOKEN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TGT rodiklis pasikeitė $ -0.009794 (-73.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TOKYO GAMES TOKEN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.034829 (-90.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOKYO GAMES TOKEN (TGT) pokyčius?

Peržiūrėkite TOKYO GAMES TOKEN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TOKYO GAMES TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TGTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TOKYO GAMES TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TOKYO GAMES TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TOKYO GAMES TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TOKYO GAMES TOKEN (TGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOKYO GAMES TOKEN (TGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOKYO GAMES TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite TOKYO GAMES TOKEN kainos prognozę dabar!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomika

Supratimas apie TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Ieškote, kaip nusipirkti TOKYO GAMES TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! TOKYO GAMES TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TGT į vietos valiutas

1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į VND
93.181415
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į AUD
A$0.00534691
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į GBP
0.00258493
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į EUR
0.00300985
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į USD
$0.003541
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į MYR
RM0.01494302
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į TRY
0.14617248
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į JPY
¥0.520527
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į ARS
ARS$5.0441545
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į RUB
0.29917909
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į INR
0.31259948
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į IDR
Rp58.04917104
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į KRW
4.93172775
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į PHP
0.20275766
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į EGP
￡E.0.17053456
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į BRL
R$0.0191214
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į CAD
C$0.00488658
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į BDT
0.4312938
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į NGN
5.34085489
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į COP
$13.88624396
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į ZAR
R.0.06200291
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į UAH
0.14617248
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į VES
Bs0.552396
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į CLP
$3.402901
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į PKR
Rs1.00567941
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į KZT
1.90888228
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į THB
฿0.1126038
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į TWD
NT$0.10750476
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į AED
د.إ0.01299547
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į CHF
Fr0.00279739
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į HKD
HK$0.02754898
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į AMD
֏1.35305151
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į MAD
.د.م0.03197523
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į MXN
$0.06589801
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į SAR
ريال0.01327875
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į PLN
0.01288924
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į RON
лв0.01533253
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į SEK
kr0.03314376
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į BGN
лв0.00591347
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į HUF
Ft1.19105076
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į CZK
0.07390067
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į KWD
د.ك0.001080005
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į ILS
0.01175612
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į AOA
Kz3.22786937
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į BHD
.د.ب0.001334957
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į BMD
$0.003541
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į DKK
kr0.02259158
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į HNL
L0.09280961
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į MUR
0.16132796
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į NAD
$0.06225078
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į NOK
kr0.03519754
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į NZD
$0.00594888
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į PAB
B/.0.003541
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į PGK
K0.01501384
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į QAR
ر.ق0.01288924
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) į RSD
дин.0.35477279

TOKYO GAMES TOKEN išteklius

Išsamesnei TOKYO GAMES TOKEN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TOKYO GAMES TOKEN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TOKYO GAMES TOKEN

Kiek TOKYO GAMES TOKEN(TGT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TGT kaina USD valiuta yra 0.003541USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TGT į USD kaina?
Dabartinė TGT kaina USD valiuta yra $ 0.003541. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TOKYO GAMES TOKEN rinkos kapitalizacija?
TGT rinkos kapitalizacija yra $ 569.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TGT apyvartoje?
TGT apyvartoje yra 160.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TGT kaina?
TGT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.21934455720639162USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TGT kaina?
TGT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003002904887094426USD.
Kokia yra TGT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TGT yra $ 57.14KUSD.
Ar TGT kaina šiais metais kils?
TGT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TGT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:29(UTC+8)

