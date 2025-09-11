TOKYO GAMES TOKEN (TGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.003541. Per pastarąsias 24 valandas TGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003475 iki aukščiausios $ 0.003869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TGT kaina yra $ 0.21934455720639162, o žemiausia – $ 0.003002904887094426.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TGT per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) rinkos informacija
Dabartinė TOKYO GAMES TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 569.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.14K. TGT apyvartoje yra 160.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.54M
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kainos istorija USD
Stebėkite TOKYO GAMES TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000887
-0.25%
30 dienų
$ -0.001004
-22.10%
60 dienų
$ -0.009794
-73.45%
90 dienų
$ -0.034829
-90.78%
TOKYO GAMES TOKEN kainos pokytis šiandien
Šiandien TGT užfiksuotas $ -0.00000887 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TOKYO GAMES TOKEN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001004 (-22.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TOKYO GAMES TOKEN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TGT rodiklis pasikeitė $ -0.009794 (-73.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TOKYO GAMES TOKEN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.034829 (-90.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOKYO GAMES TOKEN (TGT) pokyčius?
TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.
TOKYO GAMES TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TOKYO GAMES TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TGTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TOKYO GAMES TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TOKYO GAMES TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TOKYO GAMES TOKEN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TOKYO GAMES TOKEN (TGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOKYO GAMES TOKEN (TGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOKYO GAMES TOKEN prognozes.
Supratimas apie TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
Ieškote, kaip nusipirkti TOKYO GAMES TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! TOKYO GAMES TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.