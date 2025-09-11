Tevaera (TEVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00453. Per pastarąsias 24 valandas TEVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00437 iki aukščiausios $ 0.004536 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TEVA kaina yra $ 0.02957069755751843, o žemiausia – $ 0.004306978997747448.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TEVA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tevaera (TEVA) rinkos informacija
No.1821
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
$ 55.94K
$ 55.94K$ 55.94K
$ 18.12M
$ 18.12M$ 18.12M
489.91M
489.91M 489.91M
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
BASE
Dabartinė Tevaera rinkos kapitalizacija yra $ 2.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.94K. TEVA apyvartoje yra 489.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.12M
Tevaera (TEVA) kainos istorija USD
Stebėkite Tevaera kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00006475
+1.45%
30 dienų
$ -0.000697
-13.34%
60 dienų
$ -0.001533
-25.29%
90 dienų
$ -0.001305
-22.37%
Tevaera kainos pokytis šiandien
Šiandien TEVA užfiksuotas $ +0.00006475 (+1.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tevaera 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000697 (-13.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tevaera 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TEVA rodiklis pasikeitė $ -0.001533 (-25.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tevaera 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001305 (-22.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.
Tevaera galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tevaera investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TEVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tevaera mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tevaera, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Tevaera kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Tevaera (TEVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TEVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tevaera (TEVA)
Ieškote, kaip nusipirkti Tevaera? Viskas paprasta ir patogu! Tevaera lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
