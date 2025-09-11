Titan (TES) realiojo laiko kaina yra $ 0.005883. Per pastarąsias 24 valandas TES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005797 iki aukščiausios $ 0.00669 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TES kaina yra $ 1.0001327546551544, o žemiausia – $ 0.003076060331263499.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TES per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +70.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Titan (TES) rinkos informacija
Dabartinė Titan rinkos kapitalizacija yra $ 58.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.35K. TES apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 588.30K
Titan (TES) kainos istorija USD
Stebėkite Titan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00013049
-2.17%
30 dienų
$ -0.00082
-12.24%
60 dienų
$ -0.001103
-15.79%
90 dienų
$ -0.003019
-33.92%
Titan kainos pokytis šiandien
Šiandien TES užfiksuotas $ -0.00013049 (-2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Titan 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00082 (-12.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Titan 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TES rodiklis pasikeitė $ -0.001103 (-15.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Titan 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003019 (-33.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Titan (TES) pokyčius?
Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.
Titan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Titan investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TESstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Titan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Titan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Titan kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Titan (TES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Titan (TES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Titan prognozes.
Supratimas apie Titan (TES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Titan (TES)
Ieškote, kaip nusipirkti Titan? Viskas paprasta ir patogu! Titan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.