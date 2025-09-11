ALTAVA (TAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00924. Per pastarąsias 24 valandas TAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00909 iki aukščiausios $ 0.0099 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAVA kaina yra $ 5.447659566153262, o žemiausia – $ 0.008411259153674097.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAVA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ALTAVA (TAVA) rinkos informacija
No.1342
$ 6.43M
$ 6.43M
$ 82.67K
$ 82.67K
$ 9.24M
$ 9.24M
695.88M
695.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Dabartinė ALTAVA rinkos kapitalizacija yra $ 6.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.67K. TAVA apyvartoje yra 695.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24M
ALTAVA (TAVA) kainos istorija USD
Stebėkite ALTAVA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000896
-0.96%
30 dienų
$ -0.00053
-5.43%
60 dienų
$ -0.0017
-15.54%
90 dienų
$ -0.00319
-25.67%
ALTAVA kainos pokytis šiandien
Šiandien TAVA užfiksuotas $ -0.0000896 (-0.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ALTAVA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00053 (-5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ALTAVA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAVA rodiklis pasikeitė $ -0.0017 (-15.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ALTAVA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00319 (-25.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ALTAVA (TAVA) pokyčius?
ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations.
ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.
