Daugiau apie TAVA

TAVA Kainos informacija

TAVA Baltoji knyga

TAVA Oficiali svetainė

TAVA Tokenomika

TAVA Kainų prognozė

TAVA Istorija

TAVA pirkimo vadovas

TAVAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TAVA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ALTAVA logotipas

ALTAVA kaina(TAVA)

1 TAVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00924
$0.00924$0.00924
-0.96%1D
USD
ALTAVA (TAVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:10:03(UTC+8)

ALTAVA (TAVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00909
$ 0.00909$ 0.00909
24 val. žemiausia
$ 0.0099
$ 0.0099$ 0.0099
24 val. aukščiausia

$ 0.00909
$ 0.00909$ 0.00909

$ 0.0099
$ 0.0099$ 0.0099

$ 5.447659566153262
$ 5.447659566153262$ 5.447659566153262

$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097$ 0.008411259153674097

0.00%

-0.96%

+3.35%

+3.35%

ALTAVA (TAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00924. Per pastarąsias 24 valandas TAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00909 iki aukščiausios $ 0.0099 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAVA kaina yra $ 5.447659566153262, o žemiausia – $ 0.008411259153674097.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAVA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ALTAVA (TAVA) rinkos informacija

No.1342

$ 6.43M
$ 6.43M$ 6.43M

$ 82.67K
$ 82.67K$ 82.67K

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

695.88M
695.88M 695.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė ALTAVA rinkos kapitalizacija yra $ 6.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.67K. TAVA apyvartoje yra 695.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24M

ALTAVA (TAVA) kainos istorija USD

Stebėkite ALTAVA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000896-0.96%
30 dienų$ -0.00053-5.43%
60 dienų$ -0.0017-15.54%
90 dienų$ -0.00319-25.67%
ALTAVA kainos pokytis šiandien

Šiandien TAVA užfiksuotas $ -0.0000896 (-0.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ALTAVA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00053 (-5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ALTAVA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAVA rodiklis pasikeitė $ -0.0017 (-15.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ALTAVA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00319 (-25.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ALTAVA (TAVA) pokyčius?

Peržiūrėkite ALTAVA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

ALTAVA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ALTAVA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ALTAVA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ALTAVA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ALTAVA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ALTAVA (TAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ALTAVA (TAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ALTAVA prognozes.

Peržiūrėkite ALTAVA kainos prognozę dabar!

ALTAVA (TAVA) Tokenomika

Supratimas apie ALTAVA (TAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ALTAVA (TAVA)

Ieškote, kaip nusipirkti ALTAVA? Viskas paprasta ir patogu! ALTAVA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TAVA į vietos valiutas

1 ALTAVA(TAVA) į VND
243.1506
1 ALTAVA(TAVA) į AUD
A$0.0139524
1 ALTAVA(TAVA) į GBP
0.0067452
1 ALTAVA(TAVA) į EUR
0.007854
1 ALTAVA(TAVA) į USD
$0.00924
1 ALTAVA(TAVA) į MYR
RM0.0389004
1 ALTAVA(TAVA) į TRY
0.3815196
1 ALTAVA(TAVA) į JPY
¥1.35828
1 ALTAVA(TAVA) į ARS
ARS$13.16238
1 ALTAVA(TAVA) į RUB
0.786786
1 ALTAVA(TAVA) į INR
0.8169084
1 ALTAVA(TAVA) į IDR
Rp151.4753856
1 ALTAVA(TAVA) į KRW
12.86901
1 ALTAVA(TAVA) į PHP
0.5284356
1 ALTAVA(TAVA) į EGP
￡E.0.4452756
1 ALTAVA(TAVA) į BRL
R$0.049896
1 ALTAVA(TAVA) į CAD
C$0.0127512
1 ALTAVA(TAVA) į BDT
1.125432
1 ALTAVA(TAVA) į NGN
13.9365996
1 ALTAVA(TAVA) į COP
$36.2352144
1 ALTAVA(TAVA) į ZAR
R.0.1619772
1 ALTAVA(TAVA) į UAH
0.3814272
1 ALTAVA(TAVA) į VES
Bs1.44144
1 ALTAVA(TAVA) į CLP
$8.87964
1 ALTAVA(TAVA) į PKR
Rs2.6242524
1 ALTAVA(TAVA) į KZT
4.9810992
1 ALTAVA(TAVA) į THB
฿0.2939244
1 ALTAVA(TAVA) į TWD
NT$0.2802492
1 ALTAVA(TAVA) į AED
د.إ0.0339108
1 ALTAVA(TAVA) į CHF
Fr0.0072996
1 ALTAVA(TAVA) į HKD
HK$0.0718872
1 ALTAVA(TAVA) į AMD
֏3.5306964
1 ALTAVA(TAVA) į MAD
.د.م0.0834372
1 ALTAVA(TAVA) į MXN
$0.1721412
1 ALTAVA(TAVA) į SAR
ريال0.03465
1 ALTAVA(TAVA) į PLN
0.0336336
1 ALTAVA(TAVA) į RON
лв0.0400092
1 ALTAVA(TAVA) į SEK
kr0.0864864
1 ALTAVA(TAVA) į BGN
лв0.0154308
1 ALTAVA(TAVA) į HUF
Ft3.1048248
1 ALTAVA(TAVA) į CZK
0.1929312
1 ALTAVA(TAVA) į KWD
د.ك0.0028182
1 ALTAVA(TAVA) į ILS
0.0307692
1 ALTAVA(TAVA) į AOA
Kz8.4229068
1 ALTAVA(TAVA) į BHD
.د.ب0.00348348
1 ALTAVA(TAVA) į BMD
$0.00924
1 ALTAVA(TAVA) į DKK
kr0.0589512
1 ALTAVA(TAVA) į HNL
L0.2421804
1 ALTAVA(TAVA) į MUR
0.4209744
1 ALTAVA(TAVA) į NAD
$0.1624392
1 ALTAVA(TAVA) į NOK
kr0.0916608
1 ALTAVA(TAVA) į NZD
$0.0155232
1 ALTAVA(TAVA) į PAB
B/.0.00924
1 ALTAVA(TAVA) į PGK
K0.0391776
1 ALTAVA(TAVA) į QAR
ر.ق0.0336336
1 ALTAVA(TAVA) į RSD
дин.0.9255708

ALTAVA išteklius

Išsamesnei ALTAVA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ALTAVA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ALTAVA

Kiek ALTAVA(TAVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAVA kaina USD valiuta yra 0.00924USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAVA į USD kaina?
Dabartinė TAVA kaina USD valiuta yra $ 0.00924. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ALTAVA rinkos kapitalizacija?
TAVA rinkos kapitalizacija yra $ 6.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAVA apyvartoje?
TAVA apyvartoje yra 695.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAVA kaina?
TAVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.447659566153262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAVA kaina?
TAVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008411259153674097USD.
Kokia yra TAVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAVA yra $ 82.67KUSD.
Ar TAVA kaina šiais metais kils?
TAVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:10:03(UTC+8)

ALTAVA (TAVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TAVA-į-USD skaičiuoklė

Suma

TAVA
TAVA
USD
USD

1 TAVA = 0.00924 USD

Prekiauti TAVA

TAVAUSDT
$0.00924
$0.00924$0.00924
-0.96%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis