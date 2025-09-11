TAO Inu (TAONU) realiojo laiko kaina yra $ 0.001749. Per pastarąsias 24 valandas TAONU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001665 iki aukščiausios $ 0.001889 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAONU kaina yra $ 0.04150815530517894, o žemiausia – $ 0.00001806850517064.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAONU per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +3.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TAO Inu (TAONU) rinkos informacija
No.4431
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.07K
$ 56.07K$ 56.07K
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
926,672,684.8454887
926,672,684.8454887 926,672,684.8454887
0.00%
ETH
Dabartinė TAO Inu rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.07K. TAONU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 926672684.8454887. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.75M
TAO Inu (TAONU) kainos istorija USD
Stebėkite TAO Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00005489
+3.24%
30 dienų
$ +0.000094
+5.67%
60 dienų
$ +0.000391
+28.79%
90 dienų
$ +0.000382
+27.94%
TAO Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien TAONU užfiksuotas $ +0.00005489 (+3.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TAO Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000094 (+5.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TAO Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAONU rodiklis pasikeitė $ +0.000391 (+28.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TAO Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000382 (+27.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.
TAO Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TAO Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TAO Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TAO Inu kainos prognozė (USD)
Supratimas apie TAO Inu (TAONU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAONUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TAO Inu (TAONU)
Ieškote, kaip nusipirkti TAO Inu? Viskas paprasta ir patogu! TAO Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.