TAO Inu logotipas

TAO Inu kaina(TAONU)

1 TAONU į USD – tiesioginė kaina:

$0.001749
$0.001749$0.001749
+3.24%1D
USD
TAO Inu (TAONU) kainos grafikas realiu laiku
TAO Inu (TAONU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001665
$ 0.001665$ 0.001665
24 val. žemiausia
$ 0.001889
$ 0.001889$ 0.001889
24 val. aukščiausia

$ 0.001665
$ 0.001665$ 0.001665

$ 0.001889
$ 0.001889$ 0.001889

$ 0.04150815530517894
$ 0.04150815530517894$ 0.04150815530517894

$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064

-0.12%

+3.24%

+3.36%

+3.36%

TAO Inu (TAONU) realiojo laiko kaina yra $ 0.001749. Per pastarąsias 24 valandas TAONU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001665 iki aukščiausios $ 0.001889 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAONU kaina yra $ 0.04150815530517894, o žemiausia – $ 0.00001806850517064.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAONU per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +3.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TAO Inu (TAONU) rinkos informacija

No.4431

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.07K
$ 56.07K$ 56.07K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

926,672,684.8454887
926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

0.00%

ETH

Dabartinė TAO Inu rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.07K. TAONU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 926672684.8454887. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.75M

TAO Inu (TAONU) kainos istorija USD

Stebėkite TAO Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00005489+3.24%
30 dienų$ +0.000094+5.67%
60 dienų$ +0.000391+28.79%
90 dienų$ +0.000382+27.94%
TAO Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien TAONU užfiksuotas $ +0.00005489 (+3.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TAO Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000094 (+5.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TAO Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAONU rodiklis pasikeitė $ +0.000391 (+28.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TAO Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000382 (+27.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TAO Inu (TAONU) pokyčius?

Peržiūrėkite TAO Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

TAO Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TAO Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TAONUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TAO Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TAO Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TAO Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TAO Inu (TAONU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TAO Inu (TAONU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TAO Inu prognozes.

Peržiūrėkite TAO Inu kainos prognozę dabar!

TAO Inu (TAONU) Tokenomika

Supratimas apie TAO Inu (TAONU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAONUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TAO Inu (TAONU)

Ieškote, kaip nusipirkti TAO Inu? Viskas paprasta ir patogu! TAO Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TAONU į vietos valiutas

1 TAO Inu(TAONU) į VND
46.024935
1 TAO Inu(TAONU) į AUD
A$0.00264099
1 TAO Inu(TAONU) į GBP
0.00127677
1 TAO Inu(TAONU) į EUR
0.00148665
1 TAO Inu(TAONU) į USD
$0.001749
1 TAO Inu(TAONU) į MYR
RM0.00738078
1 TAO Inu(TAONU) į TRY
0.07219872
1 TAO Inu(TAONU) į JPY
¥0.257103
1 TAO Inu(TAONU) į ARS
ARS$2.4914505
1 TAO Inu(TAONU) į RUB
0.1477905
1 TAO Inu(TAONU) į INR
0.15415686
1 TAO Inu(TAONU) į IDR
Rp28.67212656
1 TAO Inu(TAONU) į KRW
2.43254418
1 TAO Inu(TAONU) į PHP
0.09993786
1 TAO Inu(TAONU) į EGP
￡E.0.08421435
1 TAO Inu(TAONU) į BRL
R$0.0094446
1 TAO Inu(TAONU) į CAD
C$0.00241362
1 TAO Inu(TAONU) į BDT
0.2130282
1 TAO Inu(TAONU) į NGN
2.63799921
1 TAO Inu(TAONU) į COP
$6.85880844
1 TAO Inu(TAONU) į ZAR
R.0.03059001
1 TAO Inu(TAONU) į UAH
0.07219872
1 TAO Inu(TAONU) į VES
Bs0.272844
1 TAO Inu(TAONU) į CLP
$1.680789
1 TAO Inu(TAONU) į PKR
Rs0.49673349
1 TAO Inu(TAONU) į KZT
0.94285092
1 TAO Inu(TAONU) į THB
฿0.05556573
1 TAO Inu(TAONU) į TWD
NT$0.05308215
1 TAO Inu(TAONU) į AED
د.إ0.00641883
1 TAO Inu(TAONU) į CHF
Fr0.00138171
1 TAO Inu(TAONU) į HKD
HK$0.01360722
1 TAO Inu(TAONU) į AMD
֏0.66831039
1 TAO Inu(TAONU) į MAD
.د.م0.01579347
1 TAO Inu(TAONU) į MXN
$0.03251391
1 TAO Inu(TAONU) į SAR
ريال0.00655875
1 TAO Inu(TAONU) į PLN
0.00636636
1 TAO Inu(TAONU) į RON
лв0.00759066
1 TAO Inu(TAONU) į SEK
kr0.01635315
1 TAO Inu(TAONU) į BGN
лв0.00292083
1 TAO Inu(TAONU) į HUF
Ft0.58789137
1 TAO Inu(TAONU) į CZK
0.03648414
1 TAO Inu(TAONU) į KWD
د.ك0.000533445
1 TAO Inu(TAONU) į ILS
0.00580668
1 TAO Inu(TAONU) į AOA
Kz1.60017759
1 TAO Inu(TAONU) į BHD
.د.ب0.000659373
1 TAO Inu(TAONU) į BMD
$0.001749
1 TAO Inu(TAONU) į DKK
kr0.01115862
1 TAO Inu(TAONU) į HNL
L0.04584129
1 TAO Inu(TAONU) į MUR
0.0795795
1 TAO Inu(TAONU) į NAD
$0.03074742
1 TAO Inu(TAONU) į NOK
kr0.01736757
1 TAO Inu(TAONU) į NZD
$0.00293832
1 TAO Inu(TAONU) į PAB
B/.0.001749
1 TAO Inu(TAONU) į PGK
K0.00741576
1 TAO Inu(TAONU) į QAR
ر.ق0.00636636
1 TAO Inu(TAONU) į RSD
дин.0.17517984

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TAO Inu

Kiek TAO Inu(TAONU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAONU kaina USD valiuta yra 0.001749USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAONU į USD kaina?
Dabartinė TAONU kaina USD valiuta yra $ 0.001749. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TAO Inu rinkos kapitalizacija?
TAONU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAONU apyvartoje?
TAONU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAONU kaina?
TAONU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04150815530517894USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAONU kaina?
TAONU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001806850517064USD.
Kokia yra TAONU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAONU yra $ 56.07KUSD.
Ar TAONU kaina šiais metais kils?
TAONU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAONU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TAO Inu (TAONU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

