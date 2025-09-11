Daugiau apie TANPIN

Tanpin logotipas

Tanpin kaina(TANPIN)

1 TANPIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0113
$0.0113$0.0113
-9.60%1D
USD
Tanpin (TANPIN) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Tanpin (TANPIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112
24 val. žemiausia
$ 0.0175
$ 0.0175$ 0.0175
24 val. aukščiausia

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.0175
$ 0.0175$ 0.0175

$ 2.4424321161200213
$ 2.4424321161200213$ 2.4424321161200213

$ 0.07184492268184435
$ 0.07184492268184435$ 0.07184492268184435

0.00%

-9.60%

+11.88%

+11.88%

Tanpin (TANPIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0113. Per pastarąsias 24 valandas TANPIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0112 iki aukščiausios $ 0.0175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TANPIN kaina yra $ 2.4424321161200213, o žemiausia – $ 0.07184492268184435.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TANPIN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -9.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tanpin (TANPIN) rinkos informacija

No.8230

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.15
$ 20.15$ 20.15

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė Tanpin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.15. TANPIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.13M

Tanpin (TANPIN) kainos istorija USD

Stebėkite Tanpin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0012-9.60%
30 dienų$ -0.0272-70.65%
60 dienų$ -0.0148-56.71%
90 dienų$ -0.0184-61.96%
Tanpin kainos pokytis šiandien

Šiandien TANPIN užfiksuotas $ -0.0012 (-9.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tanpin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0272 (-70.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tanpin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TANPIN rodiklis pasikeitė $ -0.0148 (-56.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tanpin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0184 (-61.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tanpin (TANPIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Tanpin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tanpin (TANPIN)

Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

Tanpin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tanpin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TANPINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tanpin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tanpin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tanpin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tanpin (TANPIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tanpin (TANPIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tanpin prognozes.

Peržiūrėkite Tanpin kainos prognozę dabar!

Tanpin (TANPIN) Tokenomika

Supratimas apie Tanpin (TANPIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TANPINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tanpin (TANPIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Tanpin? Viskas paprasta ir patogu! Tanpin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TANPIN į vietos valiutas

1 Tanpin(TANPIN) į VND
297.3595
1 Tanpin(TANPIN) į AUD
A$0.017063
1 Tanpin(TANPIN) į GBP
0.008249
1 Tanpin(TANPIN) į EUR
0.009605
1 Tanpin(TANPIN) į USD
$0.0113
1 Tanpin(TANPIN) į MYR
RM0.047686
1 Tanpin(TANPIN) į TRY
0.466464
1 Tanpin(TANPIN) į JPY
¥1.6611
1 Tanpin(TANPIN) į ARS
ARS$16.09685
1 Tanpin(TANPIN) į RUB
0.954737
1 Tanpin(TANPIN) į INR
0.996999
1 Tanpin(TANPIN) į IDR
Rp185.245872
1 Tanpin(TANPIN) į KRW
15.716266
1 Tanpin(TANPIN) į PHP
0.646473
1 Tanpin(TANPIN) į EGP
￡E.0.543982
1 Tanpin(TANPIN) į BRL
R$0.06102
1 Tanpin(TANPIN) į CAD
C$0.015594
1 Tanpin(TANPIN) į BDT
1.37634
1 Tanpin(TANPIN) į NGN
17.043677
1 Tanpin(TANPIN) į COP
$44.313628
1 Tanpin(TANPIN) į ZAR
R.0.197637
1 Tanpin(TANPIN) į UAH
0.466464
1 Tanpin(TANPIN) į VES
Bs1.7628
1 Tanpin(TANPIN) į CLP
$10.8593
1 Tanpin(TANPIN) į PKR
Rs3.209313
1 Tanpin(TANPIN) į KZT
6.091604
1 Tanpin(TANPIN) į THB
฿0.359114
1 Tanpin(TANPIN) į TWD
NT$0.343181
1 Tanpin(TANPIN) į AED
د.إ0.041471
1 Tanpin(TANPIN) į CHF
Fr0.008927
1 Tanpin(TANPIN) į HKD
HK$0.087914
1 Tanpin(TANPIN) į AMD
֏4.317843
1 Tanpin(TANPIN) į MAD
.د.م0.102039
1 Tanpin(TANPIN) į MXN
$0.21018
1 Tanpin(TANPIN) į SAR
ريال0.042375
1 Tanpin(TANPIN) į PLN
0.041132
1 Tanpin(TANPIN) į RON
лв0.049042
1 Tanpin(TANPIN) į SEK
kr0.105655
1 Tanpin(TANPIN) į BGN
лв0.018871
1 Tanpin(TANPIN) į HUF
Ft3.798269
1 Tanpin(TANPIN) į CZK
0.235718
1 Tanpin(TANPIN) į KWD
د.ك0.0034465
1 Tanpin(TANPIN) į ILS
0.037629
1 Tanpin(TANPIN) į AOA
Kz10.338483
1 Tanpin(TANPIN) į BHD
.د.ب0.0042601
1 Tanpin(TANPIN) į BMD
$0.0113
1 Tanpin(TANPIN) į DKK
kr0.072094
1 Tanpin(TANPIN) į HNL
L0.296173
1 Tanpin(TANPIN) į MUR
0.514828
1 Tanpin(TANPIN) į NAD
$0.198654
1 Tanpin(TANPIN) į NOK
kr0.112209
1 Tanpin(TANPIN) į NZD
$0.018984
1 Tanpin(TANPIN) į PAB
B/.0.0113
1 Tanpin(TANPIN) į PGK
K0.047912
1 Tanpin(TANPIN) į QAR
ر.ق0.041132
1 Tanpin(TANPIN) į RSD
дин.1.131695

Tanpin išteklius

Išsamesnei Tanpin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tanpin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tanpin

Kiek Tanpin(TANPIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TANPIN kaina USD valiuta yra 0.0113USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TANPIN į USD kaina?
Dabartinė TANPIN kaina USD valiuta yra $ 0.0113. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tanpin rinkos kapitalizacija?
TANPIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TANPIN apyvartoje?
TANPIN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TANPIN kaina?
TANPIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.4424321161200213USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TANPIN kaina?
TANPIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07184492268184435USD.
Kokia yra TANPIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TANPIN yra $ 20.15USD.
Ar TANPIN kaina šiais metais kils?
TANPIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TANPIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Tanpin (TANPIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

