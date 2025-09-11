AgentTank (TANK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005913. Per pastarąsias 24 valandas TANK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000503 iki aukščiausios $ 0.0006432 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TANK kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TANK per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AgentTank (TANK) rinkos informacija
--
----
$ 52.96K
$ 52.96K
$ 591.30K
$ 591.30K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000
SOL
Dabartinė AgentTank rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.96K. TANK apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 591.30K
AgentTank (TANK) kainos istorija USD
Stebėkite AgentTank kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000010348
-1.72%
30 dienų
$ -0.000751
-55.95%
60 dienų
$ -0.0021315
-78.29%
90 dienų
$ -0.0007468
-55.82%
AgentTank kainos pokytis šiandien
Šiandien TANK užfiksuotas $ -0.000010348 (-1.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AgentTank 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000751 (-55.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AgentTank 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TANK rodiklis pasikeitė $ -0.0021315 (-78.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AgentTank 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0007468 (-55.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AgentTank (TANK) pokyčius?
AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills.
AgentTank kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AgentTank (TANK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AgentTank (TANK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AgentTank prognozes.
Supratimas apie AgentTank (TANK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TANKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
