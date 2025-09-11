The Animal Age (TAA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000000000000000000000001. Per pastarąsias 24 valandas TAA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000000000000000000000001 iki aukščiausios $ 0.0000000000000000000000000001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -100.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The Animal Age (TAA) rinkos informacija
--
----
$ 278.92
$ 278.92$ 278.92
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
ARB
Dabartinė The Animal Age rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 278.92. TAA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
The Animal Age (TAA) kainos istorija USD
Stebėkite The Animal Age kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0000000042999999999999999999
-100.00%
60 dienų
$ -0.0001383999999999999999999999
-100.00%
90 dienų
$ -0.0199999999999999999999999999
-100.00%
The Animal Age kainos pokytis šiandien
Šiandien TAA užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The Animal Age 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000042999999999999999999 (-100.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The Animal Age 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAA rodiklis pasikeitė $ -0.0001383999999999999999999999 (-100.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The Animal Age 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0199999999999999999999999999 (-100.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Animal Age (TAA) pokyčius?
The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.
The Animal Age galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Animal Age investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TAAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Animal Age mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Animal Age, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
The Animal Age kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The Animal Age (TAA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Animal Age (TAA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Animal Age prognozes.
Supratimas apie The Animal Age (TAA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti The Animal Age (TAA)
Ieškote, kaip nusipirkti The Animal Age? Viskas paprasta ir patogu! The Animal Age lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.