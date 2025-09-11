SOLARX (SXCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.001562. Per pastarąsias 24 valandas SXCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001556 iki aukščiausios $ 0.001595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SXCH kaina yra $ 0.14560986586606303, o žemiausia – $ 0.001556448812724696.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SXCH per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SOLARX (SXCH) rinkos informacija
No.2890
$ 156.17K
$ 156.17K$ 156.17K
$ 48.01K
$ 48.01K$ 48.01K
$ 622.26K
$ 622.26K$ 622.26K
99.98M
99.98M 99.98M
398,375,166.3100367
398,375,166.3100367 398,375,166.3100367
BSC
Dabartinė SOLARX rinkos kapitalizacija yra $ 156.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.01K. SXCH apyvartoje yra 99.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 398375166.3100367. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 622.26K
SOLARX (SXCH) kainos istorija USD
Stebėkite SOLARX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000391
-0.25%
30 dienų
$ -0.000282
-15.30%
60 dienų
$ -0.001486
-48.76%
90 dienų
$ -0.002408
-60.66%
SOLARX kainos pokytis šiandien
Šiandien SXCH užfiksuotas $ -0.00000391 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SOLARX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000282 (-15.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SOLARX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SXCH rodiklis pasikeitė $ -0.001486 (-48.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SOLARX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002408 (-60.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOLARX (SXCH) pokyčius?
solar powered mining powered by the SXCH layer 1 chain.
SOLARX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOLARX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOLARX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SOLARX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SOLARX (SXCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOLARX (SXCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOLARX prognozes.
Supratimas apie SOLARX (SXCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SXCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SOLARX (SXCH)
Ieškote, kaip nusipirkti SOLARX? Viskas paprasta ir patogu! SOLARX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.