SEA WARS (SWAR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSEA WARS (SWAR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:22:12(UTC+8)
USD

SEA WARS (SWAR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SEA WARS (SWAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 2.01T
$ 2.01T$ 2.01T
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K
Visų laikų rekordas:
$ 66
$ 66$ 66
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.0000000012
$ 0.0000000012$ 0.0000000012

SEA WARS (SWAR) Informacija

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

Oficiali svetainė:
https://seawarsonline.com/
Baltoji knyga:
https://sea-wars.gitbook.io/documentation
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x3a9f4a6d186a1933051b6f60311656dcab71390b

SEA WARS (SWAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SEA WARS (SWAR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SWAR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SWAR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SWAR tokenomiką, galite peržiūrėti SWAR tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SWAR

Norite įtraukti SEA WARS (SWAR) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SWAR pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

SEA WARS (SWAR) Kainų istorija

SWAR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SWAR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SWAR? Mūsų SWAR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

