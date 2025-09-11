Superseed (SUPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.002165. Per pastarąsias 24 valandas SUPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002151 iki aukščiausios $ 0.00217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUPR kaina yra $ 0.003601915177822995, o žemiausia – $ 0.002055470113558929.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUPR per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Superseed (SUPR) rinkos informacija
Dabartinė Superseed rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.31K. SUPR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.65M
Superseed (SUPR) kainos istorija USD
Stebėkite Superseed kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000195
-0.09%
30 dienų
$ -0.000322
-12.95%
60 dienų
$ -0.000029
-1.33%
90 dienų
$ -0.000148
-6.40%
Superseed kainos pokytis šiandien
Šiandien SUPR užfiksuotas $ -0.00000195 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Superseed 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000322 (-12.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Superseed 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUPR rodiklis pasikeitė $ -0.000029 (-1.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Superseed 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000148 (-6.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Superseed (SUPR) pokyčius?
Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.
Superseed galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir stakyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti SUPRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Superseed mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Superseed, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Superseed kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Superseed (SUPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Superseed (SUPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Superseed prognozes.
Supratimas apie Superseed (SUPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Superseed (SUPR)
Ieškote, kaip nusipirkti Superseed? Viskas paprasta ir patogu! Superseed lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.