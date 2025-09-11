SunWuKong (SUNWUKONG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004143. Per pastarąsias 24 valandas SUNWUKONG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003724 iki aukščiausios $ 0.0004311 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUNWUKONG kaina yra $ 0.013630663283542966, o žemiausia – $ 0.000307619967370533.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUNWUKONG per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SunWuKong (SUNWUKONG) rinkos informacija
Dabartinė SunWuKong rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.70K. SUNWUKONG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 414.30K
SunWuKong (SUNWUKONG) kainos istorija USD
Stebėkite SunWuKong kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000007766
-1.83%
30 dienų
$ -0.0000549
-11.71%
60 dienų
$ -0.0000211
-4.85%
90 dienų
$ +0.0001001
+31.85%
SunWuKong kainos pokytis šiandien
Šiandien SUNWUKONG užfiksuotas $ -0.000007766 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SunWuKong 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000549 (-11.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SunWuKong 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUNWUKONG rodiklis pasikeitė $ -0.0000211 (-4.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SunWuKong 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001001 (+31.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SunWuKong (SUNWUKONG) pokyčius?
SunWuKong galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SunWuKong investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SunWuKong, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SunWuKong kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SunWuKong (SUNWUKONG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SunWuKong (SUNWUKONG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SunWuKong prognozes.
Supratimas apie SunWuKong (SUNWUKONG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUNWUKONGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SunWuKong (SUNWUKONG)
Ieškote, kaip nusipirkti SunWuKong? Viskas paprasta ir patogu! SunWuKong lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
