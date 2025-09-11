SUKU (SUKU) realiojo laiko kaina yra $ 0.02958. Per pastarąsias 24 valandas SUKU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02938 iki aukščiausios $ 0.0307 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUKU kaina yra $ 1.58455478, o žemiausia – $ 0.02400943782643274.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUKU per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUKU (SUKU) rinkos informacija
Dabartinė SUKU rinkos kapitalizacija yra $ 14.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.97K. SUKU apyvartoje yra 487.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.37M
SUKU (SUKU) kainos istorija USD
Stebėkite SUKU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004473
-1.49%
30 dienų
$ -0.00192
-6.10%
60 dienų
$ -0.00338
-10.26%
90 dienų
$ +0.00115
+4.04%
SUKU kainos pokytis šiandien
Šiandien SUKU užfiksuotas $ -0.0004473 (-1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUKU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00192 (-6.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUKU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUKU rodiklis pasikeitė $ -0.00338 (-10.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUKU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00115 (+4.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUKU (SUKU) pokyčius?
Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU.
By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.
SUKU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUKU (SUKU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUKU (SUKU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUKU prognozes.
Supratimas apie SUKU (SUKU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUKUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
