SUKU kaina(SUKU)

1 SUKU į USD – tiesioginė kaina:

$0.02957
$0.02957$0.02957
-1.49%1D
USD
SUKU (SUKU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:33:54(UTC+8)

SUKU (SUKU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02938
$ 0.02938$ 0.02938
24 val. žemiausia
$ 0.0307
$ 0.0307$ 0.0307
24 val. aukščiausia

$ 0.02938
$ 0.02938$ 0.02938

$ 0.0307
$ 0.0307$ 0.0307

$ 1.58455478
$ 1.58455478$ 1.58455478

$ 0.02400943782643274
$ 0.02400943782643274$ 0.02400943782643274

-0.44%

-1.49%

-0.51%

-0.51%

SUKU (SUKU) realiojo laiko kaina yra $ 0.02958. Per pastarąsias 24 valandas SUKU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02938 iki aukščiausios $ 0.0307 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUKU kaina yra $ 1.58455478, o žemiausia – $ 0.02400943782643274.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUKU per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUKU (SUKU) rinkos informacija

No.1032

$ 14.43M
$ 14.43M$ 14.43M

$ 99.97K
$ 99.97K$ 99.97K

$ 44.37M
$ 44.37M$ 44.37M

487.70M
487.70M 487.70M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

ETH

Dabartinė SUKU rinkos kapitalizacija yra $ 14.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.97K. SUKU apyvartoje yra 487.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.37M

SUKU (SUKU) kainos istorija USD

Stebėkite SUKU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004473-1.49%
30 dienų$ -0.00192-6.10%
60 dienų$ -0.00338-10.26%
90 dienų$ +0.00115+4.04%
SUKU kainos pokytis šiandien

Šiandien SUKU užfiksuotas $ -0.0004473 (-1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SUKU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00192 (-6.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SUKU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUKU rodiklis pasikeitė $ -0.00338 (-10.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SUKU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00115 (+4.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUKU (SUKU) pokyčius?

Peržiūrėkite SUKU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

SUKU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUKU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUKUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUKU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUKU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SUKU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUKU (SUKU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUKU (SUKU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUKU prognozes.

Peržiūrėkite SUKU kainos prognozę dabar!

SUKU (SUKU) Tokenomika

Supratimas apie SUKU (SUKU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUKUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SUKU (SUKU)

Ieškote, kaip nusipirkti SUKU? Viskas paprasta ir patogu! SUKU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUKU į vietos valiutas

1 SUKU(SUKU) į VND
778.3977
1 SUKU(SUKU) į AUD
A$0.0446658
1 SUKU(SUKU) į GBP
0.0215934
1 SUKU(SUKU) į EUR
0.025143
1 SUKU(SUKU) į USD
$0.02958
1 SUKU(SUKU) į MYR
RM0.1248276
1 SUKU(SUKU) į TRY
1.2210624
1 SUKU(SUKU) į JPY
¥4.34826
1 SUKU(SUKU) į ARS
ARS$42.13671
1 SUKU(SUKU) į RUB
2.4992142
1 SUKU(SUKU) į INR
2.6098434
1 SUKU(SUKU) į IDR
Rp484.9179552
1 SUKU(SUKU) į KRW
41.1404556
1 SUKU(SUKU) į PHP
1.6922718
1 SUKU(SUKU) į EGP
￡E.1.4239812
1 SUKU(SUKU) į BRL
R$0.159732
1 SUKU(SUKU) į CAD
C$0.0408204
1 SUKU(SUKU) į BDT
3.602844
1 SUKU(SUKU) į NGN
44.6152182
1 SUKU(SUKU) į COP
$115.9997448
1 SUKU(SUKU) į ZAR
R.0.5173542
1 SUKU(SUKU) į UAH
1.2210624
1 SUKU(SUKU) į VES
Bs4.61448
1 SUKU(SUKU) į CLP
$28.42638
1 SUKU(SUKU) į PKR
Rs8.4010158
1 SUKU(SUKU) į KZT
15.9459864
1 SUKU(SUKU) į THB
฿0.9400524
1 SUKU(SUKU) į TWD
NT$0.8983446
1 SUKU(SUKU) į AED
د.إ0.1085586
1 SUKU(SUKU) į CHF
Fr0.0233682
1 SUKU(SUKU) į HKD
HK$0.2301324
1 SUKU(SUKU) į AMD
֏11.3028138
1 SUKU(SUKU) į MAD
.د.م0.2671074
1 SUKU(SUKU) į MXN
$0.550188
1 SUKU(SUKU) į SAR
ريال0.110925
1 SUKU(SUKU) į PLN
0.1076712
1 SUKU(SUKU) į RON
лв0.1283772
1 SUKU(SUKU) į SEK
kr0.276573
1 SUKU(SUKU) į BGN
лв0.0493986
1 SUKU(SUKU) į HUF
Ft9.9427254
1 SUKU(SUKU) į CZK
0.6170388
1 SUKU(SUKU) į KWD
د.ك0.0090219
1 SUKU(SUKU) į ILS
0.0985014
1 SUKU(SUKU) į AOA
Kz27.0630378
1 SUKU(SUKU) į BHD
.د.ب0.01115166
1 SUKU(SUKU) į BMD
$0.02958
1 SUKU(SUKU) į DKK
kr0.1887204
1 SUKU(SUKU) į HNL
L0.7752918
1 SUKU(SUKU) į MUR
1.3476648
1 SUKU(SUKU) į NAD
$0.5200164
1 SUKU(SUKU) į NOK
kr0.2937294
1 SUKU(SUKU) į NZD
$0.0496944
1 SUKU(SUKU) į PAB
B/.0.02958
1 SUKU(SUKU) į PGK
K0.1254192
1 SUKU(SUKU) į QAR
ر.ق0.1076712
1 SUKU(SUKU) į RSD
дин.2.962437

SUKU išteklius

Išsamesnei SUKU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali SUKU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUKU

Kiek SUKU(SUKU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUKU kaina USD valiuta yra 0.02958USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUKU į USD kaina?
Dabartinė SUKU kaina USD valiuta yra $ 0.02958. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUKU rinkos kapitalizacija?
SUKU rinkos kapitalizacija yra $ 14.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUKU apyvartoje?
SUKU apyvartoje yra 487.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUKU kaina?
SUKU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.58455478USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUKU kaina?
SUKU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02400943782643274USD.
Kokia yra SUKU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUKU yra $ 99.97KUSD.
Ar SUKU kaina šiais metais kils?
SUKU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUKU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:33:54(UTC+8)

SUKU (SUKU) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

