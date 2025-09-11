Daugiau apie SUIAI

SUI Agents kaina(SUIAI)

1 SUIAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01214
-1.93%1D
USD
SUI Agents (SUIAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:33:47(UTC+8)

SUI Agents (SUIAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0117
24 val. žemiausia
$ 0.01255
24 val. aukščiausia

$ 0.0117
$ 0.01255
--
--
0.00%

-1.93%

+8.19%

+8.19%

SUI Agents (SUIAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01214. Per pastarąsias 24 valandas SUIAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0117 iki aukščiausios $ 0.01255 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUIAI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUIAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUI Agents (SUIAI) rinkos informacija

--
$ 2.64K
$ 810.78K
--
66,785,500
ETH

Dabartinė SUI Agents rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.64K. SUIAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 66785500. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 810.78K

SUI Agents (SUIAI) kainos istorija USD

Stebėkite SUI Agents kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002389-1.93%
30 dienų$ -0.00353-22.53%
60 dienų$ -0.00494-28.93%
90 dienų$ -0.00819-40.29%
SUI Agents kainos pokytis šiandien

Šiandien SUIAI užfiksuotas $ -0.0002389 (-1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SUI Agents 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00353 (-22.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SUI Agents 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUIAI rodiklis pasikeitė $ -0.00494 (-28.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SUI Agents 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00819 (-40.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUI Agents (SUIAI) pokyčius?

Peržiūrėkite SUI Agents kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUI Agents investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUIAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUI Agents mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUI Agents, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SUI Agents kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUI Agents (SUIAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUI Agents (SUIAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUI Agents prognozes.

Peržiūrėkite SUI Agents kainos prognozę dabar!

SUI Agents (SUIAI) Tokenomika

Supratimas apie SUI Agents (SUIAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUIAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SUI Agents (SUIAI)

Ieškote, kaip nusipirkti SUI Agents? Viskas paprasta ir patogu! SUI Agents lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUIAI į vietos valiutas

1 SUI Agents(SUIAI) į VND
319.4641
1 SUI Agents(SUIAI) į AUD
A$0.0183314
1 SUI Agents(SUIAI) į GBP
0.0088622
1 SUI Agents(SUIAI) į EUR
0.010319
1 SUI Agents(SUIAI) į USD
$0.01214
1 SUI Agents(SUIAI) į MYR
RM0.0512308
1 SUI Agents(SUIAI) į TRY
0.5011392
1 SUI Agents(SUIAI) į JPY
¥1.78458
1 SUI Agents(SUIAI) į ARS
ARS$17.29343
1 SUI Agents(SUIAI) į RUB
1.0257086
1 SUI Agents(SUIAI) į INR
1.0711122
1 SUI Agents(SUIAI) į IDR
Rp199.0163616
1 SUI Agents(SUIAI) į KRW
16.8845548
1 SUI Agents(SUIAI) į PHP
0.6945294
1 SUI Agents(SUIAI) į EGP
￡E.0.5844196
1 SUI Agents(SUIAI) į BRL
R$0.065556
1 SUI Agents(SUIAI) į CAD
C$0.0167532
1 SUI Agents(SUIAI) į BDT
1.478652
1 SUI Agents(SUIAI) į NGN
18.3106406
1 SUI Agents(SUIAI) į COP
$47.6077384
1 SUI Agents(SUIAI) į ZAR
R.0.2123286
1 SUI Agents(SUIAI) į UAH
0.5011392
1 SUI Agents(SUIAI) į VES
Bs1.89384
1 SUI Agents(SUIAI) į CLP
$11.66654
1 SUI Agents(SUIAI) į PKR
Rs3.4478814
1 SUI Agents(SUIAI) į KZT
6.5444312
1 SUI Agents(SUIAI) į THB
฿0.3858092
1 SUI Agents(SUIAI) į TWD
NT$0.3686918
1 SUI Agents(SUIAI) į AED
د.إ0.0445538
1 SUI Agents(SUIAI) į CHF
Fr0.0095906
1 SUI Agents(SUIAI) į HKD
HK$0.0944492
1 SUI Agents(SUIAI) į AMD
֏4.6388154
1 SUI Agents(SUIAI) į MAD
.د.م0.1096242
1 SUI Agents(SUIAI) į MXN
$0.225804
1 SUI Agents(SUIAI) į SAR
ريال0.045525
1 SUI Agents(SUIAI) į PLN
0.0441896
1 SUI Agents(SUIAI) į RON
лв0.0526876
1 SUI Agents(SUIAI) į SEK
kr0.113509
1 SUI Agents(SUIAI) į BGN
лв0.0202738
1 SUI Agents(SUIAI) į HUF
Ft4.0806182
1 SUI Agents(SUIAI) į CZK
0.2532404
1 SUI Agents(SUIAI) į KWD
د.ك0.0037027
1 SUI Agents(SUIAI) į ILS
0.0404262
1 SUI Agents(SUIAI) į AOA
Kz11.1070074
1 SUI Agents(SUIAI) į BHD
.د.ب0.00457678
1 SUI Agents(SUIAI) į BMD
$0.01214
1 SUI Agents(SUIAI) į DKK
kr0.0774532
1 SUI Agents(SUIAI) į HNL
L0.3181894
1 SUI Agents(SUIAI) į MUR
0.5530984
1 SUI Agents(SUIAI) į NAD
$0.2134212
1 SUI Agents(SUIAI) į NOK
kr0.1205502
1 SUI Agents(SUIAI) į NZD
$0.0203952
1 SUI Agents(SUIAI) į PAB
B/.0.01214
1 SUI Agents(SUIAI) į PGK
K0.0514736
1 SUI Agents(SUIAI) į QAR
ر.ق0.0441896
1 SUI Agents(SUIAI) į RSD
SUI Agents išteklius

Išsamesnei SUI Agents analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SUI Agents svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUI Agents

Kiek SUI Agents(SUIAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUIAI kaina USD valiuta yra 0.01214USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUIAI į USD kaina?
Dabartinė SUIAI kaina USD valiuta yra $ 0.01214. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUI Agents rinkos kapitalizacija?
SUIAI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUIAI apyvartoje?
SUIAI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUIAI kaina?
SUIAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUIAI kaina?
SUIAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SUIAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUIAI yra $ 2.64KUSD.
Ar SUIAI kaina šiais metais kils?
SUIAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUIAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SUI Agents (SUIAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

