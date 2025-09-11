SUI Agents (SUIAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01214. Per pastarąsias 24 valandas SUIAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0117 iki aukščiausios $ 0.01255 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUIAI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUIAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUI Agents (SUIAI) rinkos informacija
$ 2.64K
$ 810.78K
66,785,500
ETH
Dabartinė SUI Agents rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.64K. SUIAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 66785500. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 810.78K
SUI Agents (SUIAI) kainos istorija USD
Stebėkite SUI Agents kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002389
-1.93%
30 dienų
$ -0.00353
-22.53%
60 dienų
$ -0.00494
-28.93%
90 dienų
$ -0.00819
-40.29%
SUI Agents kainos pokytis šiandien
Šiandien SUIAI užfiksuotas $ -0.0002389 (-1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUI Agents 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00353 (-22.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUI Agents 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUIAI rodiklis pasikeitė $ -0.00494 (-28.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUI Agents 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00819 (-40.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUI Agents (SUIAI) pokyčius?
SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.
SUI Agents galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUI Agents investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUI Agents, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SUI Agents kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUI Agents (SUIAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUI Agents (SUIAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUI Agents prognozes.
Supratimas apie SUI Agents (SUIAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUIAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SUI Agents (SUIAI)
Ieškote, kaip nusipirkti SUI Agents? Viskas paprasta ir patogu! SUI Agents lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.