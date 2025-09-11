Stride (STRD) realiojo laiko kaina yra $ 0.054. Per pastarąsias 24 valandas STRD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0498 iki aukščiausios $ 0.0583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRD kaina yra $ 8.049216823612836, o žemiausia – $ 0.009846763005748575.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRD per pastarąją valandą pasikeitė -1.10%, per 24 valandas – -6.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stride (STRD) rinkos informacija
No.1447
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
$ 150.55K
$ 150.55K$ 150.55K
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
87.83M
87.83M 87.83M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
87,826,193
87,826,193 87,826,193
87.82%
STRD
Dabartinė Stride rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.55K. STRD apyvartoje yra 87.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 87826193. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M
Stride (STRD) kainos istorija USD
Stebėkite Stride kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003797
-6.56%
30 dienų
$ -0.0681
-55.78%
60 dienų
$ -0.1717
-76.08%
90 dienų
$ -0.3686
-87.23%
Stride kainos pokytis šiandien
Šiandien STRD užfiksuotas $ -0.003797 (-6.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stride 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0681 (-55.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stride 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRD rodiklis pasikeitė $ -0.1717 (-76.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stride 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3686 (-87.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stride (STRD) pokyčius?
Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.
Stride galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stride investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stride, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Stride kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stride (STRD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stride (STRD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stride prognozes.
Supratimas apie Stride (STRD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Stride (STRD)
Ieškote, kaip nusipirkti Stride? Viskas paprasta ir patogu! Stride lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.