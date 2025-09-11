Daugiau apie STRD

Stride logotipas

Stride kaina(STRD)

1 STRD į USD – tiesioginė kaina:

$0.054
$0.054$0.054
-6.57%1D
USD
Stride (STRD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:59:39(UTC+8)

Stride (STRD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498
24 val. žemiausia
$ 0.0583
$ 0.0583$ 0.0583
24 val. aukščiausia

$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498

$ 0.0583
$ 0.0583$ 0.0583

$ 8.049216823612836
$ 8.049216823612836$ 8.049216823612836

$ 0.009846763005748575
$ 0.009846763005748575$ 0.009846763005748575

-1.10%

-6.56%

-30.86%

-30.86%

Stride (STRD) realiojo laiko kaina yra $ 0.054. Per pastarąsias 24 valandas STRD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0498 iki aukščiausios $ 0.0583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRD kaina yra $ 8.049216823612836, o žemiausia – $ 0.009846763005748575.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRD per pastarąją valandą pasikeitė -1.10%, per 24 valandas – -6.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stride (STRD) rinkos informacija

No.1447

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

$ 150.55K
$ 150.55K$ 150.55K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

87.83M
87.83M 87.83M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

87,826,193
87,826,193 87,826,193

87.82%

STRD

Dabartinė Stride rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.55K. STRD apyvartoje yra 87.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 87826193. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M

Stride (STRD) kainos istorija USD

Stebėkite Stride kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003797-6.56%
30 dienų$ -0.0681-55.78%
60 dienų$ -0.1717-76.08%
90 dienų$ -0.3686-87.23%
Stride kainos pokytis šiandien

Šiandien STRD užfiksuotas $ -0.003797 (-6.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stride 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0681 (-55.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stride 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRD rodiklis pasikeitė $ -0.1717 (-76.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stride 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3686 (-87.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stride (STRD) pokyčius?

Peržiūrėkite Stride kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stride (STRD)

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

Stride galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stride investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STRDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stride mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stride, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stride kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stride (STRD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stride (STRD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stride prognozes.

Peržiūrėkite Stride kainos prognozę dabar!

Stride (STRD) Tokenomika

Supratimas apie Stride (STRD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stride (STRD)

Ieškote, kaip nusipirkti Stride? Viskas paprasta ir patogu! Stride lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STRD į vietos valiutas

Stride išteklius

Išsamesnei Stride analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stride svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stride

Kiek Stride(STRD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STRD kaina USD valiuta yra 0.054USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STRD į USD kaina?
Dabartinė STRD kaina USD valiuta yra $ 0.054. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stride rinkos kapitalizacija?
STRD rinkos kapitalizacija yra $ 4.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STRD apyvartoje?
STRD apyvartoje yra 87.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STRD kaina?
STRD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.049216823612836USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STRD kaina?
STRD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009846763005748575USD.
Kokia yra STRD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STRD yra $ 150.55KUSD.
Ar STRD kaina šiais metais kils?
STRD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STRD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:59:39(UTC+8)

Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

