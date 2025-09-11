Daugiau apie STNK

Stonks logotipas

Stonks kaina(STNK)

1 STNK į USD – tiesioginė kaina:

$8.852
$8.852$8.852
+1.18%1D
USD
Stonks (STNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:31(UTC+8)

Stonks (STNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 8.576
$ 8.576$ 8.576
24 val. žemiausia
$ 9.3
$ 9.3$ 9.3
24 val. aukščiausia

$ 8.576
$ 8.576$ 8.576

$ 9.3
$ 9.3$ 9.3

$ 374.5644393920932
$ 374.5644393920932$ 374.5644393920932

$ 7.790914868573619
$ 7.790914868573619$ 7.790914868573619

0.00%

+1.18%

-2.46%

-2.46%

Stonks (STNK) realiojo laiko kaina yra $ 8.852. Per pastarąsias 24 valandas STNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.576 iki aukščiausios $ 9.3 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STNK kaina yra $ 374.5644393920932, o žemiausia – $ 7.790914868573619.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STNK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stonks (STNK) rinkos informacija

No.1430

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

$ 54.63K
$ 54.63K$ 54.63K

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

581.09K
581.09K 581.09K

581,918.12
581,918.12 581,918.12

581,916.24482169
581,916.24482169 581,916.24482169

99.85%

SOL

Dabartinė Stonks rinkos kapitalizacija yra $ 5.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.63K. STNK apyvartoje yra 581.09K vienetų, o bendras kiekis siekia 581916.24482169. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.15M

Stonks (STNK) kainos istorija USD

Stebėkite Stonks kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.10324+1.18%
30 dienų$ -1.668-15.86%
60 dienų$ -6.978-44.09%
90 dienų$ -5.918-40.07%
Stonks kainos pokytis šiandien

Šiandien STNK užfiksuotas $ +0.10324 (+1.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stonks 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.668 (-15.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stonks 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STNK rodiklis pasikeitė $ -6.978 (-44.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stonks 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -5.918 (-40.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stonks (STNK) pokyčius?

Peržiūrėkite Stonks kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stonks (STNK)

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

Stonks galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stonks investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STNKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stonks mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stonks, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stonks kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stonks (STNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stonks (STNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stonks prognozes.

Peržiūrėkite Stonks kainos prognozę dabar!

Stonks (STNK) Tokenomika

Supratimas apie Stonks (STNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stonks (STNK)

Ieškote, kaip nusipirkti Stonks? Viskas paprasta ir patogu! Stonks lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STNK į vietos valiutas

1 Stonks(STNK) į VND
232,940.38
1 Stonks(STNK) į AUD
A$13.36652
1 Stonks(STNK) į GBP
6.46196
1 Stonks(STNK) į EUR
7.5242
1 Stonks(STNK) į USD
$8.852
1 Stonks(STNK) į MYR
RM37.35544
1 Stonks(STNK) į TRY
365.41056
1 Stonks(STNK) į JPY
¥1,301.244
1 Stonks(STNK) į ARS
ARS$12,609.674
1 Stonks(STNK) į RUB
747.90548
1 Stonks(STNK) į INR
781.45456
1 Stonks(STNK) į IDR
Rp145,114.73088
1 Stonks(STNK) į KRW
12,328.623
1 Stonks(STNK) į PHP
506.86552
1 Stonks(STNK) į EGP
￡E.426.31232
1 Stonks(STNK) į BRL
R$47.8008
1 Stonks(STNK) į CAD
C$12.21576
1 Stonks(STNK) į BDT
1,078.1736
1 Stonks(STNK) į NGN
13,351.38308
1 Stonks(STNK) į COP
$34,713.64912
1 Stonks(STNK) į ZAR
R.154.99852
1 Stonks(STNK) į UAH
365.41056
1 Stonks(STNK) į VES
Bs1,380.912
1 Stonks(STNK) į CLP
$8,506.772
1 Stonks(STNK) į PKR
Rs2,514.05652
1 Stonks(STNK) į KZT
4,771.93616
1 Stonks(STNK) į THB
฿281.4936
1 Stonks(STNK) į TWD
NT$268.74672
1 Stonks(STNK) į AED
د.إ32.48684
1 Stonks(STNK) į CHF
Fr6.99308
1 Stonks(STNK) į HKD
HK$68.86856
1 Stonks(STNK) į AMD
֏3,382.43772
1 Stonks(STNK) į MAD
.د.م79.93356
1 Stonks(STNK) į MXN
$164.73572
1 Stonks(STNK) į SAR
ريال33.195
1 Stonks(STNK) į PLN
32.22128
1 Stonks(STNK) į RON
лв38.32916
1 Stonks(STNK) į SEK
kr82.85472
1 Stonks(STNK) į BGN
лв14.78284
1 Stonks(STNK) į HUF
Ft2,977.45872
1 Stonks(STNK) į CZK
184.74124
1 Stonks(STNK) į KWD
د.ك2.69986
1 Stonks(STNK) į ILS
29.38864
1 Stonks(STNK) į AOA
Kz8,069.21764
1 Stonks(STNK) į BHD
.د.ب3.337204
1 Stonks(STNK) į BMD
$8.852
1 Stonks(STNK) į DKK
kr56.47576
1 Stonks(STNK) į HNL
L232.01092
1 Stonks(STNK) į MUR
403.29712
1 Stonks(STNK) į NAD
$155.61816
1 Stonks(STNK) į NOK
kr87.98888
1 Stonks(STNK) į NZD
$14.87136
1 Stonks(STNK) į PAB
B/.8.852
1 Stonks(STNK) į PGK
K37.53248
1 Stonks(STNK) į QAR
ر.ق32.22128
1 Stonks(STNK) į RSD
дин.886.88188

Stonks išteklius

Išsamesnei Stonks analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stonks svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stonks

Kiek Stonks(STNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STNK kaina USD valiuta yra 8.852USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STNK į USD kaina?
Dabartinė STNK kaina USD valiuta yra $ 8.852. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stonks rinkos kapitalizacija?
STNK rinkos kapitalizacija yra $ 5.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STNK apyvartoje?
STNK apyvartoje yra 581.09KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STNK kaina?
STNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 374.5644393920932USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STNK kaina?
STNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 7.790914868573619USD.
Kokia yra STNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STNK yra $ 54.63KUSD.
Ar STNK kaina šiais metais kils?
STNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:31(UTC+8)

Stonks (STNK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

