Standard (STND) realiojo laiko kaina yra $ 0.002748. Per pastarąsias 24 valandas STND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002704 iki aukščiausios $ 0.002913 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STND kaina yra $ 3.05525779, o žemiausia – $ 0.001952917398003709.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STND per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Standard (STND) rinkos informacija
Dabartinė Standard rinkos kapitalizacija yra $ 235.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.91K. STND apyvartoje yra 85.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 94600000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 259.96K
Standard (STND) kainos istorija USD
Stebėkite Standard kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001883
+0.69%
30 dienų
$ -0.001311
-32.30%
60 dienų
$ +0.000015
+0.54%
90 dienų
$ -0.000702
-20.35%
Standard kainos pokytis šiandien
Šiandien STND užfiksuotas $ +0.00001883 (+0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Standard 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001311 (-32.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Standard 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STND rodiklis pasikeitė $ +0.000015 (+0.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Standard 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000702 (-20.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Standard (STND) pokyčius?
Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.
Standard kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Standard (STND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Standard (STND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Standard prognozes.
Supratimas apie Standard (STND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
