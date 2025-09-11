Daugiau apie STND

Standard logotipas

Standard kaina(STND)

1 STND į USD – tiesioginė kaina:

$0.002748
$0.002748$0.002748
+0.69%1D
USD
Standard (STND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:36(UTC+8)

Standard (STND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002704
$ 0.002704$ 0.002704
24 val. žemiausia
$ 0.002913
$ 0.002913$ 0.002913
24 val. aukščiausia

$ 0.002704
$ 0.002704$ 0.002704

$ 0.002913
$ 0.002913$ 0.002913

$ 3.05525779
$ 3.05525779$ 3.05525779

$ 0.001952917398003709
$ 0.001952917398003709$ 0.001952917398003709

+0.18%

+0.69%

-20.47%

-20.47%

Standard (STND) realiojo laiko kaina yra $ 0.002748. Per pastarąsias 24 valandas STND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002704 iki aukščiausios $ 0.002913 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STND kaina yra $ 3.05525779, o žemiausia – $ 0.001952917398003709.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STND per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Standard (STND) rinkos informacija

No.2750

$ 235.16K
$ 235.16K$ 235.16K

$ 87.91K
$ 87.91K$ 87.91K

$ 259.96K
$ 259.96K$ 259.96K

85.57M
85.57M 85.57M

94,600,000
94,600,000 94,600,000

ETH

Dabartinė Standard rinkos kapitalizacija yra $ 235.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.91K. STND apyvartoje yra 85.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 94600000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 259.96K

Standard (STND) kainos istorija USD

Stebėkite Standard kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001883+0.69%
30 dienų$ -0.001311-32.30%
60 dienų$ +0.000015+0.54%
90 dienų$ -0.000702-20.35%
Standard kainos pokytis šiandien

Šiandien STND užfiksuotas $ +0.00001883 (+0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Standard 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001311 (-32.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Standard 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STND rodiklis pasikeitė $ +0.000015 (+0.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Standard 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000702 (-20.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Standard (STND) pokyčius?

Peržiūrėkite Standard kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Standard (STND)

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Standard galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Standard investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STNDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Standard mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Standard, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Standard kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Standard (STND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Standard (STND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Standard prognozes.

Peržiūrėkite Standard kainos prognozę dabar!

Standard (STND) Tokenomika

Supratimas apie Standard (STND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Standard (STND)

Ieškote, kaip nusipirkti Standard? Viskas paprasta ir patogu! Standard lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STND į vietos valiutas

1 Standard(STND) į VND
72.31362
1 Standard(STND) į AUD
A$0.00414948
1 Standard(STND) į GBP
0.00200604
1 Standard(STND) į EUR
0.0023358
1 Standard(STND) į USD
$0.002748
1 Standard(STND) į MYR
RM0.01159656
1 Standard(STND) į TRY
0.11343744
1 Standard(STND) į JPY
¥0.403956
1 Standard(STND) į ARS
ARS$3.914526
1 Standard(STND) į RUB
0.232206
1 Standard(STND) į INR
0.24220872
1 Standard(STND) į IDR
Rp45.04917312
1 Standard(STND) į KRW
3.82197336
1 Standard(STND) į PHP
0.15702072
1 Standard(STND) į EGP
￡E.0.1323162
1 Standard(STND) į BRL
R$0.0148392
1 Standard(STND) į CAD
C$0.00379224
1 Standard(STND) į BDT
0.3347064
1 Standard(STND) į NGN
4.14478092
1 Standard(STND) į COP
$10.77644688
1 Standard(STND) į ZAR
R.0.04806252
1 Standard(STND) į UAH
0.11343744
1 Standard(STND) į VES
Bs0.428688
1 Standard(STND) į CLP
$2.640828
1 Standard(STND) į PKR
Rs0.78045948
1 Standard(STND) į KZT
1.48139184
1 Standard(STND) į THB
฿0.08730396
1 Standard(STND) į TWD
NT$0.0834018
1 Standard(STND) į AED
د.إ0.01008516
1 Standard(STND) į CHF
Fr0.00217092
1 Standard(STND) į HKD
HK$0.02137944
1 Standard(STND) į AMD
֏1.05003828
1 Standard(STND) į MAD
.د.م0.02481444
1 Standard(STND) į MXN
$0.05108532
1 Standard(STND) į SAR
ريال0.010305
1 Standard(STND) į PLN
0.01000272
1 Standard(STND) į RON
лв0.01192632
1 Standard(STND) į SEK
kr0.0256938
1 Standard(STND) į BGN
лв0.00458916
1 Standard(STND) į HUF
Ft0.92368524
1 Standard(STND) į CZK
0.05732328
1 Standard(STND) į KWD
د.ك0.00083814
1 Standard(STND) į ILS
0.00912336
1 Standard(STND) į AOA
Kz2.51417268
1 Standard(STND) į BHD
.د.ب0.001035996
1 Standard(STND) į BMD
$0.002748
1 Standard(STND) į DKK
kr0.01753224
1 Standard(STND) į HNL
L0.07202508
1 Standard(STND) į MUR
0.125034
1 Standard(STND) į NAD
$0.04830984
1 Standard(STND) į NOK
kr0.02728764
1 Standard(STND) į NZD
$0.00461664
1 Standard(STND) į PAB
B/.0.002748
1 Standard(STND) į PGK
K0.01165152
1 Standard(STND) į QAR
ر.ق0.01000272
1 Standard(STND) į RSD
дин.0.27523968

Standard išteklius

Išsamesnei Standard analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Standard svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Standard

Kiek Standard(STND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STND kaina USD valiuta yra 0.002748USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STND į USD kaina?
Dabartinė STND kaina USD valiuta yra $ 0.002748. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Standard rinkos kapitalizacija?
STND rinkos kapitalizacija yra $ 235.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STND apyvartoje?
STND apyvartoje yra 85.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STND kaina?
STND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.05525779USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STND kaina?
STND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001952917398003709USD.
Kokia yra STND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STND yra $ 87.91KUSD.
Ar STND kaina šiais metais kils?
STND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:36(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

STND-į-USD skaičiuoklė

Suma

STND
STND
USD
USD

1 STND = 0.002748 USD

Prekiauti STND

STNDUSDT
$0.002748
$0.002748$0.002748
+0.69%

