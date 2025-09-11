Daugiau apie STBOT

SolTradingBot logotipas

SolTradingBot kaina(STBOT)

1 STBOT į USD – tiesioginė kaina:

$0.000793
$0.000793$0.000793
0.00%1D
USD
SolTradingBot (STBOT) kainos grafikas realiu laiku
SolTradingBot (STBOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000792
$ 0.000792$ 0.000792
24 val. žemiausia
$ 0.000886
$ 0.000886$ 0.000886
24 val. aukščiausia

$ 0.000792
$ 0.000792$ 0.000792

$ 0.000886
$ 0.000886$ 0.000886

$ 0.007658908367003941
$ 0.007658908367003941$ 0.007658908367003941

$ 0.000004562400716672
$ 0.000004562400716672$ 0.000004562400716672

0.00%

0.00%

-10.50%

-10.50%

SolTradingBot (STBOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000793. Per pastarąsias 24 valandas STBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000792 iki aukščiausios $ 0.000886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STBOT kaina yra $ 0.007658908367003941, o žemiausia – $ 0.000004562400716672.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STBOT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SolTradingBot (STBOT) rinkos informacija

No.7561

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.74
$ 12.74$ 12.74

$ 792.69K
$ 792.69K$ 792.69K

0.00
0.00 0.00

999,605,441
999,605,441 999,605,441

SOL

Dabartinė SolTradingBot rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.74. STBOT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999605441. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 792.69K

SolTradingBot (STBOT) kainos istorija USD

Stebėkite SolTradingBot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000207-20.70%
60 dienų$ -0.000384-32.63%
90 dienų$ -0.000328-29.26%
SolTradingBot kainos pokytis šiandien

Šiandien STBOT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SolTradingBot 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000207 (-20.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SolTradingBot 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STBOT rodiklis pasikeitė $ -0.000384 (-32.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SolTradingBot 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000328 (-29.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SolTradingBot (STBOT) pokyčius?

Peržiūrėkite SolTradingBot kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SolTradingBot (STBOT)

This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT.

SolTradingBot galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SolTradingBot investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STBOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SolTradingBot mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SolTradingBot, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SolTradingBot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SolTradingBot (STBOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolTradingBot (STBOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolTradingBot prognozes.

Peržiūrėkite SolTradingBot kainos prognozę dabar!

SolTradingBot (STBOT) Tokenomika

Supratimas apie SolTradingBot (STBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SolTradingBot (STBOT)

Ieškote, kaip nusipirkti SolTradingBot? Viskas paprasta ir patogu! SolTradingBot lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STBOT į vietos valiutas

1 SolTradingBot(STBOT) į VND
20.867795
1 SolTradingBot(STBOT) į AUD
A$0.00119743
1 SolTradingBot(STBOT) į GBP
0.00057889
1 SolTradingBot(STBOT) į EUR
0.00067405
1 SolTradingBot(STBOT) į USD
$0.000793
1 SolTradingBot(STBOT) į MYR
RM0.00334646
1 SolTradingBot(STBOT) į TRY
0.03273504
1 SolTradingBot(STBOT) į JPY
¥0.116571
1 SolTradingBot(STBOT) į ARS
ARS$1.1296285
1 SolTradingBot(STBOT) į RUB
0.06700057
1 SolTradingBot(STBOT) į INR
0.06996639
1 SolTradingBot(STBOT) į IDR
Rp12.99999792
1 SolTradingBot(STBOT) į KRW
1.10292026
1 SolTradingBot(STBOT) į PHP
0.04536753
1 SolTradingBot(STBOT) į EGP
￡E.0.03817502
1 SolTradingBot(STBOT) į BRL
R$0.0042822
1 SolTradingBot(STBOT) į CAD
C$0.00109434
1 SolTradingBot(STBOT) į BDT
0.0965874
1 SolTradingBot(STBOT) į NGN
1.19607397
1 SolTradingBot(STBOT) į COP
$3.10979708
1 SolTradingBot(STBOT) į ZAR
R.0.01386957
1 SolTradingBot(STBOT) į UAH
0.03273504
1 SolTradingBot(STBOT) į VES
Bs0.123708
1 SolTradingBot(STBOT) į CLP
$0.762073
1 SolTradingBot(STBOT) į PKR
Rs0.22521993
1 SolTradingBot(STBOT) į KZT
0.42749044
1 SolTradingBot(STBOT) į THB
฿0.02520154
1 SolTradingBot(STBOT) į TWD
NT$0.02408341
1 SolTradingBot(STBOT) į AED
د.إ0.00291031
1 SolTradingBot(STBOT) į CHF
Fr0.00062647
1 SolTradingBot(STBOT) į HKD
HK$0.00616954
1 SolTradingBot(STBOT) į AMD
֏0.30301323
1 SolTradingBot(STBOT) į MAD
.د.م0.00716079
1 SolTradingBot(STBOT) į MXN
$0.0147498
1 SolTradingBot(STBOT) į SAR
ريال0.00297375
1 SolTradingBot(STBOT) į PLN
0.00288652
1 SolTradingBot(STBOT) į RON
лв0.00344162
1 SolTradingBot(STBOT) į SEK
kr0.00741455
1 SolTradingBot(STBOT) į BGN
лв0.00132431
1 SolTradingBot(STBOT) į HUF
Ft0.26655109
1 SolTradingBot(STBOT) į CZK
0.01654198
1 SolTradingBot(STBOT) į KWD
د.ك0.000241865
1 SolTradingBot(STBOT) į ILS
0.00264069
1 SolTradingBot(STBOT) į AOA
Kz0.72552363
1 SolTradingBot(STBOT) į BHD
.د.ب0.000298961
1 SolTradingBot(STBOT) į BMD
$0.000793
1 SolTradingBot(STBOT) į DKK
kr0.00505934
1 SolTradingBot(STBOT) į HNL
L0.02078453
1 SolTradingBot(STBOT) į MUR
0.03612908
1 SolTradingBot(STBOT) į NAD
$0.01394094
1 SolTradingBot(STBOT) į NOK
kr0.00787449
1 SolTradingBot(STBOT) į NZD
$0.00133224
1 SolTradingBot(STBOT) į PAB
B/.0.000793
1 SolTradingBot(STBOT) į PGK
K0.00336232
1 SolTradingBot(STBOT) į QAR
ر.ق0.00288652
1 SolTradingBot(STBOT) į RSD
дин.0.07941895

SolTradingBot išteklius

Išsamesnei SolTradingBot analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SolTradingBot svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SolTradingBot

Kiek SolTradingBot(STBOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STBOT kaina USD valiuta yra 0.000793USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STBOT į USD kaina?
Dabartinė STBOT kaina USD valiuta yra $ 0.000793. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SolTradingBot rinkos kapitalizacija?
STBOT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STBOT apyvartoje?
STBOT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STBOT kaina?
STBOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.007658908367003941USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STBOT kaina?
STBOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000004562400716672USD.
Kokia yra STBOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STBOT yra $ 12.74USD.
Ar STBOT kaina šiais metais kils?
STBOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STBOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
