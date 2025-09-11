SolTradingBot (STBOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000793. Per pastarąsias 24 valandas STBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000792 iki aukščiausios $ 0.000886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STBOT kaina yra $ 0.007658908367003941, o žemiausia – $ 0.000004562400716672.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STBOT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SolTradingBot (STBOT) rinkos informacija
Dabartinė SolTradingBot rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.74. STBOT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999605441. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 792.69K
SolTradingBot (STBOT) kainos istorija USD
Stebėkite SolTradingBot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000207
-20.70%
60 dienų
$ -0.000384
-32.63%
90 dienų
$ -0.000328
-29.26%
SolTradingBot kainos pokytis šiandien
Šiandien STBOT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SolTradingBot 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000207 (-20.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SolTradingBot 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STBOT rodiklis pasikeitė $ -0.000384 (-32.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SolTradingBot 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000328 (-29.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT.
SolTradingBot kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SolTradingBot (STBOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolTradingBot (STBOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolTradingBot prognozes.
Supratimas apie SolTradingBot (STBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.