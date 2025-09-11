stabble (STB) realiojo laiko kaina yra $ 0.003119. Per pastarąsias 24 valandas STB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002853 iki aukščiausios $ 0.00323 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STB kaina yra $ 0.044724034802852045, o žemiausia – $ 0.002983340886304636.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STB per pastarąją valandą pasikeitė -2.54%, per 24 valandas – -2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
stabble (STB) rinkos informacija
Dabartinė stabble rinkos kapitalizacija yra $ 230.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.73K. STB apyvartoje yra 73.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 499999099.6622932. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.56M
stabble (STB) kainos istorija USD
Stebėkite stabble kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00008096
-2.53%
30 dienų
$ -0.004394
-58.49%
60 dienų
$ -0.006921
-68.94%
90 dienų
$ -0.010881
-77.73%
stabble kainos pokytis šiandien
Šiandien STB užfiksuotas $ -0.00008096 (-2.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
stabble 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004394 (-58.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
stabble 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STB rodiklis pasikeitė $ -0.006921 (-68.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
stabble 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.010881 (-77.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir stabble (STB) pokyčius?
stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.
stabble galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų stabble investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti STBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie stabble mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti stabble, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
stabble kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos stabble (STB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų stabble (STB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes stabble prognozes.
Supratimas apie stabble (STB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti stabble (STB)
Ieškote, kaip nusipirkti stabble? Viskas paprasta ir patogu! stabble lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
