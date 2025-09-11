Daugiau apie STB

stabble logotipas

stabble kaina(STB)

1 STB į USD – tiesioginė kaina:

stabble (STB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:59:03(UTC+8)

stabble (STB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-2.54%

-2.53%

-2.23%

-2.23%

stabble (STB) realiojo laiko kaina yra $ 0.003119. Per pastarąsias 24 valandas STB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002853 iki aukščiausios $ 0.00323 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STB kaina yra $ 0.044724034802852045, o žemiausia – $ 0.002983340886304636.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STB per pastarąją valandą pasikeitė -2.54%, per 24 valandas – -2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

stabble (STB) rinkos informacija

No.2768

14.77%

SOL

Dabartinė stabble rinkos kapitalizacija yra $ 230.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.73K. STB apyvartoje yra 73.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 499999099.6622932. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.56M

stabble (STB) kainos istorija USD

Stebėkite stabble kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00008096-2.53%
30 dienų$ -0.004394-58.49%
60 dienų$ -0.006921-68.94%
90 dienų$ -0.010881-77.73%
stabble kainos pokytis šiandien

Šiandien STB užfiksuotas $ -0.00008096 (-2.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

stabble 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004394 (-58.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

stabble 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STB rodiklis pasikeitė $ -0.006921 (-68.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

stabble 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.010881 (-77.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir stabble (STB) pokyčius?

Peržiūrėkite stabble kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

stabble galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų stabble investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie stabble mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti stabble, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

stabble kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos stabble (STB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų stabble (STB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes stabble prognozes.

Peržiūrėkite stabble kainos prognozę dabar!

stabble (STB) Tokenomika

Supratimas apie stabble (STB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti stabble (STB)

Ieškote, kaip nusipirkti stabble? Viskas paprasta ir patogu! stabble lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STB į vietos valiutas

1 stabble(STB) į VND
82.076485
1 stabble(STB) į AUD
A$0.00470969
1 stabble(STB) į GBP
0.00227687
1 stabble(STB) į EUR
0.00265115
1 stabble(STB) į USD
$0.003119
1 stabble(STB) į MYR
RM0.01316218
1 stabble(STB) į TRY
0.12878351
1 stabble(STB) į JPY
¥0.458493
1 stabble(STB) į ARS
ARS$4.4430155
1 stabble(STB) į RUB
0.26711116
1 stabble(STB) į INR
0.27543889
1 stabble(STB) į IDR
Rp51.13113936
1 stabble(STB) į KRW
4.34398725
1 stabble(STB) į PHP
0.17831323
1 stabble(STB) į EGP
￡E.0.15021104
1 stabble(STB) į BRL
R$0.0168426
1 stabble(STB) į CAD
C$0.00430422
1 stabble(STB) į BDT
0.3798942
1 stabble(STB) į NGN
4.70435651
1 stabble(STB) į COP
$12.23134564
1 stabble(STB) į ZAR
R.0.05467607
1 stabble(STB) į UAH
0.12875232
1 stabble(STB) į VES
Bs0.486564
1 stabble(STB) į CLP
$2.997359
1 stabble(STB) į PKR
Rs0.88582719
1 stabble(STB) į KZT
1.68139052
1 stabble(STB) į THB
฿0.09924658
1 stabble(STB) į TWD
NT$0.0945057
1 stabble(STB) į AED
د.إ0.01144673
1 stabble(STB) į CHF
Fr0.00246401
1 stabble(STB) į HKD
HK$0.02426582
1 stabble(STB) į AMD
֏1.19180109
1 stabble(STB) į MAD
.د.م0.02816457
1 stabble(STB) į MXN
$0.05810697
1 stabble(STB) į SAR
ريال0.01169625
1 stabble(STB) į PLN
0.01135316
1 stabble(STB) į RON
лв0.01350527
1 stabble(STB) į SEK
kr0.02916265
1 stabble(STB) į BGN
лв0.00520873
1 stabble(STB) į HUF
Ft1.04910684
1 stabble(STB) į CZK
0.06512472
1 stabble(STB) į KWD
د.ك0.000951295
1 stabble(STB) į ILS
0.01038627
1 stabble(STB) į AOA
Kz2.84318683
1 stabble(STB) į BHD
.د.ب0.001175863
1 stabble(STB) į BMD
$0.003119
1 stabble(STB) į DKK
kr0.01989922
1 stabble(STB) į HNL
L0.08174899
1 stabble(STB) į MUR
0.14210164
1 stabble(STB) į NAD
$0.05483202
1 stabble(STB) į NOK
kr0.03097167
1 stabble(STB) į NZD
$0.00523992
1 stabble(STB) į PAB
B/.0.003119
1 stabble(STB) į PGK
K0.01322456
1 stabble(STB) į QAR
ر.ق0.01135316
1 stabble(STB) į RSD
дин.0.31249261

stabble išteklius

Išsamesnei stabble analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali stabble svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie stabble

Kiek stabble(STB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STB kaina USD valiuta yra 0.003119USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STB į USD kaina?
Dabartinė STB kaina USD valiuta yra $ 0.003119. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra stabble rinkos kapitalizacija?
STB rinkos kapitalizacija yra $ 230.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STB apyvartoje?
STB apyvartoje yra 73.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STB kaina?
STB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.044724034802852045USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STB kaina?
STB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002983340886304636USD.
Kokia yra STB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STB yra $ 5.73KUSD.
Ar STB kaina šiais metais kils?
STB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:59:03(UTC+8)

stabble (STB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

