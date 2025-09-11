Stage (STAGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000634. Per pastarąsias 24 valandas STAGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000042 iki aukščiausios $ 0.0000634 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAGE kaina yra $ 0.004673122335820334, o žemiausia – $ 0.000035709435257382.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAGE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stage (STAGE) rinkos informacija
Dabartinė Stage rinkos kapitalizacija yra $ 97.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.00. STAGE apyvartoje yra 1.54B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 634.00K
Stage (STAGE) kainos istorija USD
Stebėkite Stage kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0000184
+40.88%
60 dienų
$ +0.0000034
+5.66%
90 dienų
$ -0.0000392
-38.21%
Stage kainos pokytis šiandien
Šiandien STAGE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stage 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000184 (+40.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stage 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STAGE rodiklis pasikeitė $ +0.0000034 (+5.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stage 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000392 (-38.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stage (STAGE) pokyčius?
Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!
Stage kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stage (STAGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stage (STAGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stage prognozes.
Supratimas apie Stage (STAGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STAGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.