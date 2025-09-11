Stabull Finance (STABUL) realiojo laiko kaina yra $ 0.8311. Per pastarąsias 24 valandas STABUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6989 iki aukščiausios $ 0.89 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STABUL kaina yra $ 1.2220222025386718, o žemiausia – $ 0.06642386888114032.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STABUL per pastarąją valandą pasikeitė -4.72%, per 24 valandas – +2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +40.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Stabull Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 246.72K. STABUL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.31M
Stabull Finance (STABUL) kainos istorija USD
Stebėkite Stabull Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.016695
+2.05%
30 dienų
$ +0.1337
+19.17%
60 dienų
$ +0.3303
+65.95%
90 dienų
$ +0.1641
+24.60%
Stabull Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien STABUL užfiksuotas $ +0.016695 (+2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stabull Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1337 (+19.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stabull Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STABUL rodiklis pasikeitė $ +0.3303 (+65.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stabull Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1641 (+24.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stabull Finance (STABUL) pokyčius?
Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.
Stabull Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stabull Finance (STABUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stabull Finance (STABUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stabull Finance prognozes.
Supratimas apie Stabull Finance (STABUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STABULišsamią tokeno tokenomiką dabar!
