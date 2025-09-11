Daugiau apie STABUL

Stabull Finance kaina(STABUL)

$0.8311
+2.05%1D
Stabull Finance (STABUL) kainos grafikas realiu laiku
Stabull Finance (STABUL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6989
24 val. žemiausia
$ 0.89
24 val. aukščiausia

$ 0.6989
$ 0.89
$ 1.2220222025386718
$ 0.06642386888114032
-4.72%

+2.05%

+40.01%

+40.01%

Stabull Finance (STABUL) realiojo laiko kaina yra $ 0.8311. Per pastarąsias 24 valandas STABUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6989 iki aukščiausios $ 0.89 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STABUL kaina yra $ 1.2220222025386718, o žemiausia – $ 0.06642386888114032.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STABUL per pastarąją valandą pasikeitė -4.72%, per 24 valandas – +2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +40.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stabull Finance (STABUL) rinkos informacija

$ 0.00
$ 246.72K
$ 8.31M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Stabull Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 246.72K. STABUL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.31M

Stabull Finance (STABUL) kainos istorija USD

Stebėkite Stabull Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.016695+2.05%
30 dienų$ +0.1337+19.17%
60 dienų$ +0.3303+65.95%
90 dienų$ +0.1641+24.60%
Stabull Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien STABUL užfiksuotas $ +0.016695 (+2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stabull Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1337 (+19.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stabull Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STABUL rodiklis pasikeitė $ +0.3303 (+65.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stabull Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1641 (+24.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stabull Finance (STABUL) pokyčius?

Peržiūrėkite Stabull Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

- Patikrinti STABULstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stabull Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stabull Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stabull Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stabull Finance (STABUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stabull Finance (STABUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stabull Finance prognozes.

Peržiūrėkite Stabull Finance kainos prognozę dabar!

Stabull Finance (STABUL) Tokenomika

Supratimas apie Stabull Finance (STABUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STABULišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stabull Finance (STABUL)

Ieškote, kaip nusipirkti Stabull Finance? Viskas paprasta ir patogu! Stabull Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STABUL į vietos valiutas

Išsamesnei Stabull Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stabull Finance

Kiek Stabull Finance(STABUL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STABUL kaina USD valiuta yra 0.8311USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STABUL į USD kaina?
Dabartinė STABUL kaina USD valiuta yra $ 0.8311. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stabull Finance rinkos kapitalizacija?
STABUL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STABUL apyvartoje?
STABUL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STABUL kaina?
STABUL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2220222025386718USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STABUL kaina?
STABUL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06642386888114032USD.
Kokia yra STABUL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STABUL yra $ 246.72KUSD.
Ar STABUL kaina šiais metais kils?
STABUL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STABUL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Stabull Finance (STABUL) svarbiausios industrijos naujienos

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

