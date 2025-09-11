DeFi STOA (STA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001256. Per pastarąsias 24 valandas STA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001207 iki aukščiausios $ 0.001542 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STA kaina yra $ 0.8979185539131536, o žemiausia – $ 0.000997990656179079.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DeFi STOA (STA) rinkos informacija
Dabartinė DeFi STOA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 141.43. STA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.02M
DeFi STOA (STA) kainos istorija USD
Stebėkite DeFi STOA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00004598
+3.80%
30 dienų
$ -0.003104
-71.20%
60 dienų
$ -0.007707
-85.99%
90 dienų
$ -0.013142
-91.28%
DeFi STOA kainos pokytis šiandien
Šiandien STA užfiksuotas $ +0.00004598 (+3.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DeFi STOA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003104 (-71.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DeFi STOA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STA rodiklis pasikeitė $ -0.007707 (-85.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DeFi STOA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.013142 (-91.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.
DeFi STOA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DeFi STOA (STA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFi STOA (STA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFi STOA prognozes.
Supratimas apie DeFi STOA (STA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DeFi STOA (STA)
