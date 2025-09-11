Daugiau apie STA

DeFi STOA logotipas

DeFi STOA kaina(STA)

1 STA į USD – tiesioginė kaina:

$0.001256
$0.001256$0.001256
+3.80%1D
USD
DeFi STOA (STA) kainos grafikas realiu laiku
DeFi STOA (STA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001207
$ 0.001207$ 0.001207
24 val. žemiausia
$ 0.001542
$ 0.001542$ 0.001542
24 val. aukščiausia

$ 0.001207
$ 0.001207$ 0.001207

$ 0.001542
$ 0.001542$ 0.001542

$ 0.8979185539131536
$ 0.8979185539131536$ 0.8979185539131536

$ 0.000997990656179079
$ 0.000997990656179079$ 0.000997990656179079

0.00%

+3.80%

-41.29%

-41.29%

DeFi STOA (STA) realiojo laiko kaina yra $ 0.001256. Per pastarąsias 24 valandas STA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001207 iki aukščiausios $ 0.001542 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STA kaina yra $ 0.8979185539131536, o žemiausia – $ 0.000997990656179079.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -41.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFi STOA (STA) rinkos informacija

No.7061

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 141.43
$ 141.43$ 141.43

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

0.00
0.00 0.00

3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

ETH

Dabartinė DeFi STOA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 141.43. STA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.02M

DeFi STOA (STA) kainos istorija USD

Stebėkite DeFi STOA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00004598+3.80%
30 dienų$ -0.003104-71.20%
60 dienų$ -0.007707-85.99%
90 dienų$ -0.013142-91.28%
DeFi STOA kainos pokytis šiandien

Šiandien STA užfiksuotas $ +0.00004598 (+3.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeFi STOA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003104 (-71.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeFi STOA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STA rodiklis pasikeitė $ -0.007707 (-85.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeFi STOA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.013142 (-91.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeFi STOA (STA) pokyčius?

Peržiūrėkite DeFi STOA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeFi STOA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeFi STOA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeFi STOA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeFi STOA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFi STOA (STA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFi STOA (STA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFi STOA prognozes.

Peržiūrėkite DeFi STOA kainos prognozę dabar!

DeFi STOA (STA) Tokenomika

Supratimas apie DeFi STOA (STA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeFi STOA (STA)

Ieškote, kaip nusipirkti DeFi STOA? Viskas paprasta ir patogu! DeFi STOA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STA į vietos valiutas

1 DeFi STOA(STA) į VND
33.05164
1 DeFi STOA(STA) į AUD
A$0.00189656
1 DeFi STOA(STA) į GBP
0.00091688
1 DeFi STOA(STA) į EUR
0.0010676
1 DeFi STOA(STA) į USD
$0.001256
1 DeFi STOA(STA) į MYR
RM0.00530032
1 DeFi STOA(STA) į TRY
0.05184768
1 DeFi STOA(STA) į JPY
¥0.184632
1 DeFi STOA(STA) į ARS
ARS$1.789172
1 DeFi STOA(STA) į RUB
0.106132
1 DeFi STOA(STA) į INR
0.11070384
1 DeFi STOA(STA) į IDR
Rp20.59016064
1 DeFi STOA(STA) į KRW
1.74686992
1 DeFi STOA(STA) į PHP
0.07176784
1 DeFi STOA(STA) į EGP
￡E.0.0604764
1 DeFi STOA(STA) į BRL
R$0.0067824
1 DeFi STOA(STA) į CAD
C$0.00173328
1 DeFi STOA(STA) į BDT
0.1529808
1 DeFi STOA(STA) į NGN
1.89441224
1 DeFi STOA(STA) į COP
$4.92547936
1 DeFi STOA(STA) į ZAR
R.0.02196744
1 DeFi STOA(STA) į UAH
0.05184768
1 DeFi STOA(STA) į VES
Bs0.195936
1 DeFi STOA(STA) į CLP
$1.207016
1 DeFi STOA(STA) į PKR
Rs0.35671656
1 DeFi STOA(STA) į KZT
0.67708448
1 DeFi STOA(STA) į THB
฿0.03990312
1 DeFi STOA(STA) į TWD
NT$0.0381196
1 DeFi STOA(STA) į AED
د.إ0.00460952
1 DeFi STOA(STA) į CHF
Fr0.00099224
1 DeFi STOA(STA) į HKD
HK$0.00977168
1 DeFi STOA(STA) į AMD
֏0.47993016
1 DeFi STOA(STA) į MAD
.د.م0.01134168
1 DeFi STOA(STA) į MXN
$0.02334904
1 DeFi STOA(STA) į SAR
ريال0.00471
1 DeFi STOA(STA) į PLN
0.00457184
1 DeFi STOA(STA) į RON
лв0.00545104
1 DeFi STOA(STA) į SEK
kr0.0117436
1 DeFi STOA(STA) į BGN
лв0.00209752
1 DeFi STOA(STA) į HUF
Ft0.42217928
1 DeFi STOA(STA) į CZK
0.02620016
1 DeFi STOA(STA) į KWD
د.ك0.00038308
1 DeFi STOA(STA) į ILS
0.00416992
1 DeFi STOA(STA) į AOA
Kz1.14912696
1 DeFi STOA(STA) į BHD
.د.ب0.000473512
1 DeFi STOA(STA) į BMD
$0.001256
1 DeFi STOA(STA) į DKK
kr0.00801328
1 DeFi STOA(STA) į HNL
L0.03291976
1 DeFi STOA(STA) į MUR
0.057148
1 DeFi STOA(STA) į NAD
$0.02208048
1 DeFi STOA(STA) į NOK
kr0.01247208
1 DeFi STOA(STA) į NZD
$0.00211008
1 DeFi STOA(STA) į PAB
B/.0.001256
1 DeFi STOA(STA) į PGK
K0.00532544
1 DeFi STOA(STA) į QAR
ر.ق0.00457184
1 DeFi STOA(STA) į RSD
дин.0.12580096

DeFi STOA išteklius

Išsamesnei DeFi STOA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeFi STOA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFi STOA

Kiek DeFi STOA(STA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STA kaina USD valiuta yra 0.001256USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STA į USD kaina?
Dabartinė STA kaina USD valiuta yra $ 0.001256. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFi STOA rinkos kapitalizacija?
STA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STA apyvartoje?
STA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STA kaina?
STA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8979185539131536USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STA kaina?
STA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000997990656179079USD.
Kokia yra STA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STA yra $ 141.43USD.
Ar STA kaina šiais metais kils?
STA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DeFi STOA (STA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
