SSE (SSE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSSE (SSE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

SSE (SSE) Informacija

This is a brand-new Solana blockchain explorer with built-in trading and social features, developed based on the Tapestry social graph protocol. Users can create profiles, follow others, track transactions and token holdings, and integrate various on-chain social applications. It aims to become the social hub of the Solana ecosystem while supporting open-source and community-driven improvements.

Oficiali svetainė:
https://sse.gg/
Baltoji knyga:
https://assets.usetapestry.dev/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/H4phNbsqjV5rqk8u6FUACTLB6rNZRTAPGnBb8KXJpump

SSE (SSE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SSE (SSE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M
Visų laikų rekordas:
$ 0.05868
$ 0.05868$ 0.05868
Visų laikų minimumas:
$ 0.000206344563635413
$ 0.000206344563635413$ 0.000206344563635413
Dabartinė kaina:
$ 0.001722
$ 0.001722$ 0.001722

SSE (SSE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SSE (SSE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SSE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SSE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SSE tokenomiką, galite peržiūrėti SSE tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SSE

Norite įtraukti SSE (SSE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SSE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

SSE (SSE) Kainų istorija

SSE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SSE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SSE? Mūsų SSE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.