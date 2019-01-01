Sovrun (SOVRN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSovrun (SOVRN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Sovrun (SOVRN) Informacija

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Oficiali svetainė:
https://www.sovrun.org
Baltoji knyga:
https://litepaper.sovrun.org/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4

Sovrun (SOVRN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Sovrun (SOVRN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Bendra pasiūla:
$ 896.77M
$ 896.77M$ 896.77M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 171.14M
$ 171.14M$ 171.14M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M
Visų laikų rekordas:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Visų laikų minimumas:
$ 0.007552228162841145
$ 0.007552228162841145$ 0.007552228162841145
Dabartinė kaina:
$ 0.010478
$ 0.010478$ 0.010478

Sovrun (SOVRN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sovrun (SOVRN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOVRN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SOVRN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SOVRN tokenomiką, galite peržiūrėti SOVRN tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SOVRN

Norite įtraukti Sovrun (SOVRN) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SOVRN pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Sovrun (SOVRN) Kainų istorija

SOVRN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SOVRN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SOVRN? Mūsų SOVRN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.