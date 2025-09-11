Daugiau apie SOVRN

Sovrun logotipas

Sovrun kaina(SOVRN)

1 SOVRN į USD – tiesioginė kaina:

$0.009619
$0.009619$0.009619
-0.19%1D
USD
Sovrun (SOVRN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:32:07(UTC+8)

Sovrun (SOVRN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.009379
$ 0.009379$ 0.009379
24 val. žemiausia
$ 0.009928
$ 0.009928$ 0.009928
24 val. aukščiausia

$ 0.009379
$ 0.009379$ 0.009379

$ 0.009928
$ 0.009928$ 0.009928

$ 1.5286975331102572
$ 1.5286975331102572$ 1.5286975331102572

$ 0.007552228162841145
$ 0.007552228162841145$ 0.007552228162841145

-0.10%

-0.19%

-2.65%

-2.65%

Sovrun (SOVRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.009607. Per pastarąsias 24 valandas SOVRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009379 iki aukščiausios $ 0.009928 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOVRN kaina yra $ 1.5286975331102572, o žemiausia – $ 0.007552228162841145.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOVRN per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sovrun (SOVRN) rinkos informacija

No.1891

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 52.28K
$ 52.28K$ 52.28K

$ 9.61M
$ 9.61M$ 9.61M

171.14M
171.14M 171.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

896,771,567
896,771,567 896,771,567

17.11%

ETH

Dabartinė Sovrun rinkos kapitalizacija yra $ 1.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.28K. SOVRN apyvartoje yra 171.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 896771567. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.61M

Sovrun (SOVRN) kainos istorija USD

Stebėkite Sovrun kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001831-0.19%
30 dienų$ -0.001083-10.14%
60 dienų$ +0.000254+2.71%
90 dienų$ -0.002814-22.66%
Sovrun kainos pokytis šiandien

Šiandien SOVRN užfiksuotas $ -0.00001831 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sovrun 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001083 (-10.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sovrun 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOVRN rodiklis pasikeitė $ +0.000254 (+2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sovrun 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002814 (-22.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sovrun (SOVRN) pokyčius?

Peržiūrėkite Sovrun kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Sovrun galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sovrun investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOVRNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sovrun mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sovrun, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sovrun kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sovrun (SOVRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sovrun (SOVRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sovrun prognozes.

Peržiūrėkite Sovrun kainos prognozę dabar!

Sovrun (SOVRN) Tokenomika

Supratimas apie Sovrun (SOVRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOVRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sovrun (SOVRN)

Ieškote, kaip nusipirkti Sovrun? Viskas paprasta ir patogu! Sovrun lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOVRN į vietos valiutas

1 Sovrun(SOVRN) į VND
252.808205
1 Sovrun(SOVRN) į AUD
A$0.01450657
1 Sovrun(SOVRN) į GBP
0.00701311
1 Sovrun(SOVRN) į EUR
0.00816595
1 Sovrun(SOVRN) į USD
$0.009607
1 Sovrun(SOVRN) į MYR
RM0.04054154
1 Sovrun(SOVRN) į TRY
0.39657696
1 Sovrun(SOVRN) į JPY
¥1.412229
1 Sovrun(SOVRN) į ARS
ARS$13.6851715
1 Sovrun(SOVRN) į RUB
0.81169543
1 Sovrun(SOVRN) į INR
0.84762561
1 Sovrun(SOVRN) į IDR
Rp157.49177808
1 Sovrun(SOVRN) į KRW
13.36160774
1 Sovrun(SOVRN) į PHP
0.54961647
1 Sovrun(SOVRN) į EGP
￡E.0.46248098
1 Sovrun(SOVRN) į BRL
R$0.0518778
1 Sovrun(SOVRN) į CAD
C$0.01325766
1 Sovrun(SOVRN) į BDT
1.1701326
1 Sovrun(SOVRN) į NGN
14.49014203
1 Sovrun(SOVRN) į COP
$37.67442692
1 Sovrun(SOVRN) į ZAR
R.0.16802643
1 Sovrun(SOVRN) į UAH
0.39657696
1 Sovrun(SOVRN) į VES
Bs1.498692
1 Sovrun(SOVRN) į CLP
$9.232327
1 Sovrun(SOVRN) į PKR
Rs2.72848407
1 Sovrun(SOVRN) į KZT
5.17894156
1 Sovrun(SOVRN) į THB
฿0.30531046
1 Sovrun(SOVRN) į TWD
NT$0.29176459
1 Sovrun(SOVRN) į AED
د.إ0.03525769
1 Sovrun(SOVRN) į CHF
Fr0.00758953
1 Sovrun(SOVRN) į HKD
HK$0.07474246
1 Sovrun(SOVRN) į AMD
֏3.67093077
1 Sovrun(SOVRN) į MAD
.د.م0.08675121
1 Sovrun(SOVRN) į MXN
$0.1786902
1 Sovrun(SOVRN) į SAR
ريال0.03602625
1 Sovrun(SOVRN) į PLN
0.03496948
1 Sovrun(SOVRN) į RON
лв0.04169438
1 Sovrun(SOVRN) į SEK
kr0.08982545
1 Sovrun(SOVRN) į BGN
лв0.01604369
1 Sovrun(SOVRN) į HUF
Ft3.22920091
1 Sovrun(SOVRN) į CZK
0.20040202
1 Sovrun(SOVRN) į KWD
د.ك0.002930135
1 Sovrun(SOVRN) į ILS
0.03199131
1 Sovrun(SOVRN) į AOA
Kz8.78954037
1 Sovrun(SOVRN) į BHD
.د.ب0.003621839
1 Sovrun(SOVRN) į BMD
$0.009607
1 Sovrun(SOVRN) į DKK
kr0.06129266
1 Sovrun(SOVRN) į HNL
L0.25179947
1 Sovrun(SOVRN) į MUR
0.43769492
1 Sovrun(SOVRN) į NAD
$0.16889106
1 Sovrun(SOVRN) į NOK
kr0.09539751
1 Sovrun(SOVRN) į NZD
$0.01613976
1 Sovrun(SOVRN) į PAB
B/.0.009607
1 Sovrun(SOVRN) į PGK
K0.04073368
1 Sovrun(SOVRN) į QAR
ر.ق0.03496948
1 Sovrun(SOVRN) į RSD
дин.0.96214105

Sovrun išteklius

Išsamesnei Sovrun analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sovrun svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sovrun

Kiek Sovrun(SOVRN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOVRN kaina USD valiuta yra 0.009607USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOVRN į USD kaina?
Dabartinė SOVRN kaina USD valiuta yra $ 0.009607. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sovrun rinkos kapitalizacija?
SOVRN rinkos kapitalizacija yra $ 1.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOVRN apyvartoje?
SOVRN apyvartoje yra 171.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOVRN kaina?
SOVRN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5286975331102572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOVRN kaina?
SOVRN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007552228162841145USD.
Kokia yra SOVRN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOVRN yra $ 52.28KUSD.
Ar SOVRN kaina šiais metais kils?
SOVRN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOVRN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:32:07(UTC+8)

Sovrun (SOVRN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

