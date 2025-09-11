Sovrun (SOVRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.009607. Per pastarąsias 24 valandas SOVRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009379 iki aukščiausios $ 0.009928 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOVRN kaina yra $ 1.5286975331102572, o žemiausia – $ 0.007552228162841145.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOVRN per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sovrun (SOVRN) rinkos informacija
No.1891
$ 1.64M
$ 52.28K
$ 9.61M
171.14M
1,000,000,000
896,771,567
17.11%
ETH
Dabartinė Sovrun rinkos kapitalizacija yra $ 1.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.28K. SOVRN apyvartoje yra 171.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 896771567. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.61M
Sovrun (SOVRN) kainos istorija USD
Stebėkite Sovrun kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001831
-0.19%
30 dienų
$ -0.001083
-10.14%
60 dienų
$ +0.000254
+2.71%
90 dienų
$ -0.002814
-22.66%
Sovrun kainos pokytis šiandien
Šiandien SOVRN užfiksuotas $ -0.00001831 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sovrun 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001083 (-10.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sovrun 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOVRN rodiklis pasikeitė $ +0.000254 (+2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sovrun 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002814 (-22.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sovrun (SOVRN) pokyčius?
Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.
Sovrun galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sovrun investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sovrun, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sovrun kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sovrun (SOVRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sovrun (SOVRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sovrun prognozes.
Supratimas apie Sovrun (SOVRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOVRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sovrun (SOVRN)
Ieškote, kaip nusipirkti Sovrun? Viskas paprasta ir patogu! Sovrun lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.