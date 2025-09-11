Sovryn (SOV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0924. Per pastarąsias 24 valandas SOV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09 iki aukščiausios $ 0.0978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOV kaina yra $ 44.91380266863327, o žemiausia – $ 0.0875523654230788.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOV per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sovryn (SOV) rinkos informacija
No.1384
$ 5.68M
$ 5.68M$ 5.68M
$ 99.66K
$ 99.66K$ 99.66K
$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M
61.49M
61.49M 61.49M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
61.48%
RBTC
Dabartinė Sovryn rinkos kapitalizacija yra $ 5.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.66K. SOV apyvartoje yra 61.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24M
Sovryn (SOV) kainos istorija USD
Stebėkite Sovryn kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001895
-2.01%
30 dienų
$ -0.0009
-0.97%
60 dienų
$ -0.0575
-38.36%
90 dienų
$ -0.0668
-41.96%
Sovryn kainos pokytis šiandien
Šiandien SOV užfiksuotas $ -0.001895 (-2.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sovryn 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0009 (-0.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sovryn 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOV rodiklis pasikeitė $ -0.0575 (-38.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sovryn 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0668 (-41.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.
Sovryn galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sovryn investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SOVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sovryn mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sovryn, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sovryn kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sovryn (SOV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sovryn (SOV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sovryn prognozes.
Supratimas apie Sovryn (SOV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sovryn (SOV)
Ieškote, kaip nusipirkti Sovryn? Viskas paprasta ir patogu! Sovryn lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
