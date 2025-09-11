Daugiau apie SOUL

Soulsaver logotipas

Soulsaver kaina(SOUL)

1 SOUL į USD – tiesioginė kaina:

$0.000001635
+4.00%1D
USD
Soulsaver (SOUL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:00(UTC+8)

Soulsaver (SOUL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000001572
24 val. žemiausia
$ 0.000001635
24 val. aukščiausia

$ 0.000001572
$ 0.000001635
$ 52.29215435061714
$ 0.000001329411884244
0.00%

+4.00%

+6.23%

+6.23%

Soulsaver (SOUL) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001635. Per pastarąsias 24 valandas SOUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001572 iki aukščiausios $ 0.000001635 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOUL kaina yra $ 52.29215435061714, o žemiausia – $ 0.000001329411884244.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOUL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Soulsaver (SOUL) rinkos informacija

No.7439

$ 0.00
$ 17.87
$ 16.35K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Soulsaver rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.87. SOUL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.35K

Soulsaver (SOUL) kainos istorija USD

Stebėkite Soulsaver kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000006288+4.00%
30 dienų$ +0.000000322+24.52%
60 dienų$ +0.000000006+0.36%
90 dienų$ -0.000000056-3.32%
Soulsaver kainos pokytis šiandien

Šiandien SOUL užfiksuotas $ +0.00000006288 (+4.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Soulsaver 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000000322 (+24.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Soulsaver 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOUL rodiklis pasikeitė $ +0.000000006 (+0.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Soulsaver 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000056 (-3.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soulsaver (SOUL) pokyčius?

Peržiūrėkite Soulsaver kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Soulsaver (SOUL)

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

Soulsaver galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Soulsaver investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOULstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Soulsaver mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soulsaver, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Soulsaver kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Soulsaver (SOUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soulsaver (SOUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soulsaver prognozes.

Peržiūrėkite Soulsaver kainos prognozę dabar!

Soulsaver (SOUL) Tokenomika

Supratimas apie Soulsaver (SOUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOULišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Soulsaver (SOUL)

Ieškote, kaip nusipirkti Soulsaver? Viskas paprasta ir patogu! Soulsaver lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOUL į vietos valiutas

1 Soulsaver(SOUL) į VND
0.043025025
1 Soulsaver(SOUL) į AUD
A$0.00000246885
1 Soulsaver(SOUL) į GBP
0.00000119355
1 Soulsaver(SOUL) į EUR
0.00000138975
1 Soulsaver(SOUL) į USD
$0.000001635
1 Soulsaver(SOUL) į MYR
RM0.0000068997
1 Soulsaver(SOUL) į TRY
0.00006750915
1 Soulsaver(SOUL) į JPY
¥0.000240345
1 Soulsaver(SOUL) į ARS
ARS$0.0023290575
1 Soulsaver(SOUL) į RUB
0.0001400214
1 Soulsaver(SOUL) į INR
0.00014438685
1 Soulsaver(SOUL) į IDR
Rp0.0268032744
1 Soulsaver(SOUL) į KRW
0.00227714625
1 Soulsaver(SOUL) į PHP
0.00009347295
1 Soulsaver(SOUL) į EGP
￡E.0.0000787416
1 Soulsaver(SOUL) į BRL
R$0.000008829
1 Soulsaver(SOUL) į CAD
C$0.0000022563
1 Soulsaver(SOUL) į BDT
0.000199143
1 Soulsaver(SOUL) į NGN
0.00246605415
1 Soulsaver(SOUL) į COP
$0.0064117506
1 Soulsaver(SOUL) į ZAR
R.0.00002866155
1 Soulsaver(SOUL) į UAH
0.0000674928
1 Soulsaver(SOUL) į VES
Bs0.00025506
1 Soulsaver(SOUL) į CLP
$0.001571235
1 Soulsaver(SOUL) į PKR
Rs0.00046435635
1 Soulsaver(SOUL) į KZT
0.0008813958
1 Soulsaver(SOUL) į THB
฿0.0000520257
1 Soulsaver(SOUL) į TWD
NT$0.0000495405
1 Soulsaver(SOUL) į AED
د.إ0.00000600045
1 Soulsaver(SOUL) į CHF
Fr0.00000129165
1 Soulsaver(SOUL) į HKD
HK$0.0000127203
1 Soulsaver(SOUL) į AMD
֏0.00062474985
1 Soulsaver(SOUL) į MAD
.د.م0.00001476405
1 Soulsaver(SOUL) į MXN
$0.00003046005
1 Soulsaver(SOUL) į SAR
ريال0.00000613125
1 Soulsaver(SOUL) į PLN
0.0000059514
1 Soulsaver(SOUL) į RON
лв0.00000707955
1 Soulsaver(SOUL) į SEK
kr0.00001528725
1 Soulsaver(SOUL) į BGN
лв0.00000273045
1 Soulsaver(SOUL) į HUF
Ft0.0005499486
1 Soulsaver(SOUL) į CZK
0.0000341388
1 Soulsaver(SOUL) į KWD
د.ك0.000000498675
1 Soulsaver(SOUL) į ILS
0.00000544455
1 Soulsaver(SOUL) į AOA
Kz0.00149041695
1 Soulsaver(SOUL) į BHD
.د.ب0.000000616395
1 Soulsaver(SOUL) į BMD
$0.000001635
1 Soulsaver(SOUL) į DKK
kr0.0000104313
1 Soulsaver(SOUL) į HNL
L0.00004285335
1 Soulsaver(SOUL) į MUR
0.0000744906
1 Soulsaver(SOUL) į NAD
$0.0000287433
1 Soulsaver(SOUL) į NOK
kr0.00001623555
1 Soulsaver(SOUL) į NZD
$0.0000027468
1 Soulsaver(SOUL) į PAB
B/.0.000001635
1 Soulsaver(SOUL) į PGK
K0.0000069324
1 Soulsaver(SOUL) į QAR
ر.ق0.0000059514
1 Soulsaver(SOUL) į RSD
дин.0.00016381065

Soulsaver išteklius

Išsamesnei Soulsaver analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Soulsaver svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Soulsaver

Kiek Soulsaver(SOUL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOUL kaina USD valiuta yra 0.000001635USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOUL į USD kaina?
Dabartinė SOUL kaina USD valiuta yra $ 0.000001635. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Soulsaver rinkos kapitalizacija?
SOUL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOUL apyvartoje?
SOUL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOUL kaina?
SOUL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.29215435061714USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOUL kaina?
SOUL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000001329411884244USD.
Kokia yra SOUL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOUL yra $ 17.87USD.
Ar SOUL kaina šiais metais kils?
SOUL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOUL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Soulsaver (SOUL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
