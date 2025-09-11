Soulsaver (SOUL) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001635. Per pastarąsias 24 valandas SOUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001572 iki aukščiausios $ 0.000001635 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOUL kaina yra $ 52.29215435061714, o žemiausia – $ 0.000001329411884244.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOUL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Soulsaver (SOUL) rinkos informacija
No.7439
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 17.87
$ 17.87$ 17.87
$ 16.35K
$ 16.35K$ 16.35K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Soulsaver rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.87. SOUL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.35K
Soulsaver (SOUL) kainos istorija USD
Stebėkite Soulsaver kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000006288
+4.00%
30 dienų
$ +0.000000322
+24.52%
60 dienų
$ +0.000000006
+0.36%
90 dienų
$ -0.000000056
-3.32%
Soulsaver kainos pokytis šiandien
Šiandien SOUL užfiksuotas $ +0.00000006288 (+4.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Soulsaver 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000000322 (+24.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Soulsaver 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOUL rodiklis pasikeitė $ +0.000000006 (+0.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Soulsaver 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000056 (-3.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soulsaver (SOUL) pokyčius?
Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.
Soulsaver galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Soulsaver investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SOULstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Soulsaver mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soulsaver, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Soulsaver kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Soulsaver (SOUL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soulsaver (SOUL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soulsaver prognozes.
Supratimas apie Soulsaver (SOUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOULišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Soulsaver (SOUL)
Ieškote, kaip nusipirkti Soulsaver? Viskas paprasta ir patogu! Soulsaver lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.