Sonorus (SONORUS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSonorus (SONORUS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Sonorus (SONORUS) Informacija

Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.

https://sonorus.network/
https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/
https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA

Sonorus (SONORUS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Sonorus (SONORUS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 1.20M
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Visų laikų rekordas: $ 0.37918
$ 0.37918
$ 0.37918$ 0.37918
Visų laikų minimumas:
$ 0.001080439161164541
$ 0.001080439161164541$ 0.001080439161164541
Dabartinė kaina:
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

Sonorus (SONORUS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sonorus (SONORUS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SONORUS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SONORUS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SONORUS tokenomiką, galite peržiūrėti SONORUS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SONORUS

Norite įtraukti Sonorus (SONORUS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SONORUS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Sonorus (SONORUS) Kainų istorija

SONORUS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SONORUS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SONORUS? Mūsų SONORUS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.