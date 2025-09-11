Sonorus (SONORUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001255. Per pastarąsias 24 valandas SONORUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001207 iki aukščiausios $ 0.001387 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SONORUS kaina yra $ 0.34291622576636194, o žemiausia – $ 0.001080439161164541.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SONORUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +2.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sonorus (SONORUS) rinkos informacija
No.4973
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 52.76K
$ 52.76K$ 52.76K
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Dabartinė Sonorus rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.76K. SONORUS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26M
Sonorus (SONORUS) kainos istorija USD
Stebėkite Sonorus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002896
+2.36%
30 dienų
$ -0.000062
-4.71%
60 dienų
$ -0.000221
-14.98%
90 dienų
$ -0.00084
-40.10%
Sonorus kainos pokytis šiandien
Šiandien SONORUS užfiksuotas $ +0.00002896 (+2.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sonorus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000062 (-4.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sonorus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SONORUS rodiklis pasikeitė $ -0.000221 (-14.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sonorus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00084 (-40.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.
Sonorus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sonorus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sonorus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sonorus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sonorus (SONORUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sonorus (SONORUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sonorus prognozes.
Supratimas apie Sonorus (SONORUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SONORUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sonorus (SONORUS)
Ieškote, kaip nusipirkti Sonorus? Viskas paprasta ir patogu! Sonorus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.