SOLS (SOLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00339. Per pastarąsias 24 valandas SOLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00339 iki aukščiausios $ 0.00339 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLS kaina yra $ 0.36643301474926987, o žemiausia – $ 0.000917755130923018.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SOLS (SOLS) rinkos informacija
Dabartinė SOLS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. SOLS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 20996900. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.18K
SOLS (SOLS) kainos istorija USD
Stebėkite SOLS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00095
-21.89%
60 dienų
$ -0.00348
-50.66%
90 dienų
$ +0.00078
+29.88%
SOLS kainos pokytis šiandien
Šiandien SOLS užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SOLS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00095 (-21.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SOLS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLS rodiklis pasikeitė $ -0.00348 (-50.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SOLS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00078 (+29.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOLS (SOLS) pokyčius?
Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/
SOLS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOLS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOLS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SOLS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SOLS (SOLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOLS (SOLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOLS prognozes.
Supratimas apie SOLS (SOLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SOLS (SOLS)
Ieškote, kaip nusipirkti SOLS? Viskas paprasta ir patogu! SOLS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.