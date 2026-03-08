Šiandienos tiesioginė Sologenic kaina yra -- USD.SOLO Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite SOLO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė Sologenic kaina yra -- USD.SOLO Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite SOLO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!
Šiandienos Sologenic (SOLO) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis SOLO į USD konversijos rodiklis yra -- už SOLO.
Sologenic šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- SOLO. Per pastarąsias 24 valandas SOLO prekyba svyravo tarp -- (žemiausios) ir -- (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip SOLO judėjo -- per pastarąją valandą ir -- per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
Sologenic (SOLO) rinkos informacija
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Dabartinė Sologenic rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Sologenic Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
Sologenic (SOLO) kainos istorija USD
Stebėkite Sologenic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
No Data
Sologenic kainos pokytis šiandien
Šiandien SOLO užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sologenic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sologenic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLO rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sologenic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Kainos prognozė Sologenic
Sologenic (SOLO) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SOLO 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Sologenic (SOLO) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)
2040 m. Sologenic kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia Sologenic kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų SOLO kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami Sologenic Kainų prognozavimas.
Kas yra Sologenic (SOLO)
Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.
Sologenic išteklius
Išsamesnei Sologenic analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sologenic
Kiek 1 Sologenic bus vertas 2030 m.?
Jei Sologenic augtų 5 % per metus, jo numatoma vertė galėtų pasiekti maždaug -- iki 2027, -- iki 2030, -- iki 2035 ir -- iki 2040 metų. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikrosios ateities kainos priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę galite peržiūrėti toliau, kurioje pateikiama išsami potencialių Sologenic kainų ir numatomos investicijų grąžos analizė kiekvienais metais.
Kiek kainuoja Sologenic šiandien?
Šiandien Sologenic kaina yra --. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar Sologenic vis dar gera investicija Lietuva?
Sologenic išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į SOLO, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra Sologenic dienos prekybos apimtis Lietuva?
Sologenic vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė Sologenic kaina Lietuva?
Tiesioginė SOLO kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią Sologenic kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite SOLO Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką Sologenic kainai Lietuva?
SOLO kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
67,950.01
+0.10%
ETH
1,973.12
-0.40%
GOLD(XAUT)
5,136.9
-0.22%
USDC
1
0.00%
SOL
83.79
+0.05%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą SOLO MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite SOLO/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei Sologenic kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar Sologenic kaina šiemet kils?
Sologenic kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite Sologenic (SOLO) kainų prognozėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 18:41:11(UTC+8)
Sologenic (SOLO) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
02-11 14:20:00
Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21
On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00
Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00
Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00
Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00
Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.