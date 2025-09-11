Daugiau apie SIRIUS

First Reply logotipas

First Reply kaina(SIRIUS)

1 SIRIUS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002887
+4.37%1D
USD
First Reply (SIRIUS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

First Reply (SIRIUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002716
24 val. žemiausia
$ 0.0002949
24 val. aukščiausia

$ 0.0002716
$ 0.0002949
$ 0.017000380747847158
$ 0.000022011934852493
-1.31%

+4.37%

+1.12%

+1.12%

First Reply (SIRIUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002882. Per pastarąsias 24 valandas SIRIUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002716 iki aukščiausios $ 0.0002949 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIRIUS kaina yra $ 0.017000380747847158, o žemiausia – $ 0.000022011934852493.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIRIUS per pastarąją valandą pasikeitė -1.31%, per 24 valandas – +4.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

First Reply (SIRIUS) rinkos informacija

No.8522

$ 0.00
$ 55.60K
$ 288.20K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

Dabartinė First Reply rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. SIRIUS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 288.20K

First Reply (SIRIUS) kainos istorija USD

Stebėkite First Reply kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000012088+4.37%
30 dienų$ +0.0000213+7.98%
60 dienų$ +0.0000053+1.87%
90 dienų$ -0.0001059-26.88%
First Reply kainos pokytis šiandien

Šiandien SIRIUS užfiksuotas $ +0.000012088 (+4.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

First Reply 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000213 (+7.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

First Reply 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIRIUS rodiklis pasikeitė $ +0.0000053 (+1.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

First Reply 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001059 (-26.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir First Reply (SIRIUS) pokyčius?

Peržiūrėkite First Reply kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų First Reply investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SIRIUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie First Reply mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti First Reply, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

First Reply kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos First Reply (SIRIUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų First Reply (SIRIUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes First Reply prognozes.

Peržiūrėkite First Reply kainos prognozę dabar!

First Reply (SIRIUS) Tokenomika

Supratimas apie First Reply (SIRIUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIRIUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti First Reply (SIRIUS)

Ieškote, kaip nusipirkti First Reply? Viskas paprasta ir patogu! First Reply lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SIRIUS į vietos valiutas

1 First Reply(SIRIUS) į VND
7.583983
1 First Reply(SIRIUS) į AUD
A$0.000435182
1 First Reply(SIRIUS) į GBP
0.000210386
1 First Reply(SIRIUS) į EUR
0.00024497
1 First Reply(SIRIUS) į USD
$0.0002882
1 First Reply(SIRIUS) į MYR
RM0.001216204
1 First Reply(SIRIUS) į TRY
0.011899778
1 First Reply(SIRIUS) į JPY
¥0.0423654
1 First Reply(SIRIUS) į ARS
ARS$0.4105409
1 First Reply(SIRIUS) į RUB
0.024681448
1 First Reply(SIRIUS) į INR
0.025450942
1 First Reply(SIRIUS) į IDR
Rp4.724589408
1 First Reply(SIRIUS) į KRW
0.40139055
1 First Reply(SIRIUS) į PHP
0.016476394
1 First Reply(SIRIUS) į EGP
￡E.0.013879712
1 First Reply(SIRIUS) į BRL
R$0.00155628
1 First Reply(SIRIUS) į CAD
C$0.000397716
1 First Reply(SIRIUS) į BDT
0.03510276
1 First Reply(SIRIUS) į NGN
0.434689178
1 First Reply(SIRIUS) į COP
$1.130193592
1 First Reply(SIRIUS) į ZAR
R.0.005052146
1 First Reply(SIRIUS) į UAH
0.011896896
1 First Reply(SIRIUS) į VES
Bs0.0449592
1 First Reply(SIRIUS) į CLP
$0.2769602
1 First Reply(SIRIUS) į PKR
Rs0.081851682
1 First Reply(SIRIUS) į KZT
0.155362856
1 First Reply(SIRIUS) į THB
฿0.009170524
1 First Reply(SIRIUS) į TWD
NT$0.00873246
1 First Reply(SIRIUS) į AED
د.إ0.001057694
1 First Reply(SIRIUS) į CHF
Fr0.000227678
1 First Reply(SIRIUS) į HKD
HK$0.002242196
1 First Reply(SIRIUS) į AMD
֏0.110124102
1 First Reply(SIRIUS) į MAD
.د.م0.002602446
1 First Reply(SIRIUS) į MXN
$0.005369166
1 First Reply(SIRIUS) į SAR
ريال0.00108075
1 First Reply(SIRIUS) į PLN
0.001049048
1 First Reply(SIRIUS) į RON
лв0.001247906
1 First Reply(SIRIUS) į SEK
kr0.00269467
1 First Reply(SIRIUS) į BGN
лв0.000481294
1 First Reply(SIRIUS) į HUF
Ft0.096938952
1 First Reply(SIRIUS) į CZK
0.006017616
1 First Reply(SIRIUS) į KWD
د.ك0.000087901
1 First Reply(SIRIUS) į ILS
0.000959706
1 First Reply(SIRIUS) į AOA
Kz0.262714474
1 First Reply(SIRIUS) į BHD
.د.ب0.0001086514
1 First Reply(SIRIUS) į BMD
$0.0002882
1 First Reply(SIRIUS) į DKK
kr0.001838716
1 First Reply(SIRIUS) į HNL
L0.007553722
1 First Reply(SIRIUS) į MUR
0.013130392
1 First Reply(SIRIUS) į NAD
$0.005066556
1 First Reply(SIRIUS) į NOK
kr0.002861826
1 First Reply(SIRIUS) į NZD
$0.000484176
1 First Reply(SIRIUS) į PAB
B/.0.0002882
1 First Reply(SIRIUS) į PGK
K0.001221968
1 First Reply(SIRIUS) į QAR
ر.ق0.001049048
1 First Reply(SIRIUS) į RSD
дин.0.028874758

First Reply išteklius

Išsamesnei First Reply analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali First Reply svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie First Reply

Kiek First Reply(SIRIUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SIRIUS kaina USD valiuta yra 0.0002882USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SIRIUS į USD kaina?
Dabartinė SIRIUS kaina USD valiuta yra $ 0.0002882. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra First Reply rinkos kapitalizacija?
SIRIUS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SIRIUS apyvartoje?
SIRIUS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SIRIUS kaina?
SIRIUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.017000380747847158USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SIRIUS kaina?
SIRIUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000022011934852493USD.
Kokia yra SIRIUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SIRIUS yra $ 55.60KUSD.
Ar SIRIUS kaina šiais metais kils?
SIRIUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SIRIUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

First Reply (SIRIUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

