Mars Battle kaina(SHOOT)

1 SHOOT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001865
$0.0001865$0.0001865
+1.74%1D
USD
Mars Battle (SHOOT) kainos grafikas realiu laiku
Mars Battle (SHOOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001819
$ 0.0001819$ 0.0001819
24 val. žemiausia
$ 0.0001867
$ 0.0001867$ 0.0001867
24 val. aukščiausia

$ 0.0001819
$ 0.0001819$ 0.0001819

$ 0.0001867
$ 0.0001867$ 0.0001867

$ 0.028361124724716993
$ 0.028361124724716993$ 0.028361124724716993

$ 0.000099944126035267
$ 0.000099944126035267$ 0.000099944126035267

-0.11%

+1.74%

+2.07%

+2.07%

Mars Battle (SHOOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001865. Per pastarąsias 24 valandas SHOOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001819 iki aukščiausios $ 0.0001867 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHOOT kaina yra $ 0.028361124724716993, o žemiausia – $ 0.000099944126035267.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHOOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mars Battle (SHOOT) rinkos informacija

No.3343

$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K

$ 82.04K
$ 82.04K$ 82.04K

$ 186.50K
$ 186.50K$ 186.50K

91.73M
91.73M 91.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Mars Battle rinkos kapitalizacija yra $ 17.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.04K. SHOOT apyvartoje yra 91.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.50K

Mars Battle (SHOOT) kainos istorija USD

Stebėkite Mars Battle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000319+1.74%
30 dienų$ -0.0000094-4.80%
60 dienų$ +0.0000166+9.77%
90 dienų$ +0.0000107+6.08%
Mars Battle kainos pokytis šiandien

Šiandien SHOOT užfiksuotas $ +0.00000319 (+1.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mars Battle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000094 (-4.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mars Battle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHOOT rodiklis pasikeitė $ +0.0000166 (+9.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mars Battle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000107 (+6.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mars Battle (SHOOT) pokyčius?

Peržiūrėkite Mars Battle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mars Battle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHOOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mars Battle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mars Battle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mars Battle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mars Battle (SHOOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mars Battle (SHOOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mars Battle prognozes.

Peržiūrėkite Mars Battle kainos prognozę dabar!

Mars Battle (SHOOT) Tokenomika

Supratimas apie Mars Battle (SHOOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHOOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mars Battle (SHOOT)

Ieškote, kaip nusipirkti Mars Battle? Viskas paprasta ir patogu! Mars Battle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHOOT į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mars Battle

Kiek Mars Battle(SHOOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHOOT kaina USD valiuta yra 0.0001865USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHOOT į USD kaina?
Dabartinė SHOOT kaina USD valiuta yra $ 0.0001865. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mars Battle rinkos kapitalizacija?
SHOOT rinkos kapitalizacija yra $ 17.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHOOT apyvartoje?
SHOOT apyvartoje yra 91.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHOOT kaina?
SHOOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.028361124724716993USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHOOT kaina?
SHOOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000099944126035267USD.
Kokia yra SHOOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHOOT yra $ 82.04KUSD.
Ar SHOOT kaina šiais metais kils?
SHOOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHOOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:05:34(UTC+8)

