Mars Battle (SHOOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001865. Per pastarąsias 24 valandas SHOOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001819 iki aukščiausios $ 0.0001867 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHOOT kaina yra $ 0.028361124724716993, o žemiausia – $ 0.000099944126035267.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHOOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mars Battle (SHOOT) rinkos informacija
No.3343
$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K
$ 82.04K
$ 82.04K$ 82.04K
$ 186.50K
$ 186.50K$ 186.50K
91.73M
91.73M 91.73M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Dabartinė Mars Battle rinkos kapitalizacija yra $ 17.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.04K. SHOOT apyvartoje yra 91.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.50K
Mars Battle (SHOOT) kainos istorija USD
Stebėkite Mars Battle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000319
+1.74%
30 dienų
$ -0.0000094
-4.80%
60 dienų
$ +0.0000166
+9.77%
90 dienų
$ +0.0000107
+6.08%
Mars Battle kainos pokytis šiandien
Šiandien SHOOT užfiksuotas $ +0.00000319 (+1.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mars Battle 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000094 (-4.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mars Battle 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHOOT rodiklis pasikeitė $ +0.0000166 (+9.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mars Battle 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000107 (+6.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mars Battle (SHOOT) pokyčius?
Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.
Mars Battle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mars Battle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SHOOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mars Battle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mars Battle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mars Battle kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mars Battle (SHOOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mars Battle (SHOOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mars Battle prognozes.
Supratimas apie Mars Battle (SHOOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHOOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mars Battle (SHOOT)
Ieškote, kaip nusipirkti Mars Battle? Viskas paprasta ir patogu! Mars Battle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.