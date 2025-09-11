Shark Cat (SHARKCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.003095. Per pastarąsias 24 valandas SHARKCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002854 iki aukščiausios $ 0.003398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHARKCAT kaina yra $ 0.24901554523698954, o žemiausia – $ 0.001137772222603809.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHARKCAT per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Shark Cat (SHARKCAT) rinkos informacija
No.1698
$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M
$ 39.53K
$ 39.53K$ 39.53K
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
989.90M
989.90M 989.90M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
989,895,519.29
989,895,519.29 989,895,519.29
98.98%
SOL
Dabartinė Shark Cat rinkos kapitalizacija yra $ 3.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 39.53K. SHARKCAT apyvartoje yra 989.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 989895519.29. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.10M
Shark Cat (SHARKCAT) kainos istorija USD
Stebėkite Shark Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000919
+3.06%
30 dienų
$ -0.001523
-32.98%
60 dienų
$ -0.002668
-46.30%
90 dienų
$ -0.003024
-49.42%
Shark Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien SHARKCAT užfiksuotas $ +0.0000919 (+3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Shark Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001523 (-32.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Shark Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHARKCAT rodiklis pasikeitė $ -0.002668 (-46.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Shark Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003024 (-49.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shark Cat (SHARKCAT) pokyčius?
Shark Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shark Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shark Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Shark Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Shark Cat (SHARKCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shark Cat (SHARKCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shark Cat prognozes.
Supratimas apie Shark Cat (SHARKCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHARKCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Shark Cat (SHARKCAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Shark Cat? Viskas paprasta ir patogu! Shark Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.