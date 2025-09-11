Daugiau apie SHARKCAT

Shark Cat logotipas

Shark Cat kaina(SHARKCAT)

1 SHARKCAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.003095
+3.06%1D
USD
Shark Cat (SHARKCAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:55:03(UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002854
24 val. žemiausia
$ 0.003398
24 val. aukščiausia

$ 0.002854
$ 0.003398
$ 0.24901554523698954
$ 0.001137772222603809
-1.03%

+3.06%

-19.39%

-19.39%

Shark Cat (SHARKCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.003095. Per pastarąsias 24 valandas SHARKCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002854 iki aukščiausios $ 0.003398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHARKCAT kaina yra $ 0.24901554523698954, o žemiausia – $ 0.001137772222603809.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHARKCAT per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shark Cat (SHARKCAT) rinkos informacija

No.1698

$ 3.06M
$ 39.53K
$ 3.10M
989.90M
1,000,000,000
989,895,519.29
98.98%

SOL

Dabartinė Shark Cat rinkos kapitalizacija yra $ 3.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 39.53K. SHARKCAT apyvartoje yra 989.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 989895519.29. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.10M

Shark Cat (SHARKCAT) kainos istorija USD

Stebėkite Shark Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000919+3.06%
30 dienų$ -0.001523-32.98%
60 dienų$ -0.002668-46.30%
90 dienų$ -0.003024-49.42%
Shark Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien SHARKCAT užfiksuotas $ +0.0000919 (+3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Shark Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001523 (-32.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Shark Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHARKCAT rodiklis pasikeitė $ -0.002668 (-46.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Shark Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003024 (-49.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shark Cat (SHARKCAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Shark Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Shark Cat (SHARKCAT)

A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shark Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHARKCATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shark Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shark Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Shark Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shark Cat (SHARKCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shark Cat (SHARKCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shark Cat prognozes.

Peržiūrėkite Shark Cat kainos prognozę dabar!

Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomika

Supratimas apie Shark Cat (SHARKCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHARKCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Shark Cat (SHARKCAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Shark Cat? Viskas paprasta ir patogu! Shark Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHARKCAT į vietos valiutas

1 Shark Cat(SHARKCAT) į VND
81.444925
1 Shark Cat(SHARKCAT) į AUD
A$0.00467345
1 Shark Cat(SHARKCAT) į GBP
0.00225935
1 Shark Cat(SHARKCAT) į EUR
0.00263075
1 Shark Cat(SHARKCAT) į USD
$0.003095
1 Shark Cat(SHARKCAT) į MYR
RM0.0130609
1 Shark Cat(SHARKCAT) į TRY
0.12779255
1 Shark Cat(SHARKCAT) į JPY
¥0.454965
1 Shark Cat(SHARKCAT) į ARS
ARS$4.4088275
1 Shark Cat(SHARKCAT) į RUB
0.2650558
1 Shark Cat(SHARKCAT) į INR
0.27331945
1 Shark Cat(SHARKCAT) į IDR
Rp50.7376968
1 Shark Cat(SHARKCAT) į KRW
4.31056125
1 Shark Cat(SHARKCAT) į PHP
0.17694115
1 Shark Cat(SHARKCAT) į EGP
￡E.0.1490552
1 Shark Cat(SHARKCAT) į BRL
R$0.016713
1 Shark Cat(SHARKCAT) į CAD
C$0.0042711
1 Shark Cat(SHARKCAT) į BDT
0.376971
1 Shark Cat(SHARKCAT) į NGN
4.66815755
1 Shark Cat(SHARKCAT) į COP
$12.1372282
1 Shark Cat(SHARKCAT) į ZAR
R.0.05425535
1 Shark Cat(SHARKCAT) į UAH
0.1277616
1 Shark Cat(SHARKCAT) į VES
Bs0.48282
1 Shark Cat(SHARKCAT) į CLP
$2.974295
1 Shark Cat(SHARKCAT) į PKR
Rs0.87901095
1 Shark Cat(SHARKCAT) į KZT
1.6684526
1 Shark Cat(SHARKCAT) į THB
฿0.0984829
1 Shark Cat(SHARKCAT) į TWD
NT$0.0937785
1 Shark Cat(SHARKCAT) į AED
د.إ0.01135865
1 Shark Cat(SHARKCAT) į CHF
Fr0.00244505
1 Shark Cat(SHARKCAT) į HKD
HK$0.0240791
1 Shark Cat(SHARKCAT) į AMD
֏1.18263045
1 Shark Cat(SHARKCAT) į MAD
.د.م0.02794785
1 Shark Cat(SHARKCAT) į MXN
$0.05765985
1 Shark Cat(SHARKCAT) į SAR
ريال0.01160625
1 Shark Cat(SHARKCAT) į PLN
0.0112658
1 Shark Cat(SHARKCAT) į RON
лв0.01340135
1 Shark Cat(SHARKCAT) į SEK
kr0.02893825
1 Shark Cat(SHARKCAT) į BGN
лв0.00516865
1 Shark Cat(SHARKCAT) į HUF
Ft1.0410342
1 Shark Cat(SHARKCAT) į CZK
0.0646236
1 Shark Cat(SHARKCAT) į KWD
د.ك0.000943975
1 Shark Cat(SHARKCAT) į ILS
0.01030635
1 Shark Cat(SHARKCAT) į AOA
Kz2.82130915
1 Shark Cat(SHARKCAT) į BHD
.د.ب0.001166815
1 Shark Cat(SHARKCAT) į BMD
$0.003095
1 Shark Cat(SHARKCAT) į DKK
kr0.0197461
1 Shark Cat(SHARKCAT) į HNL
L0.08111995
1 Shark Cat(SHARKCAT) į MUR
0.1410082
1 Shark Cat(SHARKCAT) į NAD
$0.0544101
1 Shark Cat(SHARKCAT) į NOK
kr0.03073335
1 Shark Cat(SHARKCAT) į NZD
$0.0051996
1 Shark Cat(SHARKCAT) į PAB
B/.0.003095
1 Shark Cat(SHARKCAT) į PGK
K0.0131228
1 Shark Cat(SHARKCAT) į QAR
ر.ق0.0112658
1 Shark Cat(SHARKCAT) į RSD
дин.0.31008805

Shark Cat išteklius

Išsamesnei Shark Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Shark Cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shark Cat

Kiek Shark Cat(SHARKCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHARKCAT kaina USD valiuta yra 0.003095USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHARKCAT į USD kaina?
Dabartinė SHARKCAT kaina USD valiuta yra $ 0.003095. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shark Cat rinkos kapitalizacija?
SHARKCAT rinkos kapitalizacija yra $ 3.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHARKCAT apyvartoje?
SHARKCAT apyvartoje yra 989.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHARKCAT kaina?
SHARKCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24901554523698954USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHARKCAT kaina?
SHARKCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001137772222603809USD.
Kokia yra SHARKCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHARKCAT yra $ 39.53KUSD.
Ar SHARKCAT kaina šiais metais kils?
SHARKCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHARKCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Shark Cat (SHARKCAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

