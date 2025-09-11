Songbird (SGB) realiojo laiko kaina yra $ 0.005525. Per pastarąsias 24 valandas SGB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0053411 iki aukščiausios $ 0.0055437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SGB kaina yra $ 0.7192124892168296, o žemiausia – $ 0.003717734576447314.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SGB per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Songbird (SGB) rinkos informacija
Dabartinė Songbird rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.54K. SGB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 16089041095.890411. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.89M
Songbird (SGB) kainos istorija USD
Stebėkite Songbird kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000083253
+1.53%
30 dienų
$ -0.0001608
-2.83%
60 dienų
$ +0.0005463
+10.97%
90 dienų
$ +0.0000649
+1.18%
Songbird kainos pokytis šiandien
Šiandien SGB užfiksuotas $ +0.000083253 (+1.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Songbird 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001608 (-2.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Songbird 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SGB rodiklis pasikeitė $ +0.0005463 (+10.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Songbird 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000649 (+1.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Songbird (SGB) pokyčius?
Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.
Songbird kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Songbird (SGB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Songbird (SGB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Songbird prognozes.
Supratimas apie Songbird (SGB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SGBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
