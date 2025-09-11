Daugiau apie SGB

Songbird logotipas

Songbird kaina(SGB)

1 SGB į USD – tiesioginė kaina:

$0.0055246
$0.0055246
+1.53%1D
USD
Songbird (SGB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:19(UTC+8)

Songbird (SGB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0053411
$ 0.0053411
24 val. žemiausia
$ 0.0055437
$ 0.0055437
24 val. aukščiausia

$ 0.0053411
$ 0.0053411

$ 0.0055437
$ 0.0055437

$ 0.7192124892168296
$ 0.7192124892168296

$ 0.003717734576447314
$ 0.003717734576447314

+0.15%

+1.53%

+1.25%

+1.25%

Songbird (SGB) realiojo laiko kaina yra $ 0.005525. Per pastarąsias 24 valandas SGB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0053411 iki aukščiausios $ 0.0055437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SGB kaina yra $ 0.7192124892168296, o žemiausia – $ 0.003717734576447314.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SGB per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Songbird (SGB) rinkos informacija

No.4018

$ 0.00
$ 0.00

$ 64.54K
$ 64.54K

$ 88.89M
$ 88.89M

0.00
0.00

16,089,041,095.890411
16,089,041,095.890411

SGB

Dabartinė Songbird rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.54K. SGB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 16089041095.890411. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.89M

Songbird (SGB) kainos istorija USD

Stebėkite Songbird kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000083253+1.53%
30 dienų$ -0.0001608-2.83%
60 dienų$ +0.0005463+10.97%
90 dienų$ +0.0000649+1.18%
Songbird kainos pokytis šiandien

Šiandien SGB užfiksuotas $ +0.000083253 (+1.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Songbird 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001608 (-2.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Songbird 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SGB rodiklis pasikeitė $ +0.0005463 (+10.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Songbird 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000649 (+1.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Songbird (SGB) pokyčius?

Peržiūrėkite Songbird kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Songbird investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SGBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Songbird mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Songbird, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Songbird kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Songbird (SGB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Songbird (SGB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Songbird prognozes.

Peržiūrėkite Songbird kainos prognozę dabar!

Songbird (SGB) Tokenomika

Supratimas apie Songbird (SGB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SGBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Songbird (SGB)

Ieškote, kaip nusipirkti Songbird? Viskas paprasta ir patogu! Songbird lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SGB į vietos valiutas

1 Songbird(SGB) į VND
145.390375
1 Songbird(SGB) į AUD
A$0.00834275
1 Songbird(SGB) į GBP
0.00403325
1 Songbird(SGB) į EUR
0.00469625
1 Songbird(SGB) į USD
$0.005525
1 Songbird(SGB) į MYR
RM0.0233155
1 Songbird(SGB) į TRY
0.228072
1 Songbird(SGB) į JPY
¥0.812175
1 Songbird(SGB) į ARS
ARS$7.8703625
1 Songbird(SGB) į RUB
0.46680725
1 Songbird(SGB) į INR
0.487747
1 Songbird(SGB) į IDR
Rp90.573756
1 Songbird(SGB) į KRW
7.69494375
1 Songbird(SGB) į PHP
0.3163615
1 Songbird(SGB) į EGP
￡E.0.266084
1 Songbird(SGB) į BRL
R$0.029835
1 Songbird(SGB) į CAD
C$0.0076245
1 Songbird(SGB) į BDT
0.672945
1 Songbird(SGB) į NGN
8.33330225
1 Songbird(SGB) į COP
$21.666619
1 Songbird(SGB) į ZAR
R.0.09674275
1 Songbird(SGB) į UAH
0.228072
1 Songbird(SGB) į VES
Bs0.8619
1 Songbird(SGB) į CLP
$5.309525
1 Songbird(SGB) į PKR
Rs1.56915525
1 Songbird(SGB) į KZT
2.978417
1 Songbird(SGB) į THB
฿0.175695
1 Songbird(SGB) į TWD
NT$0.167739
1 Songbird(SGB) į AED
د.إ0.02027675
1 Songbird(SGB) į CHF
Fr0.00436475
1 Songbird(SGB) į HKD
HK$0.0429845
1 Songbird(SGB) į AMD
֏2.11115775
1 Songbird(SGB) į MAD
.د.م0.04989075
1 Songbird(SGB) į MXN
$0.10282025
1 Songbird(SGB) į SAR
ريال0.02071875
1 Songbird(SGB) į PLN
0.020111
1 Songbird(SGB) į RON
лв0.02392325
1 Songbird(SGB) į SEK
kr0.051714
1 Songbird(SGB) į BGN
лв0.00922675
1 Songbird(SGB) į HUF
Ft1.858389
1 Songbird(SGB) į CZK
0.11530675
1 Songbird(SGB) į KWD
د.ك0.001685125
1 Songbird(SGB) į ILS
0.018343
1 Songbird(SGB) į AOA
Kz5.03642425
1 Songbird(SGB) į BHD
.د.ب0.002082925
1 Songbird(SGB) į BMD
$0.005525
1 Songbird(SGB) į DKK
kr0.0352495
1 Songbird(SGB) į HNL
L0.14481025
1 Songbird(SGB) į MUR
0.251719
1 Songbird(SGB) į NAD
$0.0971295
1 Songbird(SGB) į NOK
kr0.0549185
1 Songbird(SGB) į NZD
$0.009282
1 Songbird(SGB) į PAB
B/.0.005525
1 Songbird(SGB) į PGK
K0.023426
1 Songbird(SGB) į QAR
ر.ق0.020111
1 Songbird(SGB) į RSD
дин.0.55354975

Songbird išteklius

Išsamesnei Songbird analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Songbird svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Songbird

Kiek Songbird(SGB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SGB kaina USD valiuta yra 0.005525USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SGB į USD kaina?
Dabartinė SGB kaina USD valiuta yra $ 0.005525. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Songbird rinkos kapitalizacija?
SGB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SGB apyvartoje?
SGB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SGB kaina?
SGB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7192124892168296USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SGB kaina?
SGB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003717734576447314USD.
Kokia yra SGB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SGB yra $ 64.54KUSD.
Ar SGB kaina šiais metais kils?
SGB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SGB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:19(UTC+8)

Songbird (SGB) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.0055246
