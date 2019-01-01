Sex Token (SEX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSex Token (SEX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Sex Token (SEX) Informacija

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Oficiali svetainė:
https://sexone.sex/
Blokų naršyklė:
https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D

Sex Token (SEX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Sex Token (SEX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 46.58K
$ 46.58K$ 46.58K
Visų laikų rekordas:
$ 450,000,000
$ 450,000,000$ 450,000,000
Visų laikų minimumas:
$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523
Dabartinė kaina:
$ 46,579.46
$ 46,579.46$ 46,579.46

Sex Token (SEX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sex Token (SEX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SEX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SEX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SEX tokenomiką, galite peržiūrėti SEX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SEX

Norite įtraukti Sex Token (SEX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SEX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Sex Token (SEX) Kainų istorija

SEX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SEX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SEX? Mūsų SEX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.