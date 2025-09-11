Sex Token (SEX) realiojo laiko kaina yra $ 50,388.26. Per pastarąsias 24 valandas SEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 47,728.1 iki aukščiausios $ 60,999.99 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEX kaina yra $ 441,094,703.0990784, o žemiausia – $ 50,174.09535057523.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEX per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – -12.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sex Token (SEX) rinkos informacija
No.7546
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.23K
$ 58.23K$ 58.23K
$ 50.39K
$ 50.39K$ 50.39K
0.00
0.00 0.00
1
1 1
1
1 1
0.00%
ARB
Dabartinė Sex Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.23K. SEX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.39K
Sex Token (SEX) kainos istorija USD
Stebėkite Sex Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -6,970.8651
-12.15%
30 dienų
$ -6,232.3
-11.01%
60 dienų
$ -16,569.29
-24.75%
90 dienų
$ -159,266.41
-75.97%
Sex Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SEX užfiksuotas $ -6,970.8651 (-12.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sex Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -6,232.3 (-11.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sex Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEX rodiklis pasikeitė $ -16,569.29 (-24.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sex Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -159,266.41 (-75.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sex Token (SEX) pokyčius?
Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.
Sex Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sex Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sex Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sex Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sex Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sex Token (SEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sex Token (SEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sex Token prognozes.
Supratimas apie Sex Token (SEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sex Token (SEX)
Ieškote, kaip nusipirkti Sex Token? Viskas paprasta ir patogu! Sex Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.