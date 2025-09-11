Daugiau apie SEX

SEX Kainos informacija

SEX Oficiali svetainė

SEX Tokenomika

SEX Kainų prognozė

SEX Istorija

SEX pirkimo vadovas

SEXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SEX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Sex Token logotipas

Sex Token kaina(SEX)

1 SEX į USD – tiesioginė kaina:

$50,402.51
$50,402.51$50,402.51
-12.15%1D
USD
Sex Token (SEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:54:42(UTC+8)

Sex Token (SEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 47,728.1
$ 47,728.1$ 47,728.1
24 val. žemiausia
$ 60,999.99
$ 60,999.99$ 60,999.99
24 val. aukščiausia

$ 47,728.1
$ 47,728.1$ 47,728.1

$ 60,999.99
$ 60,999.99$ 60,999.99

$ 441,094,703.0990784
$ 441,094,703.0990784$ 441,094,703.0990784

$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523

-1.00%

-12.15%

-30.61%

-30.61%

Sex Token (SEX) realiojo laiko kaina yra $ 50,388.26. Per pastarąsias 24 valandas SEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 47,728.1 iki aukščiausios $ 60,999.99 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEX kaina yra $ 441,094,703.0990784, o žemiausia – $ 50,174.09535057523.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEX per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – -12.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sex Token (SEX) rinkos informacija

No.7546

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.23K
$ 58.23K$ 58.23K

$ 50.39K
$ 50.39K$ 50.39K

0.00
0.00 0.00

1
1 1

1
1 1

0.00%

ARB

Dabartinė Sex Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.23K. SEX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.39K

Sex Token (SEX) kainos istorija USD

Stebėkite Sex Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -6,970.8651-12.15%
30 dienų$ -6,232.3-11.01%
60 dienų$ -16,569.29-24.75%
90 dienų$ -159,266.41-75.97%
Sex Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SEX užfiksuotas $ -6,970.8651 (-12.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sex Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -6,232.3 (-11.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sex Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEX rodiklis pasikeitė $ -16,569.29 (-24.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sex Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -159,266.41 (-75.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sex Token (SEX) pokyčius?

Peržiūrėkite Sex Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Sex Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sex Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sex Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sex Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sex Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sex Token (SEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sex Token (SEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sex Token prognozes.

Peržiūrėkite Sex Token kainos prognozę dabar!

Sex Token (SEX) Tokenomika

Supratimas apie Sex Token (SEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sex Token (SEX)

Ieškote, kaip nusipirkti Sex Token? Viskas paprasta ir patogu! Sex Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SEX į vietos valiutas

1 Sex Token(SEX) į VND
1,325,967,061.9
1 Sex Token(SEX) į AUD
A$76,086.2726
1 Sex Token(SEX) į GBP
36,783.4298
1 Sex Token(SEX) į EUR
42,830.021
1 Sex Token(SEX) į USD
$50,388.26
1 Sex Token(SEX) į MYR
RM212,638.4572
1 Sex Token(SEX) į TRY
2,080,531.2554
1 Sex Token(SEX) į JPY
¥7,407,074.22
1 Sex Token(SEX) į ARS
ARS$71,778,076.37
1 Sex Token(SEX) į RUB
4,315,250.5864
1 Sex Token(SEX) į INR
4,449,787.2406
1 Sex Token(SEX) į IDR
Rp826,036,917.0144
1 Sex Token(SEX) į KRW
70,178,249.115
1 Sex Token(SEX) į PHP
2,880,696.8242
1 Sex Token(SEX) į EGP
￡E.2,426,698.6016
1 Sex Token(SEX) į BRL
R$272,096.604
1 Sex Token(SEX) į CAD
C$69,535.7988
1 Sex Token(SEX) į BDT
6,137,290.068
1 Sex Token(SEX) į NGN
76,000,108.6754
1 Sex Token(SEX) į COP
$197,600,584.8856
1 Sex Token(SEX) į ZAR
R.883,306.1978
1 Sex Token(SEX) į UAH
2,080,027.3728
1 Sex Token(SEX) į VES
Bs7,860,568.56
1 Sex Token(SEX) į CLP
$48,423,117.86
1 Sex Token(SEX) į PKR
Rs14,310,769.7226
1 Sex Token(SEX) į KZT
27,163,303.2008
1 Sex Token(SEX) į THB
฿1,603,354.4332
1 Sex Token(SEX) į TWD
NT$1,526,764.278
1 Sex Token(SEX) į AED
د.إ184,924.9142
1 Sex Token(SEX) į CHF
Fr39,806.7254
1 Sex Token(SEX) į HKD
HK$392,020.6628
1 Sex Token(SEX) į AMD
֏19,253,858.0286
1 Sex Token(SEX) į MAD
.د.م455,005.9878
1 Sex Token(SEX) į MXN
$938,733.2838
1 Sex Token(SEX) į SAR
ريال188,955.975
1 Sex Token(SEX) į PLN
183,413.2664
1 Sex Token(SEX) į RON
лв218,181.1658
1 Sex Token(SEX) į SEK
kr471,130.231
1 Sex Token(SEX) į BGN
лв84,148.3942
1 Sex Token(SEX) į HUF
Ft16,948,595.1336
1 Sex Token(SEX) į CZK
1,052,106.8688
1 Sex Token(SEX) į KWD
د.ك15,368.4193
1 Sex Token(SEX) į ILS
167,792.9058
1 Sex Token(SEX) į AOA
Kz45,932,426.1682
1 Sex Token(SEX) į BHD
.د.ب18,996.37402
1 Sex Token(SEX) į BMD
$50,388.26
1 Sex Token(SEX) į DKK
kr321,477.0988
1 Sex Token(SEX) į HNL
L1,320,676.2946
1 Sex Token(SEX) į MUR
2,295,689.1256
1 Sex Token(SEX) į NAD
$885,825.6108
1 Sex Token(SEX) į NOK
kr500,355.4218
1 Sex Token(SEX) į NZD
$84,652.2768
1 Sex Token(SEX) į PAB
B/.50,388.26
1 Sex Token(SEX) į PGK
K213,646.2224
1 Sex Token(SEX) į QAR
ر.ق183,413.2664
1 Sex Token(SEX) į RSD
дин.5,048,399.7694

Sex Token išteklius

Išsamesnei Sex Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Sex Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sex Token

Kiek Sex Token(SEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SEX kaina USD valiuta yra 50,388.26USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SEX į USD kaina?
Dabartinė SEX kaina USD valiuta yra $ 50,388.26. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sex Token rinkos kapitalizacija?
SEX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SEX apyvartoje?
SEX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SEX kaina?
SEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 441,094,703.0990784USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SEX kaina?
SEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 50,174.09535057523USD.
Kokia yra SEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SEX yra $ 58.23KUSD.
Ar SEX kaina šiais metais kils?
SEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:54:42(UTC+8)

Sex Token (SEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SEX-į-USD skaičiuoklė

Suma

SEX
SEX
USD
USD

1 SEX = 50,388.26 USD

Prekiauti SEX

SEXUSDT
$50,402.51
$50,402.51$50,402.51
-12.15%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis