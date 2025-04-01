Serenity Shield (SERSH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSerenity Shield (SERSH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Serenity Shield (SERSH) Informacija

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Oficiali svetainė:
https://s.technology
Baltoji knyga:
https://api.s.technology/wp-content/uploads/2025/04/serenity-white-paper-2025.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x84affEEf925Cdce87f8A99B7b2E540dA5140Fc09

Serenity Shield (SERSH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Serenity Shield (SERSH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.77M
Bendra pasiūla:
$ 99.09M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 41.52M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.62M
Visų laikų rekordas:
$ 1.352
Visų laikų minimumas:
$ 0.002311994722644291
Dabartinė kaina:
$ 0.06667
Serenity Shield (SERSH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Serenity Shield (SERSH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SERSH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SERSH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SERSH tokenomiką, galite peržiūrėti SERSH tokeno kainą realiuoju laiku!

Serenity Shield (SERSH) Kainų istorija

SERSH kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SERSH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SERSH? Mūsų SERSH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

