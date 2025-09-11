Daugiau apie SERSH

Serenity Shield kaina(SERSH)

Serenity Shield (SERSH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:54:34(UTC+8)

Serenity Shield (SERSH) kainos informacija (USD)

-19.05%

-19.05%

Serenity Shield (SERSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.07321. Per pastarąsias 24 valandas SERSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07067 iki aukščiausios $ 0.07446 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERSH kaina yra $ 1.2608300667655898, o žemiausia – $ 0.002311994722644291.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERSH per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Serenity Shield (SERSH) rinkos informacija

Dabartinė Serenity Shield rinkos kapitalizacija yra $ 3.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 81.80K. SERSH apyvartoje yra 41.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 99092562. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.27M

Serenity Shield (SERSH) kainos istorija USD

Stebėkite Serenity Shield kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002644-0.36%
30 dienų$ -0.00513-6.55%
60 dienų$ +0.03559+94.60%
90 dienų$ +0.01953+36.38%
Serenity Shield kainos pokytis šiandien

Šiandien SERSH užfiksuotas $ -0.0002644 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Serenity Shield 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00513 (-6.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Serenity Shield 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SERSH rodiklis pasikeitė $ +0.03559 (+94.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Serenity Shield 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01953 (+36.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Serenity Shield (SERSH) pokyčius?

Peržiūrėkite Serenity Shield kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Serenity Shield (SERSH)

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Serenity Shield galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Serenity Shield investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SERSHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Serenity Shield mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Serenity Shield, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Serenity Shield kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Serenity Shield (SERSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Serenity Shield (SERSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Serenity Shield prognozes.

Peržiūrėkite Serenity Shield kainos prognozę dabar!

Serenity Shield (SERSH) Tokenomika

Supratimas apie Serenity Shield (SERSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SERSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Serenity Shield (SERSH)

Ieškote, kaip nusipirkti Serenity Shield? Viskas paprasta ir patogu! Serenity Shield lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Serenity Shield išteklius

Išsamesnei Serenity Shield analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Serenity Shield

Kiek Serenity Shield(SERSH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SERSH kaina USD valiuta yra 0.07321USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SERSH į USD kaina?
Dabartinė SERSH kaina USD valiuta yra $ 0.07321. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Serenity Shield rinkos kapitalizacija?
SERSH rinkos kapitalizacija yra $ 3.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SERSH apyvartoje?
SERSH apyvartoje yra 41.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SERSH kaina?
SERSH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2608300667655898USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SERSH kaina?
SERSH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002311994722644291USD.
Kokia yra SERSH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SERSH yra $ 81.80KUSD.
Ar SERSH kaina šiais metais kils?
SERSH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SERSH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Serenity Shield (SERSH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

