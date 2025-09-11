Serenity Shield (SERSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.07321. Per pastarąsias 24 valandas SERSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07067 iki aukščiausios $ 0.07446 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERSH kaina yra $ 1.2608300667655898, o žemiausia – $ 0.002311994722644291.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERSH per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Serenity Shield (SERSH) rinkos informacija
Dabartinė Serenity Shield rinkos kapitalizacija yra $ 3.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 81.80K. SERSH apyvartoje yra 41.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 99092562. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.27M
Serenity Shield (SERSH) kainos istorija USD
Stebėkite Serenity Shield kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002644
-0.36%
30 dienų
$ -0.00513
-6.55%
60 dienų
$ +0.03559
+94.60%
90 dienų
$ +0.01953
+36.38%
Serenity Shield kainos pokytis šiandien
Šiandien SERSH užfiksuotas $ -0.0002644 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Serenity Shield 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00513 (-6.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Serenity Shield 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SERSH rodiklis pasikeitė $ +0.03559 (+94.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Serenity Shield 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01953 (+36.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.
Supratimas apie Serenity Shield (SERSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SERSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.