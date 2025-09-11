SERO (SERO) realiojo laiko kaina yra $ 0.003688. Per pastarąsias 24 valandas SERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003678 iki aukščiausios $ 0.004016 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERO kaina yra $ 0.43970494, o žemiausia – $ 0.003187564058042448.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SERO (SERO) rinkos informacija
Dabartinė SERO rinkos kapitalizacija yra $ 1.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.75K. SERO apyvartoje yra 440.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 592693471. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39M
SERO (SERO) kainos istorija USD
Stebėkite SERO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000525
-12.47%
60 dienų
$ -0.000951
-20.51%
90 dienų
$ -0.00118
-24.24%
SERO kainos pokytis šiandien
Šiandien SERO užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SERO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000525 (-12.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SERO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SERO rodiklis pasikeitė $ -0.000951 (-20.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SERO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00118 (-24.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains.
The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.
SERO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SERO (SERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SERO (SERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SERO prognozes.
Supratimas apie SERO (SERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
