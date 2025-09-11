Daugiau apie SERO

SERO logotipas

SERO kaina(SERO)

1 SERO į USD – tiesioginė kaina:

$0.003688
$0.003688$0.003688
0.00%1D
USD
SERO (SERO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:28:47(UTC+8)

SERO (SERO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003678
$ 0.003678$ 0.003678
24 val. žemiausia
$ 0.004016
$ 0.004016$ 0.004016
24 val. aukščiausia

$ 0.003678
$ 0.003678$ 0.003678

$ 0.004016
$ 0.004016$ 0.004016

$ 0.43970494
$ 0.43970494$ 0.43970494

$ 0.003187564058042448
$ 0.003187564058042448$ 0.003187564058042448

0.00%

0.00%

-0.19%

-0.19%

SERO (SERO) realiojo laiko kaina yra $ 0.003688. Per pastarąsias 24 valandas SERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003678 iki aukščiausios $ 0.004016 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERO kaina yra $ 0.43970494, o žemiausia – $ 0.003187564058042448.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SERO (SERO) rinkos informacija

No.1934

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 54.75K
$ 54.75K$ 54.75K

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

440.22M
440.22M 440.22M

647,367,590
647,367,590 647,367,590

592,693,471
592,693,471 592,693,471

68.00%

2019-06-30 00:00:00

$ 0.3
$ 0.3$ 0.3

SERO

Dabartinė SERO rinkos kapitalizacija yra $ 1.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.75K. SERO apyvartoje yra 440.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 592693471. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39M

SERO (SERO) kainos istorija USD

Stebėkite SERO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.000525-12.47%
60 dienų$ -0.000951-20.51%
90 dienų$ -0.00118-24.24%
SERO kainos pokytis šiandien

Šiandien SERO užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SERO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000525 (-12.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SERO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SERO rodiklis pasikeitė $ -0.000951 (-20.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SERO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00118 (-24.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SERO (SERO) pokyčius?

Peržiūrėkite SERO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SERO (SERO)

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

SERO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SERO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SEROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SERO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SERO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SERO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SERO (SERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SERO (SERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SERO prognozes.

Peržiūrėkite SERO kainos prognozę dabar!

SERO (SERO) Tokenomika

Supratimas apie SERO (SERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SERO (SERO)

Ieškote, kaip nusipirkti SERO? Viskas paprasta ir patogu! SERO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SERO į vietos valiutas

1 SERO(SERO) į VND
97.04972
1 SERO(SERO) į AUD
A$0.00556888
1 SERO(SERO) į GBP
0.00269224
1 SERO(SERO) į EUR
0.0031348
1 SERO(SERO) į USD
$0.003688
1 SERO(SERO) į MYR
RM0.01556336
1 SERO(SERO) į TRY
0.15224064
1 SERO(SERO) į JPY
¥0.542136
1 SERO(SERO) į ARS
ARS$5.253556
1 SERO(SERO) į RUB
0.31159912
1 SERO(SERO) į INR
0.32539224
1 SERO(SERO) į IDR
Rp60.45900672
1 SERO(SERO) į KRW
5.12934416
1 SERO(SERO) į PHP
0.21099048
1 SERO(SERO) į EGP
￡E.0.17754032
1 SERO(SERO) į BRL
R$0.0199152
1 SERO(SERO) į CAD
C$0.00508944
1 SERO(SERO) į BDT
0.4491984
1 SERO(SERO) į NGN
5.56257352
1 SERO(SERO) į COP
$14.46271328
1 SERO(SERO) į ZAR
R.0.06450312
1 SERO(SERO) į UAH
0.15224064
1 SERO(SERO) į VES
Bs0.575328
1 SERO(SERO) į CLP
$3.544168
1 SERO(SERO) į PKR
Rs1.04742888
1 SERO(SERO) į KZT
1.98812704
1 SERO(SERO) į THB
฿0.11720464
1 SERO(SERO) į TWD
NT$0.11200456
1 SERO(SERO) į AED
د.إ0.01353496
1 SERO(SERO) į CHF
Fr0.00291352
1 SERO(SERO) į HKD
HK$0.02869264
1 SERO(SERO) į AMD
֏1.40922168
1 SERO(SERO) į MAD
.د.م0.03330264
1 SERO(SERO) į MXN
$0.0685968
1 SERO(SERO) į SAR
ريال0.01383
1 SERO(SERO) į PLN
0.01342432
1 SERO(SERO) į RON
лв0.01600592
1 SERO(SERO) į SEK
kr0.0344828
1 SERO(SERO) į BGN
лв0.00615896
1 SERO(SERO) į HUF
Ft1.23964744
1 SERO(SERO) į CZK
0.07693168
1 SERO(SERO) į KWD
د.ك0.00112484
1 SERO(SERO) į ILS
0.01228104
1 SERO(SERO) į AOA
Kz3.37418808
1 SERO(SERO) į BHD
.د.ب0.001390376
1 SERO(SERO) į BMD
$0.003688
1 SERO(SERO) į DKK
kr0.02352944
1 SERO(SERO) į HNL
L0.09666248
1 SERO(SERO) į MUR
0.16802528
1 SERO(SERO) į NAD
$0.06483504
1 SERO(SERO) į NOK
kr0.03662184
1 SERO(SERO) į NZD
$0.00619584
1 SERO(SERO) į PAB
B/.0.003688
1 SERO(SERO) į PGK
K0.01563712
1 SERO(SERO) į QAR
ر.ق0.01342432
1 SERO(SERO) į RSD
дин.0.3693532

SERO išteklius

Išsamesnei SERO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SERO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SERO

Kiek SERO(SERO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SERO kaina USD valiuta yra 0.003688USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SERO į USD kaina?
Dabartinė SERO kaina USD valiuta yra $ 0.003688. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SERO rinkos kapitalizacija?
SERO rinkos kapitalizacija yra $ 1.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SERO apyvartoje?
SERO apyvartoje yra 440.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SERO kaina?
SERO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.43970494USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SERO kaina?
SERO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003187564058042448USD.
Kokia yra SERO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SERO yra $ 54.75KUSD.
Ar SERO kaina šiais metais kils?
SERO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SERO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:28:47(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

