Kryptonite (SEILOR) realiojo laiko kaina yra $ 0.000556. Per pastarąsias 24 valandas SEILOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00055 iki aukščiausios $ 0.000557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEILOR kaina yra $ 0.1700643999189226, o žemiausia – $ 0.000501113399196151.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEILOR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kryptonite (SEILOR) rinkos informacija
Dabartinė Kryptonite rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.02. SEILOR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 556.00K
Kryptonite (SEILOR) kainos istorija USD
Stebėkite Kryptonite kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000006
+1.09%
30 dienų
$ -0.000274
-33.02%
60 dienų
$ -0.000494
-47.05%
90 dienų
$ -0.00031
-35.80%
Kryptonite kainos pokytis šiandien
Šiandien SEILOR užfiksuotas $ +0.000006 (+1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kryptonite 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000274 (-33.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kryptonite 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEILOR rodiklis pasikeitė $ -0.000494 (-47.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kryptonite 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00031 (-35.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kryptonite (SEILOR) pokyčius?
Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced
artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral.
Kryptonite galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kryptonite investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kryptonite, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kryptonite kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kryptonite (SEILOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kryptonite (SEILOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kryptonite prognozes.
Supratimas apie Kryptonite (SEILOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEILORišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kryptonite (SEILOR)
Ieškote, kaip nusipirkti Kryptonite? Viskas paprasta ir patogu! Kryptonite lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
