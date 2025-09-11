Securist (SECU) realiojo laiko kaina yra $ 0.001142. Per pastarąsias 24 valandas SECU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001084 iki aukščiausios $ 0.001189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SECU kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SECU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Securist (SECU) rinkos informacija
$ 1.26K
$ 1.26K$ 1.26K
$ 102.78K
$ 102.78K$ 102.78K
90,000,000
90,000,000 90,000,000
SOL
Dabartinė Securist rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.26K. SECU apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 90000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.78K
Securist (SECU) kainos istorija USD
Stebėkite Securist kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00005199
+4.77%
30 dienų
$ -0.000179
-13.56%
60 dienų
$ -0.000261
-18.61%
90 dienų
$ -0.000713
-38.44%
Securist kainos pokytis šiandien
Šiandien SECU užfiksuotas $ +0.00005199 (+4.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Securist 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000179 (-13.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Securist 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SECU rodiklis pasikeitė $ -0.000261 (-18.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Securist 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000713 (-38.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Securist (SECU) pokyčius?
SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations.
Securist kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Securist (SECU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Securist (SECU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Securist prognozes.
Supratimas apie Securist (SECU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SECUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
