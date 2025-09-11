MetaDOS (SECOND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000077. Per pastarąsias 24 valandas SECOND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000077 iki aukščiausios $ 0.000008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SECOND kaina yra $ 0.011276515506308746, o žemiausia – $ 0.000006761687401413.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SECOND per pastarąją valandą pasikeitė -1.29%, per 24 valandas – -3.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MetaDOS (SECOND) rinkos informacija
No.3305
$ 22.08K
$ 22.08K
$ 109.94
$ 109.94
$ 77.00K
$ 77.00K
2.87B
2.87B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
28.67%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė MetaDOS rinkos kapitalizacija yra $ 22.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 109.94. SECOND apyvartoje yra 2.87B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.00K
MetaDOS (SECOND) kainos istorija USD
Stebėkite MetaDOS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000003
-3.75%
30 dienų
$ -0.0000005
-6.10%
60 dienų
$ -0.0000164
-68.05%
90 dienų
$ -0.0000651
-89.43%
MetaDOS kainos pokytis šiandien
Šiandien SECOND užfiksuotas $ -0.0000003 (-3.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MetaDOS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000005 (-6.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MetaDOS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SECOND rodiklis pasikeitė $ -0.0000164 (-68.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MetaDOS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000651 (-89.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MetaDOS (SECOND) pokyčius?
MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.
MetaDOS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MetaDOS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MetaDOS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MetaDOS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MetaDOS (SECOND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaDOS (SECOND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaDOS prognozes.
Supratimas apie MetaDOS (SECOND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SECONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MetaDOS (SECOND)
Ieškote, kaip nusipirkti MetaDOS? Viskas paprasta ir patogu! MetaDOS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
