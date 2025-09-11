Daugiau apie SDT

SDT Kainos informacija

SDT Baltoji knyga

SDT Oficiali svetainė

SDT Tokenomika

SDT Kainų prognozė

SDT Istorija

SDT pirkimo vadovas

SDTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SDT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SkyNity logotipas

SkyNity kaina(SDT)

1 SDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.05
$0.05$0.05
+36.98%1D
USD
SkyNity (SDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:54:04(UTC+8)

SkyNity (SDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.036
$ 0.036$ 0.036
24 val. žemiausia
$ 0.05963
$ 0.05963$ 0.05963
24 val. aukščiausia

$ 0.036
$ 0.036$ 0.036

$ 0.05963
$ 0.05963$ 0.05963

--
----

--
----

0.00%

+36.98%

-1.97%

-1.97%

SkyNity (SDT) realiojo laiko kaina yra $ 0.05. Per pastarąsias 24 valandas SDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.036 iki aukščiausios $ 0.05963 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SDT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SDT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +36.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SkyNity (SDT) rinkos informacija

--
----

$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

--
----

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BASE

Dabartinė SkyNity rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.79K. SDT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.00M

SkyNity (SDT) kainos istorija USD

Stebėkite SkyNity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0134983+36.98%
30 dienų$ -0.01939-27.95%
60 dienų$ -0.01428-22.22%
90 dienų$ -0.05256-51.25%
SkyNity kainos pokytis šiandien

Šiandien SDT užfiksuotas $ +0.0134983 (+36.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SkyNity 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01939 (-27.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SkyNity 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SDT rodiklis pasikeitė $ -0.01428 (-22.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SkyNity 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05256 (-51.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SkyNity (SDT) pokyčius?

Peržiūrėkite SkyNity kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SkyNity (SDT)

Thrilling Web3 strategy MMO game with sustainable economy. Revolutionary AI Agents to strategize & avail, live balance by AI Gods interaction.

SkyNity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SkyNity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SDTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SkyNity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SkyNity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SkyNity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SkyNity (SDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SkyNity (SDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SkyNity prognozes.

Peržiūrėkite SkyNity kainos prognozę dabar!

SkyNity (SDT) Tokenomika

Supratimas apie SkyNity (SDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SkyNity (SDT)

Ieškote, kaip nusipirkti SkyNity? Viskas paprasta ir patogu! SkyNity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SDT į vietos valiutas

1 SkyNity(SDT) į VND
1,315.75
1 SkyNity(SDT) į AUD
A$0.0755
1 SkyNity(SDT) į GBP
0.0365
1 SkyNity(SDT) į EUR
0.0425
1 SkyNity(SDT) į USD
$0.05
1 SkyNity(SDT) į MYR
RM0.211
1 SkyNity(SDT) į TRY
2.0645
1 SkyNity(SDT) į JPY
¥7.35
1 SkyNity(SDT) į ARS
ARS$71.225
1 SkyNity(SDT) į RUB
4.282
1 SkyNity(SDT) į INR
4.4155
1 SkyNity(SDT) į IDR
Rp819.672
1 SkyNity(SDT) į KRW
69.6375
1 SkyNity(SDT) į PHP
2.8585
1 SkyNity(SDT) į EGP
￡E.2.408
1 SkyNity(SDT) į BRL
R$0.27
1 SkyNity(SDT) į CAD
C$0.069
1 SkyNity(SDT) į BDT
6.09
1 SkyNity(SDT) į NGN
75.4145
1 SkyNity(SDT) į COP
$196.078
1 SkyNity(SDT) į ZAR
R.0.8765
1 SkyNity(SDT) į UAH
2.064
1 SkyNity(SDT) į VES
Bs7.8
1 SkyNity(SDT) į CLP
$48.05
1 SkyNity(SDT) į PKR
Rs14.2005
1 SkyNity(SDT) į KZT
26.954
1 SkyNity(SDT) į THB
฿1.591
1 SkyNity(SDT) į TWD
NT$1.515
1 SkyNity(SDT) į AED
د.إ0.1835
1 SkyNity(SDT) į CHF
Fr0.0395
1 SkyNity(SDT) į HKD
HK$0.389
1 SkyNity(SDT) į AMD
֏19.1055
1 SkyNity(SDT) į MAD
.د.م0.4515
1 SkyNity(SDT) į MXN
$0.9315
1 SkyNity(SDT) į SAR
ريال0.1875
1 SkyNity(SDT) į PLN
0.182
1 SkyNity(SDT) į RON
лв0.2165
1 SkyNity(SDT) į SEK
kr0.4675
1 SkyNity(SDT) į BGN
лв0.0835
1 SkyNity(SDT) į HUF
Ft16.818
1 SkyNity(SDT) į CZK
1.044
1 SkyNity(SDT) į KWD
د.ك0.01525
1 SkyNity(SDT) į ILS
0.1665
1 SkyNity(SDT) į AOA
Kz45.5785
1 SkyNity(SDT) į BHD
.د.ب0.01885
1 SkyNity(SDT) į BMD
$0.05
1 SkyNity(SDT) į DKK
kr0.319
1 SkyNity(SDT) į HNL
L1.3105
1 SkyNity(SDT) į MUR
2.278
1 SkyNity(SDT) į NAD
$0.879
1 SkyNity(SDT) į NOK
kr0.4965
1 SkyNity(SDT) į NZD
$0.084
1 SkyNity(SDT) į PAB
B/.0.05
1 SkyNity(SDT) į PGK
K0.212
1 SkyNity(SDT) į QAR
ر.ق0.182
1 SkyNity(SDT) į RSD
дин.5.0095

SkyNity išteklius

Išsamesnei SkyNity analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SkyNity svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SkyNity

Kiek SkyNity(SDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SDT kaina USD valiuta yra 0.05USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SDT į USD kaina?
Dabartinė SDT kaina USD valiuta yra $ 0.05. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SkyNity rinkos kapitalizacija?
SDT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SDT apyvartoje?
SDT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SDT kaina?
SDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SDT kaina?
SDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SDT yra $ 1.79KUSD.
Ar SDT kaina šiais metais kils?
SDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:54:04(UTC+8)

SkyNity (SDT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SDT-į-USD skaičiuoklė

Suma

SDT
SDT
USD
USD

1 SDT = 0.05 USD

Prekiauti SDT

SDTUSDT
$0.05
$0.05$0.05
+36.98%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis