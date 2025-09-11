Soulbound TV (SBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001092. Per pastarąsias 24 valandas SBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000092 iki aukščiausios $ 0.000128 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SBX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SBX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Soulbound TV (SBX) rinkos informacija
--
----
$ 369.84
$ 369.84$ 369.84
$ 109.20K
$ 109.20K$ 109.20K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Dabartinė Soulbound TV rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 369.84. SBX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.20K
Soulbound TV (SBX) kainos istorija USD
Stebėkite Soulbound TV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000792
-0.72%
30 dienų
$ -0.0013578
-92.56%
60 dienų
$ -0.0198908
-99.46%
90 dienų
$ -0.0198908
-99.46%
Soulbound TV kainos pokytis šiandien
Šiandien SBX užfiksuotas $ -0.000000792 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Soulbound TV 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0013578 (-92.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Soulbound TV 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SBX rodiklis pasikeitė $ -0.0198908 (-99.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Soulbound TV 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0198908 (-99.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soulbound TV (SBX) pokyčius?
Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.
Soulbound TV galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Soulbound TV investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Soulbound TV mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soulbound TV, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Soulbound TV kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Soulbound TV (SBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soulbound TV (SBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soulbound TV prognozes.
Supratimas apie Soulbound TV (SBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Soulbound TV (SBX)
Ieškote, kaip nusipirkti Soulbound TV? Viskas paprasta ir patogu! Soulbound TV lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.