Daugiau apie SBX

SBX Kainos informacija

SBX Baltoji knyga

SBX Oficiali svetainė

SBX Tokenomika

SBX Kainų prognozė

SBX Istorija

SBX pirkimo vadovas

SBXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SBX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Soulbound TV logotipas

Soulbound TV kaina(SBX)

1 SBX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001092
$0.0001092$0.0001092
-0.72%1D
USD
Soulbound TV (SBX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:02:15(UTC+8)

Soulbound TV (SBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000092
$ 0.000092$ 0.000092
24 val. žemiausia
$ 0.000128
$ 0.000128$ 0.000128
24 val. aukščiausia

$ 0.000092
$ 0.000092$ 0.000092

$ 0.000128
$ 0.000128$ 0.000128

--
----

--
----

0.00%

-0.72%

-1.36%

-1.36%

Soulbound TV (SBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001092. Per pastarąsias 24 valandas SBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000092 iki aukščiausios $ 0.000128 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SBX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SBX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Soulbound TV (SBX) rinkos informacija

--
----

$ 369.84
$ 369.84$ 369.84

$ 109.20K
$ 109.20K$ 109.20K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė Soulbound TV rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 369.84. SBX apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.20K

Soulbound TV (SBX) kainos istorija USD

Stebėkite Soulbound TV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000792-0.72%
30 dienų$ -0.0013578-92.56%
60 dienų$ -0.0198908-99.46%
90 dienų$ -0.0198908-99.46%
Soulbound TV kainos pokytis šiandien

Šiandien SBX užfiksuotas $ -0.000000792 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Soulbound TV 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0013578 (-92.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Soulbound TV 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SBX rodiklis pasikeitė $ -0.0198908 (-99.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Soulbound TV 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0198908 (-99.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soulbound TV (SBX) pokyčius?

Peržiūrėkite Soulbound TV kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Soulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Soulbound TV investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Soulbound TV mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soulbound TV, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Soulbound TV kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Soulbound TV (SBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soulbound TV (SBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soulbound TV prognozes.

Peržiūrėkite Soulbound TV kainos prognozę dabar!

Soulbound TV (SBX) Tokenomika

Supratimas apie Soulbound TV (SBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Soulbound TV (SBX)

Ieškote, kaip nusipirkti Soulbound TV? Viskas paprasta ir patogu! Soulbound TV lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SBX į vietos valiutas

1 Soulbound TV(SBX) į VND
2.873598
1 Soulbound TV(SBX) į AUD
A$0.000164892
1 Soulbound TV(SBX) į GBP
0.000079716
1 Soulbound TV(SBX) į EUR
0.00009282
1 Soulbound TV(SBX) į USD
$0.0001092
1 Soulbound TV(SBX) į MYR
RM0.000460824
1 Soulbound TV(SBX) į TRY
0.004507776
1 Soulbound TV(SBX) į JPY
¥0.0160524
1 Soulbound TV(SBX) į ARS
ARS$0.1555554
1 Soulbound TV(SBX) į RUB
0.0092274
1 Soulbound TV(SBX) į INR
0.009624888
1 Soulbound TV(SBX) į IDR
Rp1.790163648
1 Soulbound TV(SBX) į KRW
0.151877544
1 Soulbound TV(SBX) į PHP
0.006239688
1 Soulbound TV(SBX) į EGP
￡E.0.00525798
1 Soulbound TV(SBX) į BRL
R$0.00058968
1 Soulbound TV(SBX) į CAD
C$0.000150696
1 Soulbound TV(SBX) į BDT
0.01330056
1 Soulbound TV(SBX) į NGN
0.164705268
1 Soulbound TV(SBX) į COP
$0.428234352
1 Soulbound TV(SBX) į ZAR
R.0.001909908
1 Soulbound TV(SBX) į UAH
0.004507776
1 Soulbound TV(SBX) į VES
Bs0.0170352
1 Soulbound TV(SBX) į CLP
$0.1049412
1 Soulbound TV(SBX) į PKR
Rs0.031013892
1 Soulbound TV(SBX) į KZT
0.058867536
1 Soulbound TV(SBX) į THB
฿0.003469284
1 Soulbound TV(SBX) į TWD
NT$0.00331422
1 Soulbound TV(SBX) į AED
د.إ0.000400764
1 Soulbound TV(SBX) į CHF
Fr0.000086268
1 Soulbound TV(SBX) į HKD
HK$0.000849576
1 Soulbound TV(SBX) į AMD
֏0.041726412
1 Soulbound TV(SBX) į MAD
.د.م0.000986076
1 Soulbound TV(SBX) į MXN
$0.002030028
1 Soulbound TV(SBX) į SAR
ريال0.0004095
1 Soulbound TV(SBX) į PLN
0.000397488
1 Soulbound TV(SBX) į RON
лв0.000473928
1 Soulbound TV(SBX) į SEK
kr0.00102102
1 Soulbound TV(SBX) į BGN
лв0.000182364
1 Soulbound TV(SBX) į HUF
Ft0.036705396
1 Soulbound TV(SBX) į CZK
0.002277912
1 Soulbound TV(SBX) į KWD
د.ك0.000033306
1 Soulbound TV(SBX) į ILS
0.000362544
1 Soulbound TV(SBX) į AOA
Kz0.099908172
1 Soulbound TV(SBX) į BHD
.د.ب0.0000411684
1 Soulbound TV(SBX) į BMD
$0.0001092
1 Soulbound TV(SBX) į DKK
kr0.000696696
1 Soulbound TV(SBX) į HNL
L0.002862132
1 Soulbound TV(SBX) į MUR
0.0049686
1 Soulbound TV(SBX) į NAD
$0.001919736
1 Soulbound TV(SBX) į NOK
kr0.001084356
1 Soulbound TV(SBX) į NZD
$0.000183456
1 Soulbound TV(SBX) į PAB
B/.0.0001092
1 Soulbound TV(SBX) į PGK
K0.000463008
1 Soulbound TV(SBX) į QAR
ر.ق0.000397488
1 Soulbound TV(SBX) į RSD
дин.0.010937472

Soulbound TV išteklius

Išsamesnei Soulbound TV analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Soulbound TV svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Soulbound TV

Kiek Soulbound TV(SBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SBX kaina USD valiuta yra 0.0001092USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SBX į USD kaina?
Dabartinė SBX kaina USD valiuta yra $ 0.0001092. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Soulbound TV rinkos kapitalizacija?
SBX rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SBX apyvartoje?
SBX apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SBX kaina?
SBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SBX kaina?
SBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SBX yra $ 369.84USD.
Ar SBX kaina šiais metais kils?
SBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:02:15(UTC+8)

Soulbound TV (SBX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SBX-į-USD skaičiuoklė

Suma

SBX
SBX
USD
USD

1 SBX = 0.0001092 USD

Prekiauti SBX

SBXUSDT
$0.0001092
$0.0001092$0.0001092
-0.72%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis