Saber Protocol Token logotipas

Saber Protocol Token kaina(SBR)

1 SBR į USD – tiesioginė kaina:

$0.0013378
$0.0013378$0.0013378
-4.31%1D
USD
Saber Protocol Token (SBR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:02:01(UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012868
$ 0.0012868$ 0.0012868
24 val. žemiausia
$ 0.0014196
$ 0.0014196$ 0.0014196
24 val. aukščiausia

$ 0.0012868
$ 0.0012868$ 0.0012868

$ 0.0014196
$ 0.0014196$ 0.0014196

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

-0.09%

-4.31%

+7.61%

+7.61%

Saber Protocol Token (SBR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0013385. Per pastarąsias 24 valandas SBR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012868 iki aukščiausios $ 0.0014196 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SBR kaina yra $ 1.12106192, o žemiausia – $ 0.000218387419212127.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SBR per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -4.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Saber Protocol Token (SBR) rinkos informacija

No.4540

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.23K
$ 53.23K$ 53.23K

$ 131.32K
$ 131.32K$ 131.32K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

Dabartinė Saber Protocol Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.23K. SBR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 98111672. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 131.32K

Saber Protocol Token (SBR) kainos istorija USD

Stebėkite Saber Protocol Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000060256-4.31%
30 dienų$ +0.0002191+19.57%
60 dienų$ +0.0001776+15.29%
90 dienų$ +0.0000864+6.90%
Saber Protocol Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SBR užfiksuotas $ -0.000060256 (-4.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Saber Protocol Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002191 (+19.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Saber Protocol Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SBR rodiklis pasikeitė $ +0.0001776 (+15.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Saber Protocol Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000864 (+6.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Saber Protocol Token (SBR) pokyčius?

Peržiūrėkite Saber Protocol Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Saber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Saber Protocol Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SBRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Saber Protocol Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Saber Protocol Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Saber Protocol Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Saber Protocol Token (SBR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Saber Protocol Token (SBR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Saber Protocol Token prognozes.

Peržiūrėkite Saber Protocol Token kainos prognozę dabar!

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomika

Supratimas apie Saber Protocol Token (SBR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SBRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Saber Protocol Token (SBR)

Ieškote, kaip nusipirkti Saber Protocol Token? Viskas paprasta ir patogu! Saber Protocol Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SBR į vietos valiutas

1 Saber Protocol Token(SBR) į VND
35.2226275
1 Saber Protocol Token(SBR) į AUD
A$0.002021135
1 Saber Protocol Token(SBR) į GBP
0.000977105
1 Saber Protocol Token(SBR) į EUR
0.001137725
1 Saber Protocol Token(SBR) į USD
$0.0013385
1 Saber Protocol Token(SBR) į MYR
RM0.00564847
1 Saber Protocol Token(SBR) į TRY
0.05525328
1 Saber Protocol Token(SBR) į JPY
¥0.1967595
1 Saber Protocol Token(SBR) į ARS
ARS$1.90669325
1 Saber Protocol Token(SBR) į RUB
0.11310325
1 Saber Protocol Token(SBR) į INR
0.11797539
1 Saber Protocol Token(SBR) į IDR
Rp21.94261944
1 Saber Protocol Token(SBR) į KRW
1.86161257
1 Saber Protocol Token(SBR) į PHP
0.07648189
1 Saber Protocol Token(SBR) į EGP
￡E.0.064448775
1 Saber Protocol Token(SBR) į BRL
R$0.0072279
1 Saber Protocol Token(SBR) į CAD
C$0.00184713
1 Saber Protocol Token(SBR) į BDT
0.1630293
1 Saber Protocol Token(SBR) į NGN
2.018846165
1 Saber Protocol Token(SBR) į COP
$5.24900806
1 Saber Protocol Token(SBR) į ZAR
R.0.023410365
1 Saber Protocol Token(SBR) į UAH
0.05525328
1 Saber Protocol Token(SBR) į VES
Bs0.208806
1 Saber Protocol Token(SBR) į CLP
$1.2862985
1 Saber Protocol Token(SBR) į PKR
Rs0.380147385
1 Saber Protocol Token(SBR) į KZT
0.72155858
1 Saber Protocol Token(SBR) į THB
฿0.042524145
1 Saber Protocol Token(SBR) į TWD
NT$0.040623475
1 Saber Protocol Token(SBR) į AED
د.إ0.004912295
1 Saber Protocol Token(SBR) į CHF
Fr0.001057415
1 Saber Protocol Token(SBR) į HKD
HK$0.01041353
1 Saber Protocol Token(SBR) į AMD
֏0.511454235
1 Saber Protocol Token(SBR) į MAD
.د.م0.012086655
1 Saber Protocol Token(SBR) į MXN
$0.024882715
1 Saber Protocol Token(SBR) į SAR
ريال0.005019375
1 Saber Protocol Token(SBR) į PLN
0.00487214
1 Saber Protocol Token(SBR) į RON
лв0.00580909
1 Saber Protocol Token(SBR) į SEK
kr0.012514975
1 Saber Protocol Token(SBR) į BGN
лв0.002235295
1 Saber Protocol Token(SBR) į HUF
Ft0.449910005
1 Saber Protocol Token(SBR) į CZK
0.02792111
1 Saber Protocol Token(SBR) į KWD
د.ك0.0004082425
1 Saber Protocol Token(SBR) į ILS
0.00444382
1 Saber Protocol Token(SBR) į AOA
Kz1.224607035
1 Saber Protocol Token(SBR) į BHD
.د.ب0.0005046145
1 Saber Protocol Token(SBR) į BMD
$0.0013385
1 Saber Protocol Token(SBR) į DKK
kr0.00853963
1 Saber Protocol Token(SBR) į HNL
L0.035082085
1 Saber Protocol Token(SBR) į MUR
0.06090175
1 Saber Protocol Token(SBR) į NAD
$0.02353083
1 Saber Protocol Token(SBR) į NOK
kr0.013291305
1 Saber Protocol Token(SBR) į NZD
$0.00224868
1 Saber Protocol Token(SBR) į PAB
B/.0.0013385
1 Saber Protocol Token(SBR) į PGK
K0.00567524
1 Saber Protocol Token(SBR) į QAR
ر.ق0.00487214
1 Saber Protocol Token(SBR) į RSD
дин.0.13406416

Saber Protocol Token išteklius

Išsamesnei Saber Protocol Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Saber Protocol Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Saber Protocol Token

Kiek Saber Protocol Token(SBR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SBR kaina USD valiuta yra 0.0013385USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SBR į USD kaina?
Dabartinė SBR kaina USD valiuta yra $ 0.0013385. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Saber Protocol Token rinkos kapitalizacija?
SBR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SBR apyvartoje?
SBR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SBR kaina?
SBR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.12106192USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SBR kaina?
SBR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000218387419212127USD.
Kokia yra SBR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SBR yra $ 53.23KUSD.
Ar SBR kaina šiais metais kils?
SBR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SBR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Saber Protocol Token (SBR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija.

