Saber Protocol Token (SBR) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012868
$ 0.0012868
24 val. žemiausia
$ 0.0014196
$ 0.0014196
24 val. aukščiausia
$ 0.0012868
$ 0.0012868
$ 0.0014196
$ 0.0014196
$ 1.12106192
$ 1.12106192
$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127
-0.09%
-4.31%
+7.61%
+7.61%
Saber Protocol Token (SBR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0013385. Per pastarąsias 24 valandas SBR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012868 iki aukščiausios $ 0.0014196 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SBR kaina yra $ 1.12106192, o žemiausia – $ 0.000218387419212127.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SBR per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -4.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Saber Protocol Token (SBR) rinkos informacija
No.4540
$ 0.00
$ 0.00
$ 53.23K
$ 53.23K
$ 131.32K
$ 131.32K
0.00
0.00
98,111,672
98,111,672
SOL
Dabartinė Saber Protocol Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.23K. SBR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 98111672. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 131.32K
Saber Protocol Token (SBR) kainos istorija USD
Stebėkite Saber Protocol Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000060256
-4.31%
30 dienų
$ +0.0002191
+19.57%
60 dienų
$ +0.0001776
+15.29%
90 dienų
$ +0.0000864
+6.90%
Saber Protocol Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SBR užfiksuotas $ -0.000060256 (-4.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Saber Protocol Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002191 (+19.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Saber Protocol Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SBR rodiklis pasikeitė $ +0.0001776 (+15.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Saber Protocol Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000864 (+6.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.
Saber Protocol Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Saber Protocol Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SBRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Saber Protocol Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Saber Protocol Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Saber Protocol Token kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti Saber Protocol Token (SBR)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.