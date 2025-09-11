Daugiau apie SALD

Salad Ventures logotipas

Salad Ventures kaina(SALD)

1 SALD į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000181
$0.0000181$0.0000181
-4.73%1D
USD
Salad Ventures (SALD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:27(UTC+8)

Salad Ventures (SALD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000181
$ 0.0000181$ 0.0000181
24 val. žemiausia
$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019
24 val. aukščiausia

$ 0.0000181
$ 0.0000181$ 0.0000181

$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522$ 0.13815570559717522

$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653$ 0.000008449793257653

0.00%

-4.73%

-13.81%

-13.81%

Salad Ventures (SALD) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000181. Per pastarąsias 24 valandas SALD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000181 iki aukščiausios $ 0.000019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SALD kaina yra $ 0.13815570559717522, o žemiausia – $ 0.000008449793257653.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SALD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Salad Ventures (SALD) rinkos informacija

No.3453

$ 1.37K
$ 1.37K$ 1.37K

$ 3.86
$ 3.86$ 3.86

$ 30.41K
$ 30.41K$ 30.41K

75.61M
75.61M 75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825

4.50%

ETH

Dabartinė Salad Ventures rinkos kapitalizacija yra $ 1.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.86. SALD apyvartoje yra 75.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 1677951825. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.41K

Salad Ventures (SALD) kainos istorija USD

Stebėkite Salad Ventures kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000899-4.73%
30 dienų$ +0.0000038+26.57%
60 dienų$ -0.0000439-70.81%
90 dienų$ -0.000152-89.36%
Salad Ventures kainos pokytis šiandien

Šiandien SALD užfiksuotas $ -0.000000899 (-4.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Salad Ventures 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000038 (+26.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Salad Ventures 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SALD rodiklis pasikeitė $ -0.0000439 (-70.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Salad Ventures 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000152 (-89.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Salad Ventures (SALD) pokyčius?

Peržiūrėkite Salad Ventures kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Salad Ventures investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SALDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Salad Ventures mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Salad Ventures, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Salad Ventures kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Salad Ventures (SALD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Salad Ventures (SALD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Salad Ventures prognozes.

Peržiūrėkite Salad Ventures kainos prognozę dabar!

Salad Ventures (SALD) Tokenomika

Supratimas apie Salad Ventures (SALD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SALDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Salad Ventures (SALD)

Ieškote, kaip nusipirkti Salad Ventures? Viskas paprasta ir patogu! Salad Ventures lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Salad Ventures išteklius

Išsamesnei Salad Ventures analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Salad Ventures svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Salad Ventures

Kiek Salad Ventures(SALD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SALD kaina USD valiuta yra 0.0000181USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SALD į USD kaina?
Dabartinė SALD kaina USD valiuta yra $ 0.0000181. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Salad Ventures rinkos kapitalizacija?
SALD rinkos kapitalizacija yra $ 1.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SALD apyvartoje?
SALD apyvartoje yra 75.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SALD kaina?
SALD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13815570559717522USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SALD kaina?
SALD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000008449793257653USD.
Kokia yra SALD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SALD yra $ 3.86USD.
Ar SALD kaina šiais metais kils?
SALD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SALD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

