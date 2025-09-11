Salad Ventures (SALD) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000181. Per pastarąsias 24 valandas SALD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000181 iki aukščiausios $ 0.000019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SALD kaina yra $ 0.13815570559717522, o žemiausia – $ 0.000008449793257653.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SALD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Salad Ventures (SALD) rinkos informacija
Dabartinė Salad Ventures rinkos kapitalizacija yra $ 1.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.86. SALD apyvartoje yra 75.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 1677951825. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.41K
Salad Ventures (SALD) kainos istorija USD
Stebėkite Salad Ventures kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000899
-4.73%
30 dienų
$ +0.0000038
+26.57%
60 dienų
$ -0.0000439
-70.81%
90 dienų
$ -0.000152
-89.36%
Salad Ventures kainos pokytis šiandien
Šiandien SALD užfiksuotas $ -0.000000899 (-4.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Salad Ventures 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000038 (+26.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Salad Ventures 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SALD rodiklis pasikeitė $ -0.0000439 (-70.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Salad Ventures 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000152 (-89.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Salad Ventures (SALD) pokyčius?
Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.
Salad Ventures galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Salad Ventures investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SALDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Salad Ventures mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Salad Ventures, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Salad Ventures kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Salad Ventures (SALD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Salad Ventures (SALD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Salad Ventures prognozes.
Supratimas apie Salad Ventures (SALD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SALDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Salad Ventures (SALD)
Ieškote, kaip nusipirkti Salad Ventures? Viskas paprasta ir patogu! Salad Ventures lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
