Runwago (RUNWAGO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRunwago (RUNWAGO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:47:38(UTC+8)
Runwago (RUNWAGO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Runwago (RUNWAGO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.27M
Visų laikų rekordas:
$ 0.988
Visų laikų minimumas:
$ 0.013844623824739968
Dabartinė kaina:
$ 0.01272
Runwago (RUNWAGO) Informacija

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Oficiali svetainė:
https://www.runwago.com
Baltoji knyga:
https://whitepaper.runwago.com
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x5d3772CE50dedca695197373f858bFB324E32e5a

Runwago (RUNWAGO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Runwago (RUNWAGO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RUNWAGO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RUNWAGO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RUNWAGO tokenomiką, galite peržiūrėti RUNWAGO tokeno kainą realiuoju laiku!

Runwago (RUNWAGO) Kainų istorija

RUNWAGO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RUNWAGO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RUNWAGO? Mūsų RUNWAGO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

